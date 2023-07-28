Герой спецоперации «Z» сержант Воробьев обнаружил в дозоре засаду и уничтожил диверсантов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Дерзость войскам не помеха», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам давал наставления: «Трое наскочат — первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун!».

УНИЧТОЖИЛ МИНОМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ВРАГА

Ефрейтор Андрей ОСИПОВ

Ефрейтор Андрей ОСИПОВ Фото: Минобороны РФ

«Механик-водитель боевой машины десанта ефрейтор Андрей Осипов выполнял боевую задачу по освобождению населенного пункта, удерживаемого вооруженными формированиями украинских боевиков. Действуя в составе батальонной тактической группы, Андрей оказывал огневую поддержку и транспортировку парашютно-десантного отделения Воздушно-десантных войск, а также поддерживал их действия огнём бортового орудия и пулемётов на поле боя. В бою, находясь под массированным миномётным обстрелом, вывел свою боевую машину из-под огня противника, своевременно сменил огневую позицию, маневрируя между городскими постройками. Продвигаясь по населенному пункту, Осипов обнаружил в разрушенном здании минометный расчёт украинских боевиков, который вел огонь по наступающим российским подразделениям. Оценив обстановку, используя естественные укрытия, Осипов на боевой машине десанта, скрытно подобравшись на расстояние гарантированного поражения цели, занял выгодную позицию и обеспечил уничтожение расчета противника. Благодаря грамотным и уверенным действиям ефрейтора Андрея Осипова на поле боя была своевременно оказана огневая поддержка наступающим подразделениям Воздушно-десантных войск, что способствовало вытеснению противника с занимаемых позиций и освобождению населенного пункта от украинских националистических вооруженных формирований».

ПРИКРЫЛ БРОНЕЙ ГРАНАТОМЕТЧИКА

Ефрейтор Сергей БАРЫШЕВ

Ефрейтор Сергей БАРЫШЕВ Фото: Минобороны РФ

«Механик-водитель парашютно-десантного взвода ефрейтор Сергей Барышев в составе батальонной тактической группы Воздушно-десантного подразделения выполнял задачу по вытеснению украинских националистов из населенного пункта. Продвигаясь на боевой машине десанта в условиях застройки, Барышев грамотно управлял боевой машиной десанта, рассчитывал временные показатели при смене огневой позиции, умело маневрировал между зданиями и сооружениями, своевременно выводил свою боевую машину из-под огня противника, а также корпусом своей бронемашины прикрывал действия российских десантников, ведущих бой. Продвигаясь, Сергей обнаружил оборудованную пулеметную точку противника, которая сковала огнем продвижение наших войск. Оценив ситуацию, Барышев, прикрывая корпусом своей машины гранатометчика, позволил тому скрытно подобраться к позициям боевиков и прицельным выстрелом ликвидировать пулеметный расчет. В ходе интенсивного боя противнику удалось поразить боевую машину ефрейтора Барышева, в результате чего Сергей был легко ранен. Расположив БМД-4 таким образом, чтобы не препятствовать движению российской бронетехники, ведущей бой, он обеспечил прикрытие военнослужащим своего подразделения. После этого, Сергей Барышев самостоятельно покинул поврежденную технику, помог выбраться из нее раненому товарищу, оказал ему первую помощь, а затем вернулся в боевую машину и продолжил выполнять поставленную задачу».

ПРОВЕЛ ДОЗОР И УНИЧТОЖИЛ ЗАСАДУ

Сержант Антон ВОРОБЬЕВ

Сержант Антон ВОРОБЬЕВ Фото: Минобороны РФ

«Сержант Антон Воробьев в составе Воздушно-десантного подразделения выполнял задачу по обеспечению безопасного продвижения основных сил батальонной тактической группы в заданный район. Продвигаясь в головном дозоре, Воробьев вел наблюдение за дорогой, прилегающей местностью с целью своевременного выявления засад украинских боевиков, определение их состава, вооружения и возможного характера действий, а также разведку заминированных участков дорог и местности и поиска путей их обхода. При подходе колонны к опасному участку, где возможно скрытое расположение и внезапное нападение ДРГ противника, отделение спешилось и двумя группами дозорных, используя складки местности, прикрывая друг друга, провели разведку. В ходе осмотра было установлено, что противник с целью остановить продвижение российских войск, на пути следования подготовил хорошо замаскированную засаду на краю леса. Воробьев, сообщил старшему в колонне об обнаруженной засаде, определил безопасное место для остановки машин, а сам с дозорными занял огневую позицию, указал цели, сектора ведения огня и вступил в бой с противником. В ходе боя отделение Воробьева сковало действия украинских националистов, уничтожив в первую очередь гранатометчика и пулеметный расчет, и не дав скрыться остальным боевикам, обеспечило развертывание и вступление в бой основных сил для обхода засады во фланг и тыл. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям сержанта Антона Воробьева было обеспечено безопасное продвижение колонны в пункт назначения, пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы националистов, уничтожены замаскированные огневые точки противника и более десятка боевиков».