На Авито появился раздел люксовых вещей

Платформа Авито запустила отдельный раздел Премиум, в котором собраны объявления о продаже люксовых вещей. Пользователи могут выбрать одежду, обувь, аксессуары известных брендов, причем как новый товар, так и б/у. Все объявления в этом разделе перед публикацией проходят специальную независимую экспертную проверку, после чего рядом с товаром появляется отметка «Оригинал». На данный момент новый раздел доступен для части пользователей iOS 15.6 и выше, и совсем скоро покупки смогут делать и пользователи Android.

Проверкой вещей занимается компания Legit Grails. На данный момент эксперты оценили уже больше 60 тысяч объявлений различных категорий. Маркировку, подтверждающую, что товар является оригиналом, получили 26 тысяч объявлений. Кстати, объявления с таким обозначением, по данным платформы, просматриваются пользователями на 25% чаще и получают больше откликов.

Проверка доступна для почти двухсот брендов, среди которых Alexander McQueen, Armani, Balenciaga, Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Jimmy Choo, Louis Vuitton, Prada и другие. Этот перечень постоянно дополняется.

При покупке вещей с помощью Доставки покупатель может их проверить в пункте выдачи. Если все устроит и вещь не вызовет каких-либо сомнений и нареканий, то деньги поступят на счет продавцу. Если пользователь откажется, деньги вернутся ему на карту.

- Каждый день на платформе фиксируется до 600 тысяч запросов с названиями различных люксовых брендов. И мы хотим не только предоставить пользователям большой выбор оригинальных новых и б/у товаров, но и сделать процесс покупки еще более удобным и безопасным. Наличие б/у товаров позволяет найти предложения по ценам ниже рынка, а проверка на оригинальность помогает быть уверенным в качестве товара. В дальнейшем мы будем совершенствовать раздел с премиальными товарами и добавлять новые бренды, - отметил Алексей Козловский, руководитель макрокатегории Lifestyle.