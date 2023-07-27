Герой спецоперации «Z» сержант Кузнецов выявил скрытую огневую позицию иностранных наемников

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Предположения и предрассудки все расстраивают», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Никогда не разделять сил, дабы стеречь разные пункты. Если неприятель их перейдет, тем лучше: он приблизится, чтобы его разбить».

ЗАДЕРЖАЛ ДВУХ ДИВЕРСАНТОВ

Ефрейтор Дмитрий Кротов

Ефрейтор Дмитрий Кротов Фото: Минобороны РФ

«Ефрейтор Дмитрий Кротов, находясь на посту, выполнял задачи по охране позиций батальонной тактической группы российских военнослужащих. В ходе патрулирования местности Дмитрий Кротов заметил двух вооруженных националистов вблизи охраняемого объекта. Скрытно подобравшись к боевикам и выбрав удобную огневую позицию, Кротов без единого выстрела задержал вражеских диверсантов, которые вели разведку мест расположения российских войск и маршрутов их перемещения. В ходе досмотра у одного из них был обнаружен смартфон, на который осуществлялась видеосъемка районов расположения позиций. Задержанные были переданы для дальнейшего разбирательства в штаб. Благодаря грамотным действиям ефрейтора Дмитрия Кротова позиции батальонной тактической группы российских военнослужащих удалось защитить от диверсий».

ВЫВЕЗ РАНЕНЫХ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА

Капитан Таймураз Карнаев

Капитан Таймураз Карнаев Фото: Минобороны РФ

«Подразделение российских Вооруженных Сил, в составе которого действовал капитан Таймураз Карнаев, удерживало оборону на одном из тактических направлений. Противник предпринял попытку прорыва обороны российских войск на данном участке фронта, активно применяя при этом беспилотную авиацию и артиллерию. В ходе боя в результате очередного артиллерийского удара противник поразил блиндаж, в результате чего возникла угроза его обрушения. При этом часть российских военнослужащих, находящихся внутри блиндажа и в непосредственной близости от него, получили ранения. Оценив ситуацию, Таймураз незамедлительно организовал эвакуацию пострадавших товарищей. Под непрекращающимся минометным налетом Карнаев подогнал транспорт вплотную к блиндажу, перенес раненых в машину и приступил к перемещению в район эвакуации. В ходе эвакуации автомобиль неоднократно подвергался атаке противника с ударных БпЛА. Грамотно маневрируя на сложном участке местности, рискуя жизнью, Таймураз вывез раненых военнослужащих из зоны поражения и доставил их до медицинского учреждения, где всем пострадавшим была оказана квалифицированная медицинская помощь. За мужество, отвагу и героизм капитан Таймураз Карнаев награжден медалью Жукова».

ВЫЯВИЛ ОГНЕВУЮ ПОЗИЦИЮ НАЕМНИКОВ

Сержант Егор Кузнецов

Сержант Егор Кузнецов Фото: Минобороны РФ

«Сержант Егор Кузнецов выполнял боевые задачи по выявлению скрывающихся украинских диверсионно-разведывательных групп в одном из населенных пунктов. Наблюдая за местностью, в одном из дворов заброшенного здания Егор заметил оборудованную огневую позицию. При этом каких-либо сил противника поблизости выявлено не было. В ходе осмотра придомовой территории сержантом Кузнецовым в погребе было обнаружено потайное помещение для длительного пребывания людей. Также в заброшенном здании были обнаружены спрятанные противотанковый ракетный комплекс иностранного производства, стрелковое вооружение, боеприпасы к нему и другое имущество, предназначенное для ведения боевых действий. Сержантом Кузнецовым было принято решение устроить засаду возле здания. Вечером того же дня, к заброшенному дому, на территории которого был обнаружен схрон, приблизилась группа вооруженных неизвестных лиц в военной форме с опознавательными знаками, свидетельствующими об их принадлежности к иностранным подразделениям. Выждав момент, Егор Кузнецов внезапно атаковал боевиков, в результате чего трое наемников погибли на месте, а еще один получил ранение и был взят в плен. В результате досмотра были обнаружены средства связи и навигации, а также документы, свидетельствующие о целях данной диверсионно-разведывательной группы».