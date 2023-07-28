Сборная России - сборная Африки: 4:3. Но победила дружба! Российско-африканская

В честь саммита «Россия - Африка», состоялся футбольный матч. Фото предоставлено организаторами матча из мэрии Санкт-Петербурга.

В пятницу, 28 июля, в городе на Неве, в честь саммита «Россия - Африка», состоялся ещё и футбольный матч.

(Разумеется, товарищеский, но - международный!)

Организаторами выступило руководство Санкт-Петербурга.

Фото предоставлено организаторами матча из мэрии Санкт-Петербурга.

Как рассказал мне Олег Капитанов, председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики города, в этом необычном спортивном шоу участвовали ветераны сборной нашей страны, африканские футболисты, выступавшие в РПЛ (Российской премьер-лиге).

Но, прежде всего, конечно, делегаты и гости, работавшие эти дни на втором международном.

Как сообщили в тот же вечер информагентства, в составе сборной России (главный тренер - Александр Мостовой) играли прославленные футболисты Владимир Габулов, Руслан Пименов, Дмитрий Сычев, Роман Широков, Евгений Алдонин, Динияр Билялетдинов, Алексей Игонин. (Под N 25 выступал гость саммита, известный российский бизнесмен Виктор Бут.)

Виктор Бут. Фото предоставлено организаторами матча из мэрии Санкт-Петербурга.

В группе поддержки был замечен Андрей Аршавин.

За сборную Африки (главный наставники - Валерий Непомнящий) выступили Даме Н'Дойе, Секу Олисе, Макбет Сибайя и дипломаты - из консульств и диппредставительств.

Победу в этом захватывающем матче одержала сборная России.

Фото предоставлено организаторами матча из мэрии Санкт-Петербурга.

Но, по общему мнению спортсменов и болельщиков, победила дружба.

Российско-африканская.