Юлия Гончаренко, директор департамента госрегулирования отрасли драгметаллов и драгоценных камней Минфина России: Поможем странам Африки не просто добывать, но и перерабатывать природные богатства

Юлия Гончаренко, директор департамента госрегулирования отрасли драгметаллов и драгоценных камней Минфина России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На форуме Россия-Африка директор департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства финансов России Юлия Гончаренко посетила открытую студию «Радио «Комсомольская правда»», где рассказала о планах развития отношений России со странами Африки в сфере добычи и переработки драгоценных металлов и камней.

ФОКУС НА МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫГОДУ

- Юлия Александровна, безусловно, у России и Африки есть много точек соприкосновения именно в сфере драгметаллов и драгоценных камней. Потому что наши страны известны как одни из крупнейших добытчиков и золота, и драгоценных металлов на планете. Какая кооперация здесь может быть, какие у нас есть совместные интересы?

- Россия и Африка обладают большим количеством природных ресурсов. Кооперация в первую очередь и состоит в том, что мы, как Российская Федерация, готовы оказывать содействие странам Африки и объяснять, как достичь максимального поступления финансов в экономику от добычи золота и драгоценных камней. Россия много лет сталкивалась с бесконтрольным вывозом природных ресурсов, но в последние годы мы максимально сосредоточились на госконтроле за сырьем и его переработке, чтобы добавленная стоимость формировалась в России. На уровне российского федерального законодательства прописано, что полезные ископаемые должны быть переработаны на территории нашей страны.

Мы ведем оценку сырья, которое не можем или экономически невыгодно перерабатывать в России и ищем партнеров в других странах, для которых глубокая переработка может быть точкой роста. Африканские партнеры как раз и являются заложниками того, что они добывают полезные ископаемые, которые вывозится, не принося никакого дохода для страны. Мы готовы поделиться наработанными российскими технологиями и специалистами, который также формируют добавленную стоимость сырья. То есть можно обладать всеми ресурсами, но если нет грамотных специалистов, которые понимают, как их правильно добывать и получать максимальную выгоду, к сожалению, ни одна из стран не будет в выигрыше.

Поэтому предлагаем нашим африканским партнерам направлять в Россию своих специалистов. У нас есть обучающие программы, как для специалистов, так и для студентов, получающих основное образование в сфере геологоразведки, огранки и переработки драгоценных металлов. В нашей стране есть 10 аффинажных заводов, качество слитков, производимых которыми, всегда признавалось во всем мире.

От коллег уже поступают отзывы на наши предложения в части обмена опытом. Все это делается для того, чтобы правильно отлаживать процессы на производстве. Добыча должна быть организована не только в интересах отдельного бизнеса, но и в интересах страны. Люди должны понимать столько добыто полезных природных ресурсов, речь идет не только о драгоценных металлах. Поскольку при добыче могут попадаться и сопутствующие металлы, которые иногда дороже, чем те металлы, которые признаются драгоценными. Доходы от таких производств должны быть максимально распределены внутри страны, либо формировались фонды, которые обеспечивают экономическую безопасность стран.

САНКЦИИ ЗАСТАВИЛИ ПЕРЕСТРОИТЬСЯ

- Расскажите, какими были последние год для ювелирной отрасли России. Удалось ли экспортерам ювелирных изделий преодолеть или смягчить последствия санкций, что происходит на внутреннем рынке?

- Как вы понимаете, у нас для всех сфер жизни идет перестройка постоянная под те вызовы, с которыми сталкивается не только Россия, но и весь мир. В пандемию COVID-19 в какой-то момент видели снижение объемов производства и потребления ювелирных изделий. Конечно, украшения не являются товарами первой необходимости, это все-таки предметы роскоши. Но мы максимально перестраивали наше государственное регулирование, для того чтобы помочь сохранить позиции на рынке. С введением санкций для нас закрылись определенные рынки, но мы открываем новые. Пытаемся понять, какие ювелирные изделия могут заинтересовать потребителей в странах, которые максимально настроены на сотрудничество с Россией.

Если говорить о состоянии ювелирной отрасли на сегодняшний день и опираться на цифры, то они показывают рост производства и потребления.

Законодательство - это живой организм, который постоянно претерпевает определенные изменения. Например, прошлом году была отменена упрощенная система налогообложения для ювелирных производств и реализации. Естественно, определенным образом эти изменения сказались на рынке. Но делать выводы можно будет, наверное, только в конце 2023 года, после получения всех статистических данных, не только по налоговым поступлениям, но и в части реестра, который ведет Федеральная пробирная палата.

- Еще один вопрос, он касается положения российских золотодобытчиков. Насколько оно сейчас стабильно?

- Золото сейчас находится под санкциями, поэтому, конечно, мы видим перестройку этой сферы. Но такая вынужденная перестройка сподвигла нас на те изменения, о которых мы говорили много лет. Это создание цивилизованного внутреннего рынка драгоценных металлов и обеспечение инвестиционной привлекательности драгоценных металлов. Кроме того, меняются логистические цепочки, меняются финансовые институты. Поэтому да, вызовы получены, и мы с ними справимся.