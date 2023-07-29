Цифровой рубль появится в России с 1 августа: Отвечаем на главные вопросы о новой форме валюты

Цифровой рубль - деньги в виде программного кода. Фото: Shutterstock

Сразу оговоримся: в обороте цифровых рублей пока нет, и неизвестно, когда будут. Но законодательная база для их появления появилась. С 1 августа вступил в силу закон о цифровом рубле. Он определяет основные термины и базовые принципы работы новой системы (конкретику будут дорабатывать еще долго).

Отвечаем на главные вопросы, связанные с нововведением.

Что такое цифровой рубль?

По сути, это третье агрегатное состояние рубля. Как у воды есть пар, жидкость и лед. Так и у нашей валюты будет три вида:

- наличный (монеты и банкноты)

- безналичный (на банковских счетах)

- цифровой (в виде программного кода)

Где он будет храниться?

На специальном цифровом кошельке. Его создадут в Центробанке. У каждого человека будет свой личный счет. На него он сможет переводить свои деньги. Зайти в цифровой кошелек можно будет через мобильное приложение любого банка.

Какой у него курс?

Такой же, как у наличного или безналичного рубля. Они будут идентичны друг другу.

При этом перевести деньги из одной формы в другую можно будет бесплатно. Так же, как сейчас можно подойти к банкомату и положить или снять наличные. Так и с цифровым рублем. Можно будет всегда либо пополнить, либо опустошить свой цифровой кошелек. И получить деньги на счет в банке, а потом при желании обналичить.

Это будет обязаловка?

Нет, как уверяют в ЦБ, держать деньги в цифровых рублях можно будет по желанию. Захотели – пользуетесь. Не захотели – не пользуетесь. Точно так же, как и сейчас. Каждый из нас может по желанию либо расплачиваться картой и делать переводы друг другу по номеру телефона, либо пользоваться наличными для этих целей. Выбор будет всегда.

Это что-то вроде криптовалюты?

Нет, это принципиально разные вещи. Любая крипта - это анонимная валюта. Ее создают программисты. Там нет регулирующего органа и законов, которые все должны беспрекословно соблюдать.

Цифровой рубль – это официальное платежное средство, которое будет выпускать Центробанк. Его пользователи будут проходить идентификацию. Поэтому анонимных платежей, как в случае с криптовалютами, не будет.

То есть за нашими тратами будет тотальный контроль?

Государство и так уже достаточно знает о том, как перемещаются деньги между гражданами и бизнесом. Наличными мы уже почти не пользуемся. Вместо них растут объемы переводов по системе быстрых платежей. Вряд ли появление цифровых рублей в корне изменит ситуацию.

Да и государство пока не планирует отказываться от наличных. Если кому-то удобно ими пользоваться, эта форма валюты останется. Тем более что купюры становятся более долговечными. И их не нужно много печатать.

Как ими пользоваться?

Почти так же, как и безналичными деньгами.

Заходите в мобильное приложение своего банка. Входите в цифровой кошелек. И можете либо зачислить туда деньги с банковского счета, либо снять их. При желании можно даже сделать перевод по номеру телефона. Прямо с цифрового кошелька. Деньги мгновенно окажутся в цифровом кошельке получателя.

Что касается оплаты, тут тоже все просто. Надо будет зайти в цифровой кошелек, считать QR-код, который появится на банковском терминале продавца, и подтвердить платеж. Деньги спишутся мгновенно.

В перспективе, как поясняют в ЦБ, цифровыми рублями можно будет расплачиваться с помощью бесконтактной технологии NFC. То есть просто прикладывая телефон к кассовому аппарату.

Будут ли начисляться проценты или кэшбек?

Ни то, ни другое на цифровые рубли начисляться не будет. В данном случае цифровые рубли обладают теми же свойствами, что и наличные. Пока они лежат в кошельке, проценты на них не начисляются. Как и кэшбек, если оплачивать ими покупки. При этом кредиты в цифровых рублях тоже выдаваться не будут. Все это останется вотчиной банков.

Будут ли деньги на цифровом кошельке застрахованы?

Это не нужно. Деньги на цифровом кошельке никуда не пропадут. Потому что они лежат не в банке, а на личном счете на платформе ЦБ. Даже если банк, через мобильное приложение которого вы пользуетесь цифровыми рублями, обанкротится, вы сможете воспользоваться этими деньгами через мобильное приложение другого банка.

То есть, хранить без опаски на цифровом кошельке можно значительно больше 1,4 млн рублей, которые защищены системой страхования вкладов.

Какие еще плюсы есть у цифрового рубля?

Справедливости ради, они пока не такие очевидные. Но кое-что есть.

1. Придется платить меньше комиссий банкам. Сейчас бесплатные переводы по системе быстрых платежей ограничены суммой в 100 тысяч рублей в месяц. А через цифровой кошелек можно будет переводить неограниченные суммы без какой-либо комиссии. Есть лишь лимит на внесение денег туда - 300 тысяч рублей в месяц. Других лимитов нет.

2. Расплачиваться цифровыми рублями можно будет даже там, где нет устойчивого интернета. Правда, эта технология пока в разработке.

Зачем все это государству?

Это новая технология, которая развивается во всем мире. Мы стараемся быть в авангарде. По сути, сейчас проектируется новая архитектура денежных отношений будущего. Частично цифровые рубли должны стать альтернативой криптовалютам, которые в последние годы отбирают хлеб у центробанков.

Кроме того, цифровые рубли – это электронная замена наличным. Рано или поздно банкноты и монеты отживут своей век. Так же, как акции и облигации перестали выпускать в бумажном виде. Теперь они существуют только как записи в электронных реестрах. Но это не смущает инвесторов в эти ценные бумаги.

Все зарплаты бюджетников и пенсии переведут на цифровые рубли?

Таких планов нет. Даже если взять карту «Мир», то на нее перевели лишь тех, кто получал выплаты из бюджета безналичным способом. Исключительно, чтобы спасти их деньги от возможных санкций Запада. При этом у любого человека есть выбор, каким образом получать пенсию или зарплату – на карту, наличными в кассе или через почту (для пенсионеров).

Если выключится электричество или интернет, цифровые рубли пропадут?

Нет. Электричество и интернет могут выключаться сколько угодно, хакеры могут нападать на сайты банков, но безналичные деньги с наших счетов никуда не деваются. С цифровым рублем все будет так же. Вся информация о принадлежащих нам деньгах будет храниться на платформе Центробанка. Предусмотрено резервное копирование данных.

А если мошенники получат доступ к цифровым кошелькам?

В ЦБ уверяют: информация будет охраняться максимально тщательно и несанкционированный доступ к данным будет невозможен.

Правда, ни один «цифровой замок» не в состоянии уберечь вас от телефонных мошенников. Здесь поможет только собственный здравый смысл.

Когда все это появится в массовом обороте?

В августе начнется первый этап тестирования новой системы. «Обкатывать» использование цифрового рубля будут 15 крупных банков и их клиенты, согласившиеся участвовать в эксперименте.

Всего этапов тестирования будет несколько. В каждом случае ЦБ и банки будут проверять, как работают все механизмы, насколько все безопасно и быстро. Спешки нет. В массовый оборот цифровые рубли запустят тогда, когда все будет готово. Но это вряд ли случится в нынешнем году, да и в следующем тоже.