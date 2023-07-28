Очередной план Зеленского потерпел крах: Евросоюз отказался финансировать зерновую сделку

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Еще один план Зеленского по продолжению "зерновой сделки" потерпел крах. А все так хорошо задумывалось. Буквально на днях поступило щедрое предложение от прибалтов – транспортировать украинское зерно до их портов на Балтике, а там переваливать их на корабли. Нет, ясное дело, не за бесплатно, а по коммерческим тарифам. Но это, дескать, все равно лучше, чем гнать его по "железке" через всю Европу. Тем более, что про отправку зерна из украинских портов на Черном море можно забыть. Как заявила представитель командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк, в ближайшие три месяца Украина лишится всех своих портов. И это она еще чрезмерно оптимистична.

Но вот беда – при транспортировке по ж/д украинское зерно дорожает для конечного потребителя и становится неконкурентоспособным в сравнении с российским. А если любому покупателю дать выбор между, например, одинаковыми бутылками одинаковой водки, но одна будет стоить 300 рублей, а другая – 500, то можно не гадать, какую он купит.

Учитывая это обстоятельство, еще 21 июля Минагрополитики Украины обратилось с письмом к вице-президенту Еврокомиссии Валдису Домбровскису с просьбой оказать финансовую помощь для покрытия дополнительных транспортных расходов, связанных с использованием маршрутов ЕС для транспортировки зерна, известных как "полосы солидарности". То есть, говоря прямо, Киев предложил Евросоюзу дотировать перевозки его зерна. Причем, по подсчетам украинской стороны, речь должна идти о 30-40 долларах на тонну продукции.

- Есть ли у вас план, мистер Фикс?

- Да у меня целых три плана!

Впрочем, в истории с Зеленским планы, наверное, надо измерять не в количествах, а в мешках…

В общем, план был шикарен и хорошо аргументирован, но нашлась только одна мелкая закавыка, которая его обрушила.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники в Еврокомиссии, что в ЕС пока нет ни плана поддержки украинского экспорта, ни дополнительного финансирования для подобного субсидирования.

- Это не роль Еврокомиссии – обеспечивать транспортное страхование. Государства могут давать гарантии, но окончательных решений нет, – добавил собеседник агентства. Другой чиновник ЕК сообщил Reuters, что средства на нужды Украины могут поступить только после среднесрочного пересмотра бюджета, на который может уйти еще несколько месяцев. Плюс к тому, многие ответственные лица в Брюсселе еще и не понимают, зачем ЕС дотировать перевозки продукции, импорт которой в часть стран-членов Евросоюза запрещен.

То есть подождите, а как же тогда обстоит дело с грандиозными планами ЕС вложиться в восстановление и реконструкцию Незалежной? Как тогда понимать все эти слова и обещания сотен миллиардов евро (и долларов) в инфраструктуру Украины? Если сейчас речь идет о каком-то миллионе тонн в месяц и допрасходах в 30-40 миллионов долларов за этот же период, и у Европы таких денег для Украины нет, то как расценивать ранее данные обещания, в которых звучали 500 млрд., 700 млрд., а то и триллионы, как запрашивал Киев. Впрочем, Зеленский может просить хоть Луну с неба или украинскую экспедицию на Марс, запретить этого ему никто не может.

Но как понимать такой подход.? Без всяких там продолжений и контекстов? В такой ситуации можно понять, почему Киев несколько лет назад делал ставку на "богатых молдавских туристов", как на самый реальный источник финансов. Впрочем, усилиями Майи Санду их количество в Молдавии заметно уменьшилось. Но это ведь проблема совсем не Зеленского.

А Киеву надо срочно придумать еще какой-нибудь план. Такой же замечательный и столь же несбыточный.