Россия готова помочь Казахстану восстановить популяцию тигров

В России смогли восстановить популяции тигров в Еврейской автономной области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

10 лет назад, 29 июля, президент России Владимир Путин объявил создании центра «Амурский тигр». Его смогли открыть представители Русского географического общества. Задача центра – сохранить отдельные редкие виды, но поскольку те же тигры живут в определенной экосреде, то все меры для сохранения полосатых хищников благотворно влияют на ситуацию комплексно.

- За 10 лет численность тигