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Политика29 июля 2023 0:00

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 29 июля 2023 года: Забыл ли Зеленский о голодоморе, почему посыпалось правительство и можно ли депутатам летать на Мальдивы

Мы собрали последние новости о происходящем вокруг Украины на 29 июля 2023
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Шестой президент незалежной отказался выделять дополнительные деньги на строительство музея голодомора.

Шестой президент незалежной отказался выделять дополнительные деньги на строительство музея голодомора.

Фото: REUTERS

В Серегеевке идем вперед, в Старомайорском бьем морпехов

Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении вывела из строя в районе Работино до 180 националистов, три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX, 17 БМП, две бронемашины, американскую артсистема М777 и ЗРК «Стрела-10». На Времьевском выступе в районе Старомайорского отражена атака 35-й бригады морской пехоты ВСУ и уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа, противник потерял более роты, две БМП, три бронемашины, два автомобиля, гаубицы Д-20, Д-30 и «Мста-Б». Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении отразила четыре атаки 67-й мехбригады ВСУ, а в районе Сергеевки продвижение в глубину обороны противника составило 1,5 километра, нивелировано до роты, две БМП, три бронемашины, три автомобиля, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30. Южная группировка войск на Донецком направлении отразила семь атак, выведя из строя более 260 боевиков, пять БМП, три бронемашины, два пикапа, восемь автомобилей, американскую артсистему М777, САУ «Акация» и гаубицу Д-20. «Западная» группировка войск на Купянском направлении уничтожила более взвода, две бронемашины, два автомобиля, гаубица Д-30 и две РЛС производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36. Силы ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и 17 украинских БПЛА.

В Таганроге вводится режим ЧС

Андрей Фатеев, глава Таганрога, сообщил о плане по вводу режима чрезвычайной ситуации после теракта со стороны ВСУ. Киевский режим атаковал Таганрог в пятницу, выпустив по нему ракету С-200. Ее удалось сбить, но обломки упали на кафе в городе. Пострадали 14 человек, 12 были госпитализированы.

На Украине увольняют заместителей министров

Замминистра обороны Украины Александр Полищук был уволен 28 июля. По данным Тараса Мельничука, депутата Рады, также с должности первого зампредседателя Государственной архивной службы Украины уволена Татьяна Емельянова. Полищук занимал должность замминистра обороны с октября 2019 года, у него звание генерал-майора запаса. Ну, а вместо уволенного министра культуры Александра Ткаченко временно исполняющим обязанности главы ведомства стал Ростислав Карандеев. Теперь то украинская культура будет на подъеме, как и минобороны и архивная служба.

Украинского депутата, отдохнувшего на Мальдивах преследуют по суду.

Украинскому депутату Юрию Аристову, хорошо отдохнувшему на Мальдивах в дни, когда его страна напрягает последние силы на фронтах, суд избрал меру пресечения. По данным Государственного бюро расследований республики, Печеринский райсуд рассматривает дело о внесении ложной информации в документы для отъезда на острова. Аристов изобретательно назвал поездку в тропики командировкой. Также СБУ обвинила народного избранника в открытии фиктивного больничного в одном из медучреждений Киева. Ну вот, нашли, где логово истинного врага — на Мальдивах.

У Зеленского нет денег на музей голодомора - только на войну

Шестой президент незалежной отказался выделять дополнительные деньги на строительство музея голодомора. Глава государства отказался подписывать законопроект о выделении дополнительных 573,9 миллиона гривен на завершение строительства национального музея. При том три года назад Зеленский называл этот музей самым важным для истории и будущего страны. «Проект будет обязательно завершен», — обещал он тогда. Мужик сказал — мужик не сделал.

Минобороны РФ запретило проход маломерных судов у Крымского моста

Решением Минобороны РФ запрещен проход всех маломерных судов и плавсредств вТемрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон а также севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой. Речь о прогулочных и парусных судах, надувных плавсредствах, гидроциклах, виндсерфах, сабдосках и их аналогах. Под ограничение не попадают только корабли катеров и судов ВМФ, пограничников и Росгвардии. Запрет распространяется на постановки на якорь, плавание с вытравленной якорь цепью, рыболовство придонными орудиями, добычу морских млекопитающих, взрывные и другие подводные работы, отбор образцов донного грунта, пролет, зависание, приводнение, летательных аппаратов и другую деятельность у моста. Транзит гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу разрешается в светлое время суток по установленному графику и после проведения досмотров. Баста, карапузики!

Катар хочет урегулировать конфликт на Украине

Шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, глава правительства и МИДа сообщил, что его страна готова участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине, и считает необходимым «держать каналы связи открытыми». Шейх заявил об этом на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Киеве. Как ранее отметил представитель внешнеполитического ведомства эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, визит премьера на Украину «проходит в рамках усилий, которые Катар предпринимает для смягчения гуманитарных последствий российско-украинского кризиса». Засуетились из -за «зерновой сделки».

Африканцы хотят зерна и мира, а украинцы сопротивляются

Председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что российский лидер стремится к миру. Но не встречает понимания на Западе. По словам Ассумани, он ценит инициативу российского президента в вопросе поставки зерна. Однако, по его мнению, на данный момент первостепенной целью является прекращение огня на Украине. Ассумани заявил: «Президент Путин показал нам, что он готов вести диалог и найти решение, теперь нам нужно убедить другую сторону. Я надеюсь, что у нас это получится». Надежда - наш компас земной, а удача — награда за смелость.

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