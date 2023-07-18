Александр Проханов: прибытие Сергея Шойгу в КНДР - это визит к надёжным партнерам

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава КНДР Ким Чен Ын в Пхеньяне. Фото: REUTERS

- Александр Андреевич, это биограф Проханова – Гамов.

- Да, Саша.

- Я вам почему позвонил? Я очень близко к сердцу принял визит Министра обороны России Сергея Шойгу в Пхеньян (и его встречу с товарищем Ким Чен Ыном) - по двум причинам. Во-первых, я дважды писал о том, что наш Проханов – лауреат премии товарища Ким Ир Сена. А, во-вторых, сам там был с Владимиром Путиным, когда его только избрали президентом.

- У тебя правильный ход мыслей.

- Хотелось бы, чтобы вы меня поддержали в моих ощущениях.

- Я помню, когда к власти пришли либералы Гайдара, Ельцина, с какой иронией, насмешкой они относились к Северной Корее! Все время, указывая в ее сторону, говорили: что, вы хотите, чтобы и мы жили, как в Северной Корее? И какая была в них утонченная ненависть и какая-то утонченная злоба. Вот эта маленькая красная страна встала им поперек горла.

- А почему?

- Еще бы! Потому что к этому времени практически все народы мира, включая великий Советский Союз в недавнем прошлом, - все они легли под железной пятой Америки. И только одна Северная Корея воспрепятствовала этому! Она одна оставалась здесь, в океане рабов, этих рабских стран, склонивших выю перед американцами. Она строила свои ракеты, ставила на своих стартплощадках баллистические установки, на подземных заводах делала ядерные боеприпасы. Я помню, когда Трамп двигал авианосец в сторону Северной Кореи, желая наказать их. Они пульнули какую-то великолепную штуковину, и Трамп развернул авианосец и убрался опять обратно в Америку. Одним словом, они доказали миру, что обладают истинным ощущением свободы, суверенитета и национального достоинства. Я помню, когда приходил в корейское посольство на государственные приемы… (Речь о 90-х годах.- А.Г.) Какие же там были редкие группы наших русских сторонников и почитателей чучхе, оставшихся независимыми под гнетом и террором либеральной идеологии!

Сергей Шойгу ознакомился с образцами современного северокорейского вооружения. Фото: REUTERS

- А сейчас не так?

- А теперь, Саша, когда я прихожу на эти приемы, там тесно от русских офицеров, от чиновников, от дипломатов. И все стоят и слушают государственный гимн Северной Кореи, пьют за здоровье товарища Ким Чен Ына. Это великолепная трансформация произошла в сознании правящего слоя российской государственности. Имея под боком, рядом, около озера Ханка такую таинственную, загадочную, великолепную страну, как Северная Корея, и не обращаться с ней, как с несуществующим чем-то… Это постыдно и глупо со стороны великого государства.

- Вернёмся к визиту генерала армии Шойгу в КНДР…

- Это вызывает у меня глубочайшее удовлетворение. Визит Сергея Шойгу в Пхеньян - это визит к надежным партнёрам. Они не американцы и не украинцы, они не обманут. И я радуюсь за всех моих друзей, в том числе и за тебя, мой друг…

- Спасибо вам.

-… что мы в самые тяжелые времена оставались верны национальным интересам России, национальным интересам государства. И что не бросались на ветер вот такими замечательными соседями, как Северная Корея.

- Вы сколько раз там были? Я был один раз, с Владимиром Путиным, при Ким Чен Ире.

Александр Проханов. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Я был несколько раз, может быть, три или четыре. Впервые приезжал в Северную Корею, когда во главе государства стоял Ким Ир Сен. Я был на приеме, и тогда Ким Ир Сен подходил к участникам советской делегации, всем пожимал руки. Помню его такое мягкое рукопожатие. Не было крепкого, он не сжимал пальцы. Рукопожатие было таким мягким каким-то, прямо даже сдобным. И он улыбнулся… Он не переставал улыбаться. Двинулся, как будто не касаясь земли, и - ушел. Вот это рукопожатие я до сих пор вспоминаю и как бы ощущаю. И когда я говорю северокорейским моим друзьям о том, что вот эту мою правую руку пожимал товарищ Ким Ир Сен… Они с благоговением смотрят на эту правую руку и даже сами боятся ее пожать. Тогда я насильно вкладываю свою ладонь в их руку.

- Спасибо вам огромное, Александр Андреевич.

- Да-да. Всё, обнимаю.