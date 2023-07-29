Шестой президент незалежной отказался выделять дополнительные деньги на строительство музея голодомора. Фото: REUTERS

В Серегеевке идем вперед, в Старомайорском бьем морпехов

Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении вывела из строя в районе Работино до 180 националистов, три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX, 17 БМП, две бронемашины, американскую артсистема М777 и ЗРК «Стрела-10». На Времьевском выступе в районе Старомайорского отражена атака 35-й бригады морской пехоты ВСУ и уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа, противник потерял более роты, две БМП, три бронемашины, два автомобиля, гаубицы Д-20, Д-30 и «Мста-Б». Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении отразила четыре атаки 67-й мехбригады ВСУ, а в районе Сергеевки продвижение в глубину обороны противника составило 1,5 километра, нивелировано до роты, две БМП, три бронемашины, три автомобиля, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30. Южная группировка войск на Донецком направлении отразила семь атак, выведя из строя более 260 боевиков, пять БМП, три бронемашины, два пикапа, восемь автомобилей, американскую артсистему М777, САУ «Акация» и гаубицу Д-20. «Западная» группировка войск на Купянском направлении уничтожила более взвода, две бронемашины, два автомобиля, гаубица Д-30 и две РЛС производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36. Силы ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и 17 украинских БПЛА.

В Таганроге вводится режим ЧС

Андрей Фатеев, глава Таганрога, сообщил о плане по вводу режима чрезвычайной ситуации после теракта со стороны ВСУ. Киевский режим атаковал Таганрог в пятницу, выпустив по нему ракету С-200. Ее удалось сбить, но обломки упали на кафе в городе. Пострадали 14 человек, 12 были госпитализированы.

На Украине увольняют заместителей министров

Замминистра обороны Украины Александр Полищук был уволен 28 июля. По данным Тараса Мельничука, депутата Рады, также с должности первого зампредседателя Государственной архивной службы Украины уволена Татьяна Емельянова. Полищук занимал должность замминистра обороны с октября 2019 года, у него звание генерал-майора запаса. Ну, а вместо уволенного министра культуры Александра Ткаченко временно исполняющим обязанности главы ведомства стал Ростислав Карандеев. Теперь то украинская культура будет на подъеме, как и минобороны и архивная служба.

Украинского депутата, отдохнувшего на Мальдивах преследуют по суду.

Украинскому депутату Юрию Аристову, хорошо отдохнувшему на Мальдивах в дни, когда его страна напрягает последние силы на фронтах, суд избрал меру пресечения. По данным Государственного бюро расследований республики, Печеринский райсуд рассматривает дело о внесении ложной информации в документы для отъезда на острова. Аристов изобретательно назвал поездку в тропики командировкой. Также СБУ обвинила народного избранника в открытии фиктивного больничного в одном из медучреждений Киева. Ну вот, нашли, где логово истинного врага — на Мальдивах.

У Зеленского нет денег на музей голодомора - только на войну

Шестой президент незалежной отказался выделять дополнительные деньги на строительство музея голодомора. Глава государства отказался подписывать законопроект о выделении дополнительных 573,9 миллиона гривен на завершение строительства национального музея. При том три года назад Зеленский называл этот музей самым важным для истории и будущего страны. «Проект будет обязательно завершен», — обещал он тогда. Мужик сказал — мужик не сделал.

Минобороны РФ запретило проход маломерных судов у Крымского моста

Решением Минобороны РФ запрещен проход всех маломерных судов и плавсредств вТемрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон а также севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой. Речь о прогулочных и парусных судах, надувных плавсредствах, гидроциклах, виндсерфах, сабдосках и их аналогах. Под ограничение не попадают только корабли катеров и судов ВМФ, пограничников и Росгвардии. Запрет распространяется на постановки на якорь, плавание с вытравленной якорь цепью, рыболовство придонными орудиями, добычу морских млекопитающих, взрывные и другие подводные работы, отбор образцов донного грунта, пролет, зависание, приводнение, летательных аппаратов и другую деятельность у моста. Транзит гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу разрешается в светлое время суток по установленному графику и после проведения досмотров. Баста, карапузики!

Катар хочет урегулировать конфликт на Украине

Шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, глава правительства и МИДа сообщил, что его страна готова участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине, и считает необходимым «держать каналы связи открытыми». Шейх заявил об этом на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Киеве. Как ранее отметил представитель внешнеполитического ведомства эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, визит премьера на Украину «проходит в рамках усилий, которые Катар предпринимает для смягчения гуманитарных последствий российско-украинского кризиса». Засуетились из -за «зерновой сделки».

Африканцы хотят зерна и мира, а украинцы сопротивляются

Председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что российский лидер стремится к миру. Но не встречает понимания на Западе. По словам Ассумани, он ценит инициативу российского президента в вопросе поставки зерна. Однако, по его мнению, на данный момент первостепенной целью является прекращение огня на Украине. Ассумани заявил: «Президент Путин показал нам, что он готов вести диалог и найти решение, теперь нам нужно убедить другую сторону. Я надеюсь, что у нас это получится». Надежда - наш компас земной, а удача — награда за смелость.