«Дальше Пятихаток два месяца уйти не могут»: новая тактика ВСУ не жалеет украинцев ради западной техники

Мы давим в районе Купянска, Синьковки. Серьезные продвижения на Сватовском направлении. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Западные СМИ объявили о начале «настоящего» большого наступления украинской армии, назвав главным направлением удара запорожское.

На «Радио «Комсомольская правда» мы обсудили тему с экспертом Центра военно-политической журналистики Борис Рожиным.

ТЯЖЕЛЫЕ БОИ В ЗАПОРОЖЬЕ

- Идут тяжелые бои за Клещеевку, отходим от Старомайорского - насколько осложнилась ситуация на направлениях?

- Противник продолжает атаки на Запорожском направлении - в районе Пятихаток, Работино, Времевского выступа. Там, где противник в первой половине июня продвигался, это район Равнополья, Сторожевого - сейчас он возобновил наступательные действия. После нескольких дней интенсивной артиллерийской работы ВСУ зацепились за окраины Старомайорского, артой выбили наши позиции в поселке и вползают в село.

- Поселок, сообщается, почти разрушен?

- Наши позиции передовые артиллерией смешали, отодвинув к южным окраинам. В ближайшие 2 дня они будут пытаться там закрепиться и усиливать нажим на соседнее Урожайное, которое они атакуют с севера. ВСУ пытались его взять еще в июне, а сейчас будут усиливать нажим еще со стороны Старомайорского.

- Что дальше они планируют?

- Наступать на юг на Стромыновку. Цели простые – пытаться продвигаться в сторону Азовского моря.

- В июне не получилось?

- Нет, и сейчас они пытаются возобновить наступление, бросая в бой оставшиеся резервы. Часть их они израсходовали в июне и в полной половине июля. У них осталось еще несколько бригад, которые они могут задействовать в этих попытках. Но некоторые попытки они предпринимают и на других участках Запорожского направления. Там они еще менее успешны.

АРТЕМОВСКИЕ ДУЭЛИ

- Артемовское направление?

- Здесь противник еще в мае начал попытки полуокружить Артемовск. Они наступали к юго-западу города на те территории, что заняли наши войска. Сейчас они пытаются занять какие-то территории, чтобы зайти в сам город. С тех пор они не смогли занять ни одного населенного пункта.

- А сейчас?

- Сейчас они прикладывают максимальные усилия, чтобы захватить Клещеевку. За нее бои идут около месяца, до этого они давили по близлежащим посадкам. Пока Клещеевку взять не смогли. При том поселок атакуют до двух с половиной бригад противника. Там тяжело. К северо-западу от Артемовска наши в основном отбились уже, а здесь пока угроза сохраняется.

ВЗГЛЯД НА ХАРЬКОВ

- На Харьковском направлении?

- Мы давим в районе Купянска, Синьковки. Серьезные продвижения на Сватовском направлении. В район Новоселовки идет продвижение 1-2 километра в день, мы двигаемся к Осколу. Много позиций противник потерял. Мы освободили Сергеевку. Еще два или три поселка ВСУ оставили. Противник там медленно отходит, и перебрасывает туда резервы для контратак - как минимум две бригады резервов, которые предполагалось использовать либо на Запорожском, либо на Артемовском направлении.

- Так в перспективе - выход на Харьков?

- Реалистично – выход к реке Оскол. Это освобождение еще 20-25 населенных пунктов на восточном берегу Оскола. Получится развить наступление на Краснолиманском направлении, заняв Торское - есть перспективы для дальнейших действий. Это возможность выйти на северный берег Северского Донца и взять под контроль дорогу Северск-Белгоровка. Берешь ее под огневой контроль - и снабжать позиции ВСУ на восточной части Северского выступа уже проблематично. При продолжении действий с севера Купянска – там, где у нас есть плацдарм и мы нависаем с северо-запада над городом, - у нас возникает возможность наступать с двух направлений. На быстрые прорывы в глубину Харьковской области я бы не рассчитывал. На восточном берегу там промзона, которую они будут пытаться защищать. Но в последние две недели у нас хорошие темпы.

СМЕНА ТАКТИКИ

- 1-2 километра продвижения – это много.

- Да, и противник тоже пытается небольшими прыжками продвигаться. Все завалено минами. Местность инженерной обработке подвергается там, где можно пытаться закрепиться. Не используя больших сил, прорваться очень проблематично. Идут бои от позиции к позиции. Противник на Работинском направлении предпринимал атаки – там несколько десятков единиц бронетехники брошены были на таран обороны на какую-то глубину. И сейчас огромное количество разбитой техники ВСУ под Работино стоит.

- Тактику ВСУ сменили?

- Противник прекратил на определенный момент использование больших масс бронетехники. Он перешел к тактике малых штурмовых групп, поддерживаемых артиллерией. Они по всей линии соприкосновения давят на наши позиции, ищут уязвимые места, пытаются продвигаться вперед. Это ведет к росту человеческих потерь, но снижает потери бронетехники.

Боевая работа расчетов самоходных гаубиц "Мста-С" Южного военного округа (ЮВО) в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

- Такие темпы не соответствуют их задачам?

- Тем, что стояли у противника на лето — нет. Задачи были - прорваться к Мелитополю, к Бердянску. Но если ты маленькими группами штурмуешь окопы и месяц пытаешься занять одно село - это противоречит первоначальным планам операции.

- Их жестко толкают вперед кураторы?

- Конечно, и они пытаются. На Времевском выступе у них есть тактический успех под Старомайорском. А на Ореховском направлении - очередные провалы в районе Работино. Из Пятихаток они никуда дальше уйти не могут два месяца. Хотя их план предполагал прорыв первой линии обороны… через 7-9 дней после начала наступления.

ТАКАЯ РАЗНАЯ ТЕХНИКА

- Последние относительные успехи ВСУ – отчасти заслуги западной артиллерии, которая бьет дальше и точнее?

- Благодаря западным артсистемам и неплохой работе людей, отвечающих за контрбатарейку и за данные технической разведки, артиллерия ВСУ опасна. Да, некоторые их артсистемы имеют большую дальность. Надо, чтобы чаще нашими использовались «Ланцеты», которые их гробят…

- Тактика тысячи порезов, к которой прибегают ВСУ — приносит им желаемые результаты?

- Они увязли в первой линии обороны, где у нас есть опорники, и где все завалено минами. Они пробуют, пытаясь прорываться напрямую через минные поля.

- Когда мы видим, что разминируют — сразу бьем?

- Мы начинаем своими системами дистанционного минирования туда мины насыпать. И мы видим, что основная масса их потерь – от наших мин и артиллерии. А также от ПТУРов и беспилотников.

- Киеву не хватает спецтехники?

- Им нужно больше танков с минными тралами, тяжелых машин разминирования. Но их Запад Киеву поставляет мало. Каждые несколько машин, уничтоженных после такой атаки - проблема для ВСУ. Ну чем их заместить? Они через минные поля пытаются проскочить, теряют часть машин, выскакивают на первую линию обороны - и попадают под огонь ПТУРов и артиллерии. А потом их наша артиллерия и авиация накрывает. Развивать наступление в таких условиях тяжело.

- Поэтому и шлют маленькие группы через минные поля?

- Да, они завязывают бои за лесопосадки, и так немножко продвигаются. Но сейчас они вернулись на Запорожском направлении к тактике массированных ударов бронетехники.

- Принесло ли им это какие-то быстрые результаты?

- Нет. Наступать вот так пехотными группами и обрабатывать артиллерией, как под Старомайорским – да, можно.

- Но все упирается в ресурсы и во время.

- Именно! Чтобы развалить один поселок до состояния фундамента, нужно время. И еще надо в этом поселке самим удерживаться - как в Пятихатках было. Посмотрим, как будет на Времевском – там пространство для маневра еще есть. Нам главное - продолжать перемалывать эти бригады. Потенциала на 3-4 недели активных действий осталось, а потом все начнет выдыхаться.

ЧТО С ЗАПАДНЫМИ ПОСТАВКАМИ

- Западные поставки оружия Киеву не уменьшатся?

- Готовятся к поставкам боевых самолетов - с точки зрения подготовки инженерного оборудования, аэродромов, пилотов. Это реальность 4-5 месяцев. Очевидны поставки того, что было обещано – около сотни с лишним немецких «Леопардов». «Абрамсы» доедут к осени… они были бы актуальны летом, но американцы специально их приберегли, чтобы не получилось, как с «Леопардами». Запад финансово и оружием продолжит снабжать Украину полгода точно.