Врачи рассказали, в каком случае записаться на прием к кардиологу и онкологу можно напрямую и без направления терапевта

Среди врачей, доступных для самостоятельного выбора, участковый терапевт, участковый педиатр, врач общей практики, офтальмолог, оториноларинголог, акушер-гинеколог, детский и взрослый хирурги, фтизиатр, психиатр-нарколог, детский психиатр, взрослый и детский стоматолог, а также стоматолог-терапевт. Но, к примеру, такие востребованные специальности, как врач – кардиолог и врач – онколог для самостоятельной записи на первичный прием закрыты. Почему так и для кого запись напрямую к специалистам по узкому профилю возможна, KP.RU разбирается вместе с экспертами.

– При оказании первичной амбулаторной медицинской помощи в Российской Федерации используется участковый принцип прикрепления. Участковый врач терапевт должен знать своих пациентов, их заболевания и состояние, проводить лечебные и профилактические мероприятия, диагностические обследования, а также обеспечивать консультации специалистов узкого профиля, таких как кардиолог, в случае необходимости, – говорит первый заместитель генерального директора НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова Филипп Палеев.

Почему нельзя записаться к кардиологу без предварительной консультации терапевта, ведь это одна из самых востребованных врачебных специальностей?

– Дело в том, что зачастую пациенты неправильно интерпретируют свое состояние и неправильно определяют профиль специалиста, консультация которого требуется, – говорит Филипп Палеев. – Участковый терапевт — это тот специалист, который имеет специальные знания и возможности провести предварительную диагностику состояния и правильно маршрутизировать пациента, направить дальше к действительно нужному специалисту. Например, боли в области сердца могут быть проявлением остеохондроза – нужен невролог, или ишемической болезни сердца – кардиолог или предвестником инфаркта миокарда и тогда участковый терапевт направит пациента на госпитализацию, а не к кардиологу.

Если, к примеру, врач еще одной крайне востребованной специализации – онколог – будет заниматься первичным приемом, то, к сожалению, у него может просто не хватить времени и сил на «профильного» пациента, велик риск ошибки.

– Задача терапевта первичного звена – среди всех обратившихся распознать или заподозрить онкологическое заболевание и далее направить «профильного» пациента к онкологу, – говорит главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. – Задача онколога – разработать «план действий» для каждого конкретного пациента.

КОГДА ЗАПИСАТЬСЯ К ОНКОЛОГУ МОЖНО НАПРЯМУЮ?

1. Если вы уже состоите на диспансерном наблюдении по онкологическому заболеванию, то записываться нужно сразу к онкологу в Центр амбулаторной онкологической помощи.

2. Если такой центр еще не появился вблизи места жительства, то направление выдается в первичный онкологический кабинет медицинской организации или поликлиническое отделение онкологического диспансера (онкологической больницы).

КОГДА НАПРЯМУЮ ДОСПУЕН КАРДИОЛОГ?

1. Если у вас есть подтвержденное заболевание сердечно-сосудистой системы, то нужно регулярно наблюдаться по этому поводу у участкового терапевта.

2. Если заболевание сердечно-сосудистой системы тяжелое, существенно повышены риски и требуется постоянное внимание специалиста узкого профиля по контролю за динамикой состояния, лечением и обследованием, - то в таком случае участковый врач передает пациента для диспансерного наблюдения кардиологу.