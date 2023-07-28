Зачем России нужна дружба с Африкой? Ответы на главные вопросы о форуме «Россия - Африка» простым языком

В Петербурге проходит саммит Россия - Африка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А ведь совсем недавно мы крепко дружили с Африкой! СССР десятилетиями поддерживал страны Черного континента - продовольствием, деньгами, вооружением, врачами, учителями, инженерами... Но после распада Союза нам надолго стало не до того.

И вот пришло время повторного «знакомства». В эпоху санкций Россия повернулась не только на Восток, но и на Юго-Запад. А там очень даже есть где развернуться.

Сейчас Африка - это 17% мирового населения, а будет гораздо больше. Демографы прогнозируют взрыв рождаемости на континенте - с нынешних 1,4 млрд до 2,5 млрд к 2050 году. Экономика тоже уверенно растет: например, в 2021 году суммарный ВВП стран континента увеличился на 6,9%. Это больше, чем в Евросоюзе и США.

В последнее время Россия отправляла в Африку всего 3% экспорта ($14,7 млрд в 2021 году), а привозила и того меньше - 1% импорта. Но сама логика жизни подсказывает: наши связи с этим бурно развивающимся континентом тоже будут бурно развиваться.

ЧТО И КУДА МЫ ПОСТАВЛЯЕМ

Советское наследие мы не растеряли. Директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра (РЭЦ) Дмитрий Прохоренко отмечает: со многими странами Африки нас связывают тесные партнерские отношения.

- Прежде всего это Египет. Страна очень удобно расположена, имеет выход и в Европу, и на Ближний Восток, - рассказывает Дмитрий Прохоренко. - Что касается других стран, то в Северной Африке это еще и Алжир, наш традиционный партнер. В Западной Африке наиболее интересна крупнейшая экономика этого региона Нигерия, а также динамично развивающиеся Гана и Сенегал. В Восточной Африке это Эфиопия и Кения - страна, быстро развивающая ряд передовых отраслей (например, финтех-платформы, позволяющие совершать онлайн-платежи без открытия банковского счета; возобновляемые источники энергии и т. д.). Традиционным партнером остается и страна - член БРИКС - ЮАР. Есть интерес к развитию торгово-экономических отношений у Зимбабве, Мали, Буркина-Фасо…

При этом наш экспорт в Африку традиционен. Больше половины поставок приходится на две главные статьи.

Продовольствие (в первую очередь зерно)

- Страны Африки южнее Сахары - самые бедные в мире. Там острая нехватка еды. И кому, как не нам, помогать страждущим? Россия - один из главных кормильцев, как страна, занимающая первое место в мире по экспорту пшеницы. Поэтому Африка, конечно, в первую очередь заинтересована в нашей стране именно как в источнике питания, - говорит Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики.

Нефтепродукты

Нефть в чистом виде Африке не особо нужна из-за малого количества перерабатывающих заводов. Поэтому мы поставляем туда бензин, солярку и т. д.

Но времена меняются, и наш экспорт с импортом - тоже.

- Высоким спросом там пользуются российское промышленное оборудование (в том числе энергетическое), металлургическая продукция. А в 2022 году стали значимыми поставки на континент продукции, которая ранее поступала на другие рынки: стали и труб, меди и медной проволоки, фанеры, - добавляет Дмитрий Прохоренко.

Есть и еще одна особенность санкционного периода. Раньше продукция из Африки - кофе, чай, какао-бобы, цветы, апельсины, лимоны, руды, табак - поступала в Россию через европейские компании. А сейчас российские импортеры выстраивают работу с африканскими компаниями напрямую. В выигрыше все, в том числе и покупатель: чем меньше посредников, тем дешевле.

Только факты Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВЛИЯНИЕ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

Все это хорошо, но есть вопрос. Экономика в африканских странах растет быстро, однако до Европы с Америкой и Китаем им далеко. Как они собираются расплачиваться за наш экспорт, который будет неминуемо расти?

Эксперты поясняют: деньги - не единственное, чем компании и страны могут «отблагодарить» друг друга. Давно и безотказно работает такая схема: вы поставляете товары бедным государствам в кредит, а те «в благодарность» заключают крупные контракты с компаниями из вашей страны. Так сейчас активно работает Китай - строит в Африке аэропорты, заводы, дороги и много чего еще.

Россия старается не отставать: в Африке уже давно и успешно работают «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», ВТБ, «Фосагро», «Яндекс», «Касперский» и другие наши ведущие компании. И это сотрудничество будет развиваться. Африканские страны ждут нашей помощи в энергетике, развитии портов, строительстве автомобильных и железных дорог.

- Африка нам нужна для инвестиций. Почему? Помимо гуманитарной миссии (решения проблем голода и бедности), Африка - это растущий рынок. Там нужно создавать производственные объекты - сельскохозяйственные, промышленные. Вместе с ними появятся рабочие места. Вот тогда и заработает рынок для нашего экспорта, - говорит финансовый аналитик Михаил Беляев.

Тут, правда, есть нюанс. Не всегда Африка может отдать кредиты, тогда их приходится списывать.

- Лет 15 назад мы «простили» им $15 млрд, - вспоминает Георгий Остапкович. - Для нашей страны, имеющей ВВП почти $2 трлн в год, это небольшие деньги. Но благодаря такой благотворительности мы наращиваем политическое влияние. При голосовании в ООН по любым вопросам многие страны Африки занимают позицию России.

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