Новый миропорядок и «русский дом» на Черном континенте: главные заявления Путина на саммите Россия-Африка

Россия выделит 90 млн долларов на поддержку нуждающихся стран Африки Фото: REUTERS

Проходящий в Петербурге саммит Россия-Африка может поставить рекорд по количеству пленарных заседаний, то бишь, с участием первых лиц. Обычно на крупных собраниях – даже нашем флагманском ПМЭФ – пленарка всего одна. А сейчас их за два дня три штуки. Одна была вчера, 27 июля, и две в пятницу. Это показывает, какое значение в Кремле предают приезду политиков с Черного континента.

Европа и США после начала СВО хотели устроить Владимиру Путину полную дипломатическую изоляцию, но участие 49 африканских стран из 54 показало: политической бойкот поддержал только коллективный Запад.

На самой первой пленарке саммита Владимир Путин половину времени говорил об украинской зерновой сделке и поставках продовольствия в Африку. Сегодня он больше времени уделил независимости бывших колоний.

- Россию и Африку связывают крепкие узы дружбы и тесные отношения, их основы закладывались в середине прошлого века. Десятилетиями мы оказывали поддержку в тяжелом противостоянии колониальному игу, - заявил президент.

- В России помнят выдающихся сынов Африки: Гамаля Насера, Патриса Лумумбу, Самора Машела, - добавил он. - Они твердо отстаивали независимый путь развития.

Дальше глава страны рассказал, что Россия и вся Африка выступают за «более справедливую архитектуру мироустройства». Это, судя по всему, еще означает отказ от политической повестки Запада.

- Мы против тематики климата, защиты прав человека, гендерной повестки, используемой в неблаговидных политическим целям, - подчеркнул российский лидер.

Потом Путин несколько раз повторил, что суверенитет надо постоянно отстаивать. Нельзя его получить один раз и навсегда. Потом он процитировал Нельсона Манделу: «Не судите обо мне по моим успехам. Судите по тому, сколько я падал и поднимался». Так и о независимости Африки можно будет судить по тому, насколько эффективно государства отстаивают свою точку зрения.

Правда, пока еще ни одна страна континента не тянет на самостоятельного геополитического игрока. Поэтому Владимир Владимирович поддержал усиление государственных объединений.

- Россия поддерживает идею предоставить Африканскому союзу место в «группе двадцати». Мы поддерживаем расширение представительства африканских структур в структурах ООН. Это касается и реформы Совбеза - пришло время исправить историческую несправедливость, - подчеркнул глава страны.

Владимир Владимирович сообщил, что мы заново открываем посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. В других диппредставительствах увеличится штат сотрудников. А еще в перспективе на Черном континенте откроют новые «русские дома». Это центры русской культуры. К восьми работающим «в ближайшее время» прибавятся новые.

В конце Владимир Владимирович рассказал о поставках пшеницы в Африку. Это чуть ли не главная тема саммита.

- За первые 6 месяцев этого года мы экспортировали 10 млн. тонн зерна, а в прошлом году за тот же период было 6 млн. Вы, дорогие друзья, можете быть уверены, что Россия всегда будет ответственным международным поставщиком сельхозтоваров. Продолжим поддерживать наиболее нуждающиеся страны и регионы, - пообещал президент.

Путин конкретно рассказал, как мы поддерживаем нуждающихся:

- К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет $23 млрд. По последним запросам африканских стран выделим на эти цели, их развитие, еще более $90 млн. – перечислил российский лидер.