Зеленский готов отказаться от оружия Бразилии: Что он хочет получить взамен

Президент Украины потребовал от лидера Бразилии Лулы да Силвы предпринять в срочном порядке несколько шагов Фото: REUTERS

Владимир Зеленский дал интервью журналисту бразильского издания Globo. Он потребовал от лидера Бразилии Лулы да Силвы предпринять в срочном порядке несколько шагов.

- Мне нужны конкретные вещи. Во-первых, чтобы он собрал Латинскую Америку и дал нам возможность встретиться и поговорить. Это политическая помощь, — заявил Зеленский. - Если ему удастся собрать вместе других лидеров Латинской Америки, мы все можем встретиться в Бразилии или где-нибудь ещё. Это очень поможет всем, чтобы наступил мир.

Кроме того, по его мнению, Бразилия должна оказать Незалежной помощь по возобновлению "зерновой сделки" для Украины.

Можно сгибать или разгибать пальцы, суть высказанного Зеленским от этого не изменится.

Итак, Лула да Силва должен:

- собрать всех лидеров Латинской Америки у себя в стране или в каком-то другом месте,

- призвать их всех помочь Украине,

- пригласить туда Зеленского (наверное, еще и самолет предоставить, потому что Зеленский летает на том, что ему дают другие государства),

- начать борьбу за воскрешение "зерновой сделки" на условиях Киева.

Наверное, что-то еще, но это всплывет по ходу.

А что в ответ? Что от Украины? Тут совсем смешно – Зеленский пообещал не просить у Бразилии вооружения. Но это обещание касается только Бразилии, а вот про другие страны Латинской Америки он ничего не сказал. Как не пообещал, что не будет просить деньги, причем, у всех. И у той же Бразилии, кстати. К тому же Зеленский даже не пояснил, зачем все эти телодвижения бразильскому президенту, что это даст его стране на другом конце света, где об Украине мало кто слышал. Разве, чтобы обострить отношения с Аргентиной, для которой снижение мировых цен на зерно совсем не положительный фактор, поскольку Аргентина входит в ТОП-10 мировых экспортеров зерна.

Ну очень щедрое предложение. Даже не понять с первого раза, кто у кого научился такому хамству в международной дипломатии – Зеленский у бывшего посла в Германии Андрея Мельника, направленного, кстати, сейчас послом Украины именно в Бразилию, или Мельник у Зеленского.

Кто обучил их таким "тонкостям" в международных отношениях, тоже неизвестно: "Дай, дай немедленно. Сделай, как я сказал, а не то…" А не то что? Обидишься и заплачешь?

Примечательно, что в прошлом году Зеленский хамски оборвал предшественника Лулы да Силвы, занимавшего тогда пост президента Бразилии Жаира Болсонару. Когда тот 18-го июля в ходе телефонного разговора предложил смебя в качестве посредника для мирных переговоров, Зеленский грубо оборвал его: "Посредником в чем? Между кем и кем?" Дав тем самым понять, что эта тема просто неуместна, и осудил Бразилию за ее нейтралитет. По сути, еще тогда наплевал в руку, которая хотела ему помочь.

С тех пор он заметно регрессировал. И даже не обратил внимания на то, что именно страны Латинской Америки торпедировали намерение руководства ЕС пригласить Зеленского на недавний саммит "Евросоюз – Латинская Америка", куда президента Зеленского усиленно пропихивали МИД Украины во главе с министром Дмитро Кулебой. И именно страны Латинской Америки настояли, чтобы в итоговом документе саммита не было упоминания российско-украинского конфликта в предложенном Европой и Киевом варианте. То есть более явных сигналов о том, что Зеленский персона нон грата для государств этого региона трудно придумать. Но Зеленский из просто игнорировал и с присущей украинцам наглостью решил пролезть не мытьем, так катаньем.

Его предшественник на этом посту Петро Порошенко выпивал, конечно, но после отставки стал снова напоминать человека хотя бы внешне. Зеленский, похоже, и тут уже прошел точку возврата. Конечно, с нашей точки зрения такое поведение президента Украины можно только приветствовать, поскольку он делает все, чтобы Украина стала зоной отчуждения в нормальном мире, а само слово. Но, безотносительно этого аспекта, его наглость и хамство достойны того, чтобы в учебнике международной дипломатии посвятить украинскому феномену, как минимум, целую главу, для обучения деятельности "от противного". Поскольку все и так знают, кто этот самый "противный".