Мария Захарова: В США «отменили» расы — а расизм остался

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главное дипломатическое событие июля (возможно, даже не только у нас, а во всём мире) — грандиозный саммит «Россия-Африка». Который состоялся в Санкт-Петербурге вопреки давлению Запада. Что можем предложить Южному континенту мы — и что он может предложить нам? Об этом сайту KP.RU рассказала официальный представитель МИД РФ — Мария Захарова.

ПЛАНИРУЕМ ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ПОСОЛЬСТВ

— Мария Владимировна, на чём сейчас строятся отношения России и африканских стран?

— Если брать базис, то это международное право, взаимное уважение, учет интересов друг друга. А дальше уже — экономика, бизнес, финансы, аграрный сектор, образование, туризм, военно-техническое сотрудничество; такие наукоемкие отрасли, как, например, ядерная энергетика — и многое другое. Действительно, у нас были эти отношения по объективным причинам поставлены на паузу в 1990-е годы (не будем вдаваться в подробности, которые все прекрасно знают). А после того, как мы поняли, что теперь перезагрузились и можем быть ответственным партнером, — начали возобновлять наше взаимодействие с Африкой. Нас там помнят, любят, очень ждут. Сколько мы ни приезжаем — выходишь, спускаешься по трапу, и даже технические сотрудники аэропорта говорят на чистейшем русском языке: «Мы дождались русского самолета! Мы столько лет ждали!»

— Удивительно, но в при этом ещё не во всех африканских странах есть наши посольства. В Сомали нет, в Нигере… Планируется ли открытие новых представительств?

— Согласна, с учетом тех задач и, самое главное, того исторического процесса, который мы сейчас с вами видим, — необходимо открывать новые посольства. Сейчас этот процесс уже запущен, идут переговоры с целым рядом стран. Не буду называть, с какими, потому что это чувствительная сфера переговорного процесса. Как только договоримся, обязательно объявим.

В ЧЁМ НАШЕ ОТЛИЧИЕ ОТ ЗАПАДА?

— Мы всё чаще слышим такие слова, как «новый мировой порядок». Это какая-то «американская» история?

— Не столько американская. Это понимание того, что так, как было, — больше не будет. То есть биполярная система ушла, а однополярная система «не случилась». Не потянул её этот самый центр силы в виде коллективного Запада: надорвался, не вытянул даже на институциональном уровне. Поэтому сейчас наступает новая глобальная эпоха. Она получает техническое название — многополярность или полицентричность. Возможно, она будет еще как-то называться. Понимая это, мы и выстраиваем [международные] отношения где-то заново, где-то возвращаясь, где-то исходя из абсолютно новых посылов. Но базис у нас один — международное право и основополагающие принципы, закрепленные в Уставе ООН.

— Китайцы называют это «сообщество общей судьбы». Если вернуться к теме саммита — некоторые эксперты считают, что началась «новая битва за Африку».

— Думаю, Запад будет сейчас биться за всё. Потому что там понимают: их эпоха прошла — эпоха доминирования, эпоха «колониализма фактического» и «колониализма скрытого» (в виде управления миром через транснациональные компании). И они будут всеми силами бороться — только это борьба не с учетом возможностей и преимуществ, которые они могут предложить; это борьба с точки зрения агрессии, путанья под ногами у тех, кто идет вперед, идет не на разрушение, а на созидание. Запад будет бесконечно ставить капканы: это они делать умеют и любят, техника отточенная.

— С Западом понятно. А что — в том числе и участникам сегодняшнего саммита — можем предложить мы?

— Люди вообще в Африке нас заждались давно. Они ждут нас, потому что устали от гнета и хотят, чтобы кто-то в мире давал отпор этой неоколониальной логике. Они не хотят, чтобы к ним относились, как «к джунглям», о чем говорил европейский дипломат Боррель. Они не хотят, чтобы кто-то считал себя «прекрасным садом» за счет того, что из этих якобы «диких джунглей» бесконечно вытягиваются ресурсы. Африканцы хотят равноправия, на которое имеют полное право. А с учетом того, что им отказывали вообще в базовых правах, что их эксплуатировали, что их предков заставляли выживать, или даже в этом отказывали, — африканцы имеют еще больше прав требовать уважения и независимости.

ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ БРИКС НУЖНО СПЕРВА СОЗДАТЬ МЕХАНИЗМ

— Все знают, что СССР содействовал антиколониальной борьбе Африке. Но ведь ещё и Российская империя в 1896 году помогла Абиссинии (нынешней Эфиопии) победить итальянских захватчиков в битве при Адуа. Мне кажется, об этом тоже надо помнить. Если говорить о современности — в августе в ЮАР пройдет саммит БРИКС. Какие там главные вопросы будут обсуждаться?

— Как правило, решения саммитов БРИКС создают вектор развития всего объединения на ближайшую перспективу. То же самое произойдет, собственно говоря, в Йоханнесбурге. Лидеры стран БРИКС обсудят актуальные вопросы глобальной и региональной повестки, состояние и перспективы многопланового стратегического партнерства нашей «пятерки» в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах. Мы рассчитываем, что особый акцент будет сделан на развитии торгово-экономического взаимодействия. А с учетом снижения доверия к доллару (который ранее широко использовался во взаимных расчетах) — конечно, пристальное внимание будет уделено повышению роли национальных валют, формированию новых платежных инструментов.

