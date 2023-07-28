"В Сети уже есть". Почти половина россиян желает посмотреть кинопремьеры «Барби» и «Оппенгеймер», пусть и нелегально

44% россиян планируют посмотреть кинопремьеры «Барби» и «Оппенгеймер» Фото: кадр из фильма

Самые ожидаемые премьеры этого лета, фильмы «Барби» и «Оппенгеймер», россияне увидят на больших экранах нескоро. Кинокомпании заявили, что уже пресекли схему поставок в нашу страну пиратских копий этих новинок. Однако киноманы не отчаиваются и все равно намерены посмотреть новинки, пусть и нелегально. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, посмотреть фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» планируют почти половина россиян. При этом 21% готовы посмотреть даже англоязычные версии, если найти русскоязычный вариант не получится. Кто-то отмечает, что хорошо знает язык оригинала, а кто-то уверен, что по картинке и так поймет весь сюжет.

«Я обязательно посмотрю фильмы в оригинальной версии, у меня нет проблем с английским языком», - говорит участник исследования.

«Я тоже планирую поискать англоязычную версию на пиратских сайтах», - кивает другой.

9% все же хотят подождать, пока фильм в русской озвучке появится на торрентах. Кинолюбители верят, что долго ждать им не придется.

6% планируют посмотреть фильм онлайн, как только он появится в любительском переводе. Голоса оригинальных дублеров для них не так важны. Более того, нашли и те, кто уже успел посмотреть киноновинку.

«Не знаю, что они (кинокомпании – прим. ред.) там пресекли, но в сети уже есть «Барби» с русской озвучкой», - рассказывает участница опроса.

Оставшиеся 8% планируют ждать, пока новинки будут официально закуплены в Россию. 5% будут смотреть эти фильмы, только когда их покажут по ТВ, а еще 3% подождут их релиза в онлайн-кинотеатрах.

Однако большая часть россиян – 56% – вообще смотреть голливудские премьеры не собирается. Респонденты заявили, что им просто не интересно смотреть голливудские фильмы. По их мнению, западный кинематограф уже не тот.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 9,1 тысячи человек.