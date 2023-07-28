Обед Бапела: шаг за шагом к общей выгоде

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На полях второго экономического и гуманитарного форума Россия – Африка Обед Бапела рассказал о том, что нужно для сближения экономик России, ЕАЭС и стран Африканской континентальной зоны свободной торговли.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности страны обмениваться лучшими интеграционными практиками для ускорения экономического развития стран Африки.

Обед Бапела отмечает, что прошедший форум закладывает фундамент для скорейших конкретных действий во взаимных интересах Евразии и Африки.

По его словам, тема, требующая первоочередной координации – оптимизация логистических маршрутов для облегчения кросс-региональной торговли.

«В Африке действует континентальная зона свободной торговли, объединяющая 54 государства, снижающая налоговую нагрузку на оборот товаров локального производства. Важно вести диалог с Россией о создании подобной межрегиональной модели, которая будет синхронизирована и логистически, и в части акцизных и прочих налогов», - отметил Обед Бапела.

Другим важным направлением приложения совместных усилий может стать борьба с нелегальной торговлей.

«Важна синхронизация законодательства с точки зрения мер контроля за нелегальным перемещением товаров, унифицировать цифровые системы контроля. Так, чтобы законопослушные инвесторы из наших стран были защищены», - подчеркивает Обед Бапела.

Он уверен в наличии достаточного количества бизнесменов, готовых налаживать экономические связи между странами. Также для предотвращения нелегальной торговли важно наладить взаимодействие правоохранительных органов России, ЕАЭС и стран Африки.

Нелегальная торговля прямо сейчас разрушает экономику Южно-Африканской республики. Во многом, это результат введенного во время пандемии коронавируса запрета на продажу алкоголя и табака.

Его результатом стал взрывной рост нелегальной торговли, приведший к тому, что большая часть рынка продуктов ежедневного потребления контролируется нелегальными производителями. Это подчеркивает важность всесторонней оценки регуляторного воздействия перед введением подобных запретов.

«На примере рынка табачных продуктов – в один момент страна наполнилась нелегальными сигаретами, это большая проблема для легальных производителей», – отмечает Обед Бапела.

Нелегальный рынок сокращает объем собираемых налогов, тем самым напрямую сокращая благосостояние населения страны. Обмен опытом в борьбе с нелегальной торговлей мог бы значительно ускорить темпы экономического развития ЮАР и всего африканского региона.

Сотрудничество Африки и Евразии обладает значительным потенциалом для ускорения экономического развития двух регионов, синхронизации в подходах к отраслевому регулированию наиболее важных отраслей, поэтапного увеличения товарооборота за счет развития легальной конкуренции.

Практические шаги в этих направлениях востребованы уже сейчас, поэтому важно безотлагательно наращивать практическое сотрудничество, уверен Обед Бапела.