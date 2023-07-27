Как живет русская «Барби» Таня Тузова: розовая машина, розовая квартира и коллекция кукол стоимостью $2 млн

Таня в своей розовой квартире Фото: Личный архив героя публикации

«Розовая» лихорадка буквально захватила мир! А все потому, что 9 июля состоялась мировая премьера фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Розовый цвет моментально стал любимым у дизайнеров, а инфлюенсеры и блогеры наперегонки начали снимать ролики в духе знаменитой куклы. Даже русских знаменитостей нейросеть превратила в Барби и Кенов. А вот Таня Тузова, она же Кукла Таня, одевалась во все розовое еще задолго до того, как это стало мейнстримом. KP.RU узнал, как живет русская «Барби».

Увлекаться куклой Таня начала совершенно случайно. Первую Барби ей подарила мама на шесть лет.

«На дворе стоял 1994 год, зима, холод. Тогда в Москве только-только открылся первый магазин, где можно было купить Барби. Мы зашли туда, и я сразу обратила внимание на куклу с цветком на голове — она была 1992 года выпуска и называлась Patries Changes Barbie. Чуть позже моей Барби понадобился Кен. Кстати, мой первый Кен был одет точно так же, как Райан Гослинг в фильме «Барби» — ковбойская шляпа, черные сапоги со шпорами… Создатели картины, конечно, постарались и учли самые мелкие детали! Потом у меня появились вторая кукла и второй Кен, а затем и двое детишек», — рассказала KP.RU 35-летняя Таня Тузова.

Фото: Личный архив героя публикации

Таня довольно долго играла в куклы. Розовый домик с Барби у нее стоял даже в то время, когда она уже ходила на свидания с мальчиками. Тогда же Тузова стала ярко и экстравагантно одеваться — носила розовые платья и банты на голове. Сверстники над ней подсмеивались, называя странной… Таня не обращала внимания и продолжала коллекционировать любимых Барби. Первая кукла стоила всего 5 долларов.

Фото: Личный архив героя публикации

«А сейчас ее цена составляет более 1 млн рублей, — делится с KP.RU Таня. — На сегодняшний день в моей коллекции, которую я собираю с 12 лет, 12 000 кукол, и она оценивается в 2 млн долларов. У меня есть очень дорогие и редкие куклы. Например, две Барби 1959 года выпуска в идеальном состоянии — в коробках и нарядах — каждая стоит по 1, 5 млн рублей. Есть куклы по 500 и 800 000 рублей! 9000 штук Барби хранится в моем музее, а 3000 — в розовой квартире. Кукол я покупаю повсюду — на американских сайтах, аукционах, во время путешествий по миру. Еще у меня есть розовый автопарк. Я начала перекрашивать машины в этот цвет задолго до блогеров».

Барби и Тузова Фото: Личный архив героя публикации

Внешне Тузова тоже очень похожа на куклу: розовые наряды, точеная фигура, огромные глаза, длинные белокурые волосы. По словам Тани, в отличие от других поклонниц Барби, она не перекраивала себя. Из операций она только увеличила грудь, чего не скрывает. Волосы Таня наращивает, глаза красит сама, а стройную фигуру поддерживают с помощью питания.

Марго Робби Фото: Личный архив героя публикации

У Тузовой два высших образования — музыкальное (преподаватель по фортепиано), а также диплом специалиста по связям с общественностью. Но доход ей приносят любимые куклы. Тузова давно монетизировала необычное хобби, заработав и на розовую квартиру и на машины.

Фото: Личный архив героя публикации

Фото: Личный архив героя публикации

«Я давно развиваю соцсети, откуда обо мне многие узнали, — продолжает Тузова. — Запустила собственный бренд одежды, который назвала «Кукла Таня». У меня проходят показы под мои же песни. Да, еще я пою, и да — все песни о Барби. Плюс я сняла свой мультик, который тоже зашел аудитории. Еще у меня хобби переодевать звезд в Барби — так я преображала Сергея Зверева и Анастасия Волочкову».

С Анастасией Волочковой Фото: Личный архив героя публикации

Будущий муж обратил внимание на Таню именно из-за ее яркого образа. Русская «Барби» сразу же рассказала о совсем давнем увлечении. Супруг не живет в розовой квартире Тани. У них есть еще общая жилплощадь, которая находится по соседству.

«Мой муж поддерживает мое хобби и даже участвует в покупке некоторых редких кукол. Как бизнесмен — у него своя сеть клиник — он понимает, что эти куклы каждый год растут в цене. А после фильма «Барби» мы уверены, что их стоимость просто взлетит!» — рассказала Тузова.