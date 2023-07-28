Огромные штрафы либо принудительные работы: россияне решили, как наказывать нечистоплотных собачников

52% россиян считают, что собачников надо штрафовать за отказ убираться за питомцами Фото: Shutterstock

В одном из жилых комплексов Москвы мужчина так устал от грязи в собственном дворе, на газоне и детских площадках, что пригрозил соседям отстреливать и травить их питомцев за выгул на территории комплекса. Такие угрозы, конечно, возмутили не только местных жителей, но и весь город. Однако, в целом, россияне согласились с тем, что бороться с нерадивыми хозяевами, которые не убирают за своими собаками, как-то нужно. Самой эффективной мерой при этом, по мнению общественности, были признаны штрафы. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 52% участников опроса заявили, что если за нечистоплотность хозяев собак начнут штрафовать, то на улицах станет, наверняка, чище. При этом респонденты подчеркнули, что штрафы должны быть довольно существенными, чтобы людям было неповадно нарушать правила общественного порядка.

Кроме того, 49% россиян отмечают, что нечистоплотных хозяев надо привлекать к общественным работам, это будет куда эффективнее. Не хочешь убирать за своим питомцем – убирай за всеми. И все сразу научатся чистоте и порядку, верят респонденты.

«Штрафы не помогут, только принудительный труд, в этом случае уборка кучек», - говорят участники опроса.

30% опрошенных видят решение проблемы в создании дополнительной инфраструктуры для питомцев и из хозяев. Нужны специально отведенные места для выгула, автоматы с пакетиками, урны и все прочее. Тогда людям станет проще ухаживать за питомцем.

«Начинать нужно с того, чтобы обеспечить мусорные площадки, площадки для выгула, возможность здесь же взять (купить) совочек/пакет и убрать. Таким образом, и можно будет привить чистоту, порядок и уход», - рассуждает участник опроса.

А от 8% верят в силу социальной рекламы. Нужно показать людям, что убирать за своим питомцем – это классно, правильно и модно. А жить в грязи – нет. И тогда общество, возможно, задумается, как лучше поступить.

«Я проголосовала за соцрекламу. Если родители не научили, то общество должно учить», - рассуждает участница опроса.

7% и вовсе заявили, что если человек не в состоянии следить за своим любимцем и нести за него ответственность, то животное у такого человека надо изымать.

Оставшиеся 4% заявили, что никак владельцев учить чистоплотности не нужно, да и сами кучки на газонах следует оставить в покое. По мнению опрошенных, люди должны убирать не за животными, а за собой: грязь от собак за три дня исчезнет, а бутылки, окурки и фантики так и останутся валяться на земле.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 9,1 тысячи человек.