Ну и, конечно, давайте посмотрим на приоритеты председательствующей в этом году в БРИКС Южной Африки. ЮАР обозначила интерес в содействии инклюзивному экономическому росту и устойчивому развитию, включая вопросы справедливого энергоперехода, укрепления технологического и образовательного потенциала стран БРИКС.

— Тут главная тема — заявки на расширение БРИКС.

— Мы разделяем настрой на дальнейшее развитие диалога БРИКС, в частности, с африканским континентом. Мы, кстати говоря, поощряем интерес всех, кто хочет стать новым членом. Есть только важный нюанс, — отсутствие выработанного механизма по расширению БРИКС. Вот сейчас этим и занимаются страны-члены. Как только они выработают общий подход, можно будет говорить уже и в прикладном плане о расширении. А в данный момент особую роль играет, конечно, предстоящее заседание в формате «БРИКС+» (это формат, когда БРИКС приглашает на свою площадку более 60 государств глобального Юга и Востока, в том числе африканские страны).

ЕСТЬ ЛИ В ШТАТАХ РАСИЗМ?

— Для темнокожих африканцев, к сожалению, до сих пор актуален вопрос борьбы с расизмом. В США и западных странах до сих существует такая проблема?

— Конечно. Причем, самое интересное, они же отменили слово «раса». Вы знаете, что в США теперь нет понятия расы, а расизм есть? Удивительно. Ну, много удивительного… Когда ты сталкиваешься с ситуацией, когда мужчину называют женщиной, а женщину мужчиной, а детям говорят, что «у них нет пола, пока они не определятся», — то это уже, видимо, отражает якобы «новую» нормальность. А на самом деле — абсолютную ненормальность.

— Вы в своё время — хотя и до нынешнего разгула «либеральных ценностей» — работали в США и могли многое наблюдать воочию.

— У них действительно, на мой взгляд, уже давно не столько расизм, сколько сегрегация, возведенная в какой-то культ. Посмотрите, с какой сегрегацией они относятся к демократии. Они же придумали «саммит за демократию», куда приглашают страны и раздают им наклейки, значки вешают, такие таблички, какая страна представляет какой уровень развития демократии. Как у них вообще формируется понятие «демократии» — мы даже не задаем вопрос. Или вот национальный вопрос. Взять и заявить о том, что они «отменяют Россию». С какой стати? Это же тоже вопрос сегрегации — вот эти народы «нужнее», а эти «не нужны»; этих «надо использовать», а эти «не поддаются»; а те, кто не подчинится, те «идут в расход»: не надо, мол, «на них» тратить вакцины и медицину, а «нужно уничтожать». Это уже просто новый уровень, граничащий с неонацизмом. А откуда же киевский режим взялся? Это результат тех же самых системных проблем.

— Или вот Южная Африка при апартеиде, с которым, кстати, тоже помогал бороться СССР…

— Теперь непосредственно к вопросу о расизме в том контексте, который вы имеете в виду, — то есть отношение в США к афроамериканцам, к представителям латинского региона, Азии… Это же бесконечные проблемы. Вот не так давно [американские элиты] просто морально изничтожали китайцев, которые живут и работают в США. Во-первых, они стигматизировали Китай и китайцев из-за коронавируса, не имея фактологической информации, подтверждающей вообще что-либо о происхождении вируса, — но они полностью возложили ответственность именно на китайцев.

— Три года назад некоторые видные республиканцы вообще использовали термин «Chinese coronavirus».

— Они их просто травили. Люди чувствовали на себе колоссальное влияние. Потом [американские элиты] перекинулись на нас. До этого, кстати говоря, когда была иракская кампания-2003, которую Франция не поддержала, — они точно так же относились к французам. То есть это постоянный, системный вопрос. Если брать отношения к афроамериканцам, то я считаю, что движение BLM [«чёрные жизни имеют значение» — ред.] — это как раз движение не против расизма, а явление, подтверждающее наличие расовой дискриминации.

— Поясните.

— Преодоление расизма — это объединение общества и решение проблем, разъединяющих людей. Это единение. А BLM — и то, как это было сделано, и то, во что это все вылилось, в том числе, благодаря усилиям вот этих «расово одержимых» людей, представляющих «глубинное государство», — это всё еще больше разъединило и еще больше обострило ситуацию с расизмом в Соединенных Штатах Америки. BLM не решило ни одного вопроса, а создало массу проблем и ненависти людей друг к другу. То есть всё это говорит о системности проблемы расизма в США, которую никто не решает.

И О НИГЕРЕ

— Заключительный вопрос хотел бы задать по самым недавним событиям, коль скоро мы говорим об Африке. В государстве Нигер на днях произошло то, что некоторые назвали «военным переворотом». Российского посольства там нет, поэтому говорить о российском вмешательстве просто смешно… но всё-таки как это можно прокомментировать?

— Мы это уже комментировали. Мы внимательно следим за развитием ситуации. Мы исходим из того, что она должна разрешиться в рамках законности, мирным путем.