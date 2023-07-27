Сиделку Алена Делона обвиняют в «злоупотреблении бессилием» и моральном давлении. Дети уверены, что она отлучила их от отца и издевается надо собакой

Алену Делону 87 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разборки между сиделкой 87-летнего Алена Делона, 66-летней японкой Хироми Роллан, и наследниками великого артиста вышли на новый уровень. Делом всерьез занялась полиция. Все началось в июле текущего года, когда Энтони, Анушка и Ален-Фабьен Делон обратились в полицию, обвинив няню артиста в злоупотреблении его доверием и бессилием, а также превышении, скажем так, служебных полномочий.

По версии родни Делона, именно японка ограничила его контакты с внешним миром, в том числе и детьми, грубо обращалась с собачкой актера, запирая ее на несколько дней в будке, морально давила на старика Алена и присвоении почты хозяина.

— Она (Хироми) систематически контролирует его телефонные звонки и личные сообщения, отвечая вместо него и притворяясь им, она препятствует его детям, которые хотят навестить его, — указано в сообщении адвоката детей Делона. — Она авторитарная и ведет себя неприемлемо и даже позволяет себе жестоко обращаться с собакой.

Фото: социальные сети

В дом артиста Роллан попала в 2019 году после того, как Алена разбил инсульт. Тогда мировой звезде сделали операцию в парижской больнице Питье-Сальпетриер, где артист провел три недели в реанимации. После актер жаловался на плохое самочувствие и предупредил детей, что хочет уйти из жизни при помощи эвтаназии.

По версии детей, немощный Делон выразил желание, чтобы японка покинула его дом. И попросил донести это до сиделки именно их. Хироми, видимо, не верит и съезжать не собирается. Более того — она подала встречный иск к детям! И обвинила их в том, что к ней применили насилие «с отягчающими обстоятельствами, которое подтверждено результатами медицинского обследования». Проще говоря, охрана пыталась выдворить воинственную наследницу духа самураев, которая не только влияла на поведение и поступки артиста, но и читала личную переписку и, возможно, отвечала от лица актера.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В итоге в дело включилась полиция. В доме сиделки сотрудники жандармерии Орлеана уже провели обыски, по результатам которых может случиться и допрос. После допроса прокуратура может заключить ее под стражу. В соответствии с французским уголовным законодательством, за действия, в которых обвиняют Роллан, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, а также штраф в размере до 45 тысяч евро (4,5 миллиона рублей).