Экстремальные операции, золотые клетки и неприличный интерес фанатов: как живут клоны куклы Барби

Впервые о Валерии Лукьяновой из Молдовы заговорили еще лет 13 назад. Фото: Личный архив

Пока розовая лихорадка, вызванная выходом фильма «Барби», захватывает мир, мы решили вспомнить истории девушек, которые уже давно помешались на знаменитой кукле. Не всем из них, увы, удалось вернуться к нормальной жизни. Как говорится, во всем нужна мера, а фанатизм до добра не доведет.

Валерия Лукьянова: из куклы в эзотерика и медиума

Впервые о Валерии Лукьяновой из Молдовы заговорили еще лет 13 назад. Девушка активно вела страничку в VK, где делась своими многочисленными фотографиями. Довольно быстро Валерия обросла армией поклонников.

Валерия Лукьянова Фото: Личный архив

Белокурые наращенные волосы, кукольные черты лица, фарфоровая кожа и точеная фигурка — Лукьянова напоминала ожившую куклу. При росте 175 см Лукьянова весила всего 42 кг м обладала неестественными для человека параметрами (88-48-88), которые были близки к объемам реальной куклы Барби. Разумеется, пошли слухи, что без пластики не обошлось. Лукьянова призналась только в том, что увеличила грудь, а всем остальным ее наградила природа.

Валерия «до» и «после» пластики Фото: Личный архив

Но если посмотреть на ее фото «до» и «после» преображения, то становится понятно, что одной операцией дело не ограничилось. Нетрудно предположить, что Валерия удалила нижние ребра для формирования тонкой талии — всего 48 см при росте 175 см! Так не бывает. Плюс ринопластика носа, корректировка скул и, возможно, верхняя блефаропластика для увеличения глаз. Но Валерия упорно отрицала какие-либо вмешательства извне.

Валерия Фото: Личный архив

В период пика популярности девушка, которая долгое время жила на Украине, а потом перебралась в Москву, участвовала в разных ток-шоу и раздавала интервью. А в 2013 году живая кукла снялась для популярного американского журнала W Magazine, на обложках которого появлялись Дженнифер Лопес, Джастин Бибер, Николь Кидман и другие знаменитости.

Валерия в фотосессии для журнала W Magazine Фото: Личный архив

Валерия в фотосессии для журнала W Magazine Фото: Личный архив

В интервью Валерия рассказывала, что у нее масса талантов — она поет, сама пишет песни, танцует, а также увлекается путешествиями, медитациями и эзотерическими практиками. Лукьянова никогда не скрывала, что считает себя уникальной. А в какой-то момент она резко пропала…

Лукьянова в образе Аватара Фото: Личный архив

Сейчас Валерии 37 лет, и она уже несколько лет вместе с мужем живет в Мексике. Здесь она создала клуб «Эталонный Аватар», который охарактеризовала, как «телесное и духовное перевоплощение». Лукьянова называет себя ясновидящей, медиумом, певицей, композитором и обучает людей медитациям, энергетической грамотности, магии. Она рассказывает, что все свои знания получила в процессе медитаций. Всем вступившим в клуб медиум обещает подарить курс «Путь к Голивудской иконе, сияй, как знаменитость!»

«Просто надо знать схему, самый простой путь к достижению внешности Звезды! — делится с подписчиками (которых у нее в VK пол миллиона) Валерия. — Я вам его покажу, направлю, подскажу и помогу, а вам останется только выполнять все упражнения и удивляться своим результатам, вкушать их и наслаждаться новыми возможностями, которые открывает мир только перед красивыми людьми».

Девушка уже посмотрела фильм «Барби» Фото: Личный архив

Девушка уже посмотрела фильм «Барби» Фото: Личный архив

Девушка уже посмотрела фильм «Барби» Фото: Личный архив

Кстати, выглядит маг и чародей все так же — как живая кукла. И фильм «Барби» Валерия уже посмотрела и даже поделилась фотографиями в розовом кабриолете и в знаменитой кукольной коробке.

А совсем недавно Лукьянова пожаловалась, что против нее организована «международная травля» и попросила контакты тех, кто знает, как бороться с международным кибербуллингом. Якобы она получает огромное количество оскорблений и угроз в свой адрес. Впрочем, подписчики Валерии тут же отреагировали, мол, почему же магия не помогает?

«Вы же заявляете, что все знаете про Матрицу и ее законы. Тогда в чем дело? Меняйте реальность», — написала некая Марфа Васильевна.

Анжелика Кенова: кукла в золотой клетке

Анжелику Кенову из Кургана, которой в этом году исполнится 31 год, тоже называют живой Барби. Волосы, глаза, фигура с почти идеальными параметрами (впрочем, все же более естественными, чем у Валерии Лукьяновой) — 87-54-87 — Анжелика, действительно, похожа на живую куклу. Первую Барби ей подарила мама в пять лет, а затем, по версии самой Чепрасовой (настоящая фамилия героини), женщина принялась наряжать дочь во все розовое, постепенно превращая в куклу.

Анжелика очень похожа на куклу Фото: Личный архив

Анжелика очень похожа на куклу Фото: Личный архив

Впрочем, Анжелика довольно быстро вжилась в образ куклы, который помог ей раскрутить соцсети и начать зарабатывать на рекламе, а также участвовать в различных съемках.

В 2017 году в интервью одной американской газете Анжелика назвала себя живой куклой, у которой никогда не было настоящей жизни. Якобы обеспеченные родители все ей запрещали и не пускали даже на свидания с мальчиками. Также у Анжелики есть диплом психолога, полученный в МГУ. В той же беседе она заявила, что никогда не ложилась под нож пластического хирурга. Впрочем, старые снимки говорят об обратном.

Анжелика «до» и «после» преображения Фото: Личный архив

Да и история со строгими родителями как-то не вяжется с многочисленными откровенными фотографиями (включая съемку в одном очень известном мужском журнале), которыми Анжелика активно делится в соцсетях. По слухам, русская Барби пользуется популярностью не только у соотечественников, но и среди зарубежных миллионеров.

У Кеновой много откровенных фотографий Фото: Личный архив

У Кеновой много откровенных фотографий Фото: Личный архив

В настоящее время 30-летняя Кенова проживает в Москве, много снимается и рекламирует различные бренды. Чтобы поддерживать образ Барби, ей приходится постоянно сидеть на диете, много тренироваться и регулярно посещать косметолога.

Стефани Мюлик: из силиконовой куклы обратно в человека

Темноволосой и кареглазой шведке Стефани Мюлик пришлось буквально «перекроить» себя, чтобы стать похожей на куклу.

Так Стефани выглядела до бесчисленных операций Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Маммопластика, ринопластика, подтяжка лица, удаление ребер увеличение губ — и это далеко не весь список операций девушки, на которые она потратила миллионы. Мама Мюлик работает косметологом, потому с различными процедурами красоты Стефани была знакома с детства. Так, впервые она уколола губы в 13 лет. Подражая Барби, она также вытравила волосы в белый цвет, нарастила ресницы и стала одеваться во все розовое.

Вот такой Стефани Мюлик стала после преображения Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вот такой Стефани Мюлик стала после преображения Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Я хочу быть самой экстремальной версией себя», — написала в своем блоге Мюлик несколько лет назад.

Впрочем, невооруженным глазом глазом заметно, что девушка переборщила и стала выглядеть крайне неестественно. Кстати, в период пандемии у Стефани не было возможности посещать косметолога, тогда она сама решила увеличить губы и чуть не оказалась в реанимации.

Так Мюлик выглядит сейчас Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В январе этого года Стефани пропала из соцсетей и вернулась лишь весной — по фото видно, что она уменьшила губы и вернула свой темный цвет. Видимо, Мюлик наигралась в куклы.