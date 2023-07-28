Борьба с помехами и фейками: как СМИ спекулируют на тему атак на спутниковое вещание

За почти неделю, прошедшую с тех пор, у клиентов Триколора, отраслевых экспертов и СМИ появилось множество собственных интерпретаций этой ситуации. «КП» обратились напрямую к Триколору, чтобы получить ответы на возникшие вопросы.

Первый и самый главный вопрос касается «ухода» Триколора со спутника Eutelsat 36E. Информацию об этом распространило отраслевое издание obob.tv:

Вот как прокомментировала эти высказывания пресс-служба оператора:

«Триколор не делал заявлений о том, что уходит с позиции 36 градусов, так как не покидает ее. Приведенная в публикациях информация является собственными умозаключениями редакции и тем более не является официальной, как заявлено в тексте».

Все тот же портал obob.tv также опубликовал информацию о том, что смена спутника и необходимость перенастройки приемного оборудования касается всех без исключения клиентов Триколора, проживающих в европейской части России.

Представители оператора прокомментировали это заявление:

«Информация, которую распространило издание obob.tv, не соответствует действительности и вводит читателей и наших клиентов в заблуждение. Позиция Триколора касательно смены спутника однозначна и зафиксирована в официальном пресс-релизе. Мы еще раз обращаем внимание, что информация о перенастройке антенны актуальна только для жителей Калининградской области. Клиенты других регионов России имеют полноценный доступ к оплаченным услугам, и им перенастройка оборудования не требуется».

Отдельно оператор пояснил условия перенастройки оборудования:

«Подписчикам тарифов линейки Ultra перенастройка антенны доступна бесплатно, если для этого не потребуется сложных альпинистских или других видов работ.

Клиентам, которые пользуются другими нашими подписками, для получения бесплатного ТО мы можем рекомендовать перейти на линейку тарифов Ultra, стоимость которых стартует от 2500 руб./год и в которых, помимо сервиса, доступны другие преимущества: 200+ телеканалов, онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ», а также возможность просмотра контента двух популярных видеосервисов без дополнительной платы».

Также представители оператора отдельно пояснили некорректно интерпретированную рекомендацию издания satworld.ru о том, кто должен перенастраивать антенну — Триколор или клиент.

«Если у клиента есть необходимость в максимально быстрой перенастройке оборудования, мы рекомендуем провести ее самостоятельно. Для этого мы подготовили подробную инструкцию, которую можно найти на нашем сайте. Но если у клиента есть сомнения в своих навыках или сложности с доступом к антенне, лучше вызвать опытного мастера, обратившись к региональным партнерам или оставив заявку в Контактном центре».

Резюмируя, пресс-служба оператора добавила:

«В обоих случаях, и с публикацией obob.tv, и с satworld.ru, редакции не просто дают неверную трактовку, а только лишь сомнительным образом привлекают дополнительное внимание к своим сайтам. Что, конечно, свидетельствует об уровне редакций и качестве подготовки материалов. Мы считаем, что это недопустимо в ситуации, когда Триколор прилагает столько усилий, вкладывает колоссальное количество инвестиций и привлекает к решению вопроса огромное количество специалистов».

Ранее «Известия» писали, что представители недружественных стран пытаются блокировать сигнал на аппаратах, ретранслирующих программы на спутниковые антенны.