Яндекс Еда добавила связь с курьерами через чат в приложении

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Разработчики добавили в приложении возможность переписки с курьерами, которые доставляют заказ. Сейчас функция на этапе финального тестирования — и уже доступна большинству клиентов. В чате можно уточнить статус доставки, свой адрес или попросить оставить посылку под дверью. Такой способ общения также удобен для слабослышащих, глухих и других людей с особенностями здоровья, которые предпочитают переписку.

Курьер также теперь может не звонить клиентам, а первым написать в чате. После доставки заказа переписка автоматически удаляются. Кроме того, встроенная система модерации сразу уберет сообщение, если сочтет его неприемлемым. Чат можно найти по кнопке «Связаться с курьером» в приложении. Сервис не передает доставщикам через чат никакие персональные данные.

В планах компании добавить аналогичный функционал также в приложения Маркет Деливери и Яндекс Лавку.