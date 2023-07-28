Опасные дни августа назвала астролог Тамара Глоба: 10 важных советов для всех

Тамара Глоба рассчитала 15 самых опасных дней августа. Фото: телеграм-канал

Известный астролог Тамара Глоба рассчитала самые опасные дни августа. Для этого астролог изучает движение планет, активность Солнца и другие важные для ее астрологических расчетов данные. Также Глоба записала новый видеопрогноз.

Исходя из данного гороскопа можно предположить, что август – месяц, за который необходимо распланировать осень и зиму, и начать это стратегическое планирование со следующей недели. Мы посмотрели и записали некоторые важные фрагменты.

10 советов на август:

- Август месяц Льва - знака, управляемого Солнцем. Знак – силы, власти, успеха, авторитета. Также эти люди предпочитают раскрывать все свои таланты и способности. Жизнь способствует им на пути успеха, как правило мимо Льва невозможно пройти – окружающие всегда замечают «сияние» Львов. В этом году Венера, прибывая во Льве довольно долго (лето, 1-я половина осени), дает людям возможность блистать. Но периодически бывают разочарования. Тем не менее Венера во Льве заставляет замечать Львов еще больше: их таланты, способности, личную жизни и т.д.

- Именно в этом году большое значение будет предаваться в августе – работе и практической деятельности. Много внимания будет уделено интеллектуальным вопросам, успешным станет поиск работы (часто). А также обучение, которое и приведет к конкретной работе как молодежь, так и людей в возрасте.

- Многие будут оставлять старое место работы и найдут новое.

- Дела строительства, урожая, закупок, всего что связано с финансовой, экономической деятельностью – выйдет на первый план.

- Ведущая роль будет принадлежать медикам, ученым; людям, которые заняты практической деятельностью, строительством, рабочим и разнорабочим. Людям, которые связаны с сельским хозяйством и ремонтом коммуникаций.

- Будут образовываться новые союзы: некоторые будут дружить против кого-то, один союз против другого союза.

- Много внимания будет уделено реальным проверкам: того, что сделано ранее и придется сделать теперь. Проверки будут касаться бытовой, сельскохозяйственной деятельности и вопросов медицины. В медицину придут кардинальные изменения. Будут важны научные открытия.

- А простому человеку важно то, что дает жизнь, земля - сад, огород, практическая деятельность, успеть подготовиться к учебе и не быть как стрекоза из басни Крылова. За этот август также стоит подготовиться к осени и последующему периоду зимы.

- Меркурий пребывает с конца июля в Деве – и в августе, и в сентябре, и в начале октября. Сделает здесь петлю, то есть ретроградное его движение начнется с 23 августа и в сентябре будет переоценка событий, которые касались предыдущего периода.

Дни повышенной аварийности, которым следует уделить внимание: 1, 2, 3, 4 (первая половина дня), 7, 9, 14, 16, 18 (вторая половина дня), 19 (первая половина), 24 (вторая половина), 25 (первая половина), 28 (первая половина), 30 и 31 августа.