Япония запретила экспорт в Россию подержанных автомобилей с мощными двигателями: Как это повлияет на авторынок

Попавшие под запрет автомобили составляли примерно половину от всех поставляемых из Японии в Россию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ, НО СКОРО УПАДУТ

Япония ударила по российским автомобилистам. С 9 августа вводится запрет на вывоз в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра, электромобилей и гибридных авто — это у которых есть и электродвигатель и бензиновый.

- На фоне этого запрета цены на попавшие в перечень автомобили поднялись, — рассказал kp.ru гендиректор компании «ДВ Уссурийск» Сергей Сотников - он занимается доставкой в Россию подержанных автомобилей из Японии. - Например, 2,5-литровый кроссовер Toyota Harrier в гибридном исполнении стоил 2,9 млн, а теперь 3,5 млн руб. А в среднем рост составил примерно 30%. Но я думаю, после того, как наладятся новые пути поставок, цены упадут.

По его словам, попавшие под запрет автомобили составляли примерно половину от всех поставляемых из Японии в Россию. В России любят больших «японцев». По данным портала Дром.Ру на автомобилях с объемом 2 литра и более передвигается 57% автомобилистов России. При этом только 38% заявили, что не готовы пересаживаться на машины поменьше.

Подержанные автомобили из Азии в порту Владивостока. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

КИТАЙ НАМ В ПОМОЩЬ. И КОРЕЯ

- Но ничего страшного, — успокоил эксперт. - Будем продолжать поставлять из Японии машины с объемом до 1,9 литра, они достаточно мощные, особенно, если оснащены турбонаддувом. Более крупные будем ввозить из Кореи и Китая. А поклонники легендарных японских машин, таких как, например, знаменитые «Крузаки» (Toyota Land Cruiser), могут не переживать, они не исчезнут с рынка. Просто подорожает логистика — машину нужно будет из Японии отправить в те же Корею или Китай, а уже оттуда — в Россию. В итоге набежит дополнительно примерно 100 тыс. руб.

В целом же эксперт считает, что этот запрет продержится недолго. Россия — крупнейший и наиболее платежеспособный рынок сбыта японских автомобилей с пробегом, и если его закроют, то протестовать начнут владельцы японских «старушек».

Ранее Япония уже вводила запрет на ввоз в Россию автомобилей дороже 6 млн йен (около 3,9 млн руб.)

С ЗАПЧАСТЯМИ ВСЕ В ПОРЯДКЕ

А что с запчастями? В августовском запретном списке их немного — например, автокресла, автозамки. Но Япония еще раньше поставила стоп-сигнал на экспорт ряда деталей. Это, например, радиаторы систем охлаждения, детали, связанные с системой отопления, баки, бензонасосы и все, что связано с топливной системой, батареи для электромобилей и гибридов...

И что? Оказывается, крупные компании, занимающиеся ремонтом и техобслуживанием, уже давно наладили поставки запчастей к японским машинам, минуя Японию.

- Есть масса качественных аналогов, которые подходят для этих авто, — рассказали kp.ru в компании Fit Service - Они, как правило, производятся в странах Азии, а некоторые даже в России, например, различные фильтры. Так что сложностей с запчастями на японские автомобили нет.

ПАРИРОВАТЬ НЕ БУДЕМ

Помимо автомобилей Япония запретила еще ряд товаров, например, яхты, шины для большегрузов, изделия из керамики, бумаги и стекла, асфальт, цемент, текстильные изделия, шерсть, хлопок, лакокрасочные изделия, материалы для фото- и видеосъемки, а также — о, ужас! - ношеная одежда! В общей сложности 750 наименований.

- Эти меры носят скорее всего демонстративный характер, просто американцы продавили японцев и заставили их принять какие-то меры, чтобы не было кого-то, кто выпадает из общей солидарности антироссийской борьбы, — оценил новые японские санкции в эфире «Радио КП» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при прав РФ Алексей Зубец.

По его мнению, в этой ситуации не стоит отвечать ударом на удар.

- Главный товар, который Россия поставляет в Японию, это сжиженный природный газ (СПГ), - продолжил Зубец. - Мы можем ограничить его поставки на японский рынок, но нужно ли это делать? Что будем с этим газом делать, где найдем новый рынок? Так что, думаю, Россия никаких серьезных действий в ответ на этот пакет санкций предпринимать не будет. Пропустит мимо ушей, а дальше будем делать так, чтобы наша экономика не пострадала и не будем наносить себе ущерб, в том числе и отказом от поставок СПГ в Японию.