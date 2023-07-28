Торговля в национальных валютах, развитие энергетики и безопасность: Путин подвел итоги форума Россия-Африка

Владимир Путин во время заявления для прессы подвел итоги мероприятия. Фото: photo.roscongress.org

Завершается двухдневный саммит Россия-Африка, проходящий в Петербурге. Владимир Путин во время заявления для прессы подвел итоги мероприятия.

- Представители африканских государств проявили политическую волю, продемонстрировали свою независимость и реальную заинтересованность в развитии сотрудничества с нашей страной. Мы это ценим, - заявил президент.

Российский лидер рассказал, что приглашенные политики «одобрили петербургскую декларацию».

- Подтверждена приверженность всех наших государств формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и Уставе ООН. Отфиксирована совместная решимость противодействовать неоколониализму, практике применения нелегитимных санкций, попыткам подорвать традиционные нравственные ценности, - перечислил Владимир Владимирович.

Интересно, что традиционные ценности у России и стран Африки совершенно разные. Но, видимо, они не похожи на нетрадиционные ценности Запада, поэтому одинаково можно защищать и святость брака между мужчиной и женщиной и многоженство, свойственное некоторым африканским культурам.

Ну и конкретные итоги переговоров:

- Развитие торговли.

- Последовательный переход на национальные валюты, включая рубль.

Под нацвалютами, скорее всего, в первую очередь подразумевается китайский юань. Не очень понятно, кто захочет продавать зерно, например, за зимбабвийские доллары, у которых месячная инфляция составляет 194%.

- Увеличение нашего агроэкспорта в Африку.

- Наша помощь в развитии энергетики Черного континента.

- Мы готовы поделиться нашими технологиями госуправления.

- Борьба за общую безопасность.

- Планируется также учредить новый постоянный российско-африканский механизм для координации по вопросам безопасности, включая такие острые темы, как борьба с терроризмом и экстремизмом, обеспечение продовольственной безопасности, информационные технологии, неразмещение вооружений в космосе и изменение климата.