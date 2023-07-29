«Виагра» защищает от Альцгеймера, а оливковое масло снижает риски смерти от деменции

Оливковое масло обладает целебными совйствами. Фото: Shutterstock

Нетривиальное средство по предотвращению болезни Альцгеймера – одного из самых распространенных вариантов деменции или связанного с возрастом ослабления познавательных способностей, памяти, концентрации и мышления, - недавно нашли ученые. Оказалось, что лекарство «силденафил», которое применяют для лечения эректильной дисфункции у мужчин и которое входит в состав препарата «Виагра», хорошо защищает от развития болезни Альцгеймера. Ну и вторая полезная новость для заинтересованных в здоровом долголетии людей и пригодная уже для профилактического применения всеми, включая, конечно же, женщин, - учеными отмечена польза оливкового масла как защитного нутриента – полезного питательного вещества – против развития деменции.

Данные по терапевтическому веществу в составе «Виагры» выглядят очень бодро и обнадеживающе.

- Анализ случай-контроль по базе данных о страховых выплатах для 7,23 миллиона человек показал: кто получал рецепты на силденафил, у того риск Альцгеймера был снижен на 69%. Достоверность очень высокая, - пишет на своем канале ученая – микробиолог, профессор школы системной биологии в Университете Джорджа Мейсона, специалист в области персонализированной медицины, генетики и патофизиологии человека Анча Баранова.

Однако и наблюдательные исследования по включению оливкового масла в рацион на регулярной основе и в долгосрочной перспективе дают весьма неплохие результаты.

Этот средиземноморский продукт может снизить риск смерти от слабоумия на 28%, если вы съедаете всего одну ложку оливкового масла каждый день. Плюс, оливковое масло в целом благотворно воздействует на здоровье сердца и мозга.

- Выбор оливкового масла, натурального продукта, вместо жиров, таких как маргарин и майонез, является безопасным выбором и может снизить риск смерти от деменции, — отмечает Анн-Жули Тессье, соавтор исследования и научный сотрудник Гарвардского университета.

Также исследование показало, что :

- Более низкий риск смертности от деменции при употреблении оливкового масла не зависел от общего качества диеты, что свидетельствует об уникальной пользе оливкового масла для здоровья мозга.

- Если заменить одну чайную ложку маргарина или майонеза эквивалентным количеством оливкового масла в день, то риск смерти от деменции снижается на 8-14%.

Это первое исследование, в котором изучается взаимосвязь между диетой и смертью, связанной с деменцией. Ученые проанализировали данные по диетам и показателям причин смерти, собранные у более чем 90 000 американцев за 30 лет наблюдений, в течение которых 4 749 участников исследования умерли от деменции.

- Некоторые антиоксидантные соединения в оливковом масле могут преодолевать гематоэнцефалический барьер, потенциально оказывая прямое влияние на мозг, — считает Тессье. - Также возможно, что оливковое масло оказывает косвенное, непрямое влияние на здоровье мозга, благотворно действуя на сердечно-сосудистую систему (здоровое сердце хорошо питает мозг полезными веществами и кислородом, обеспечивая достаточный приток крови, - прим. ред.).

Авторы подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования для подтверждения эффектов оливкового масла и определения оптимального количества в рационе, однако, в целом, исследование согласуется с диетическими рекомендациями и подтверждает доказательства того, что использование оливкового масла вместо маргарина или майонеза может способствовать здоровому питанию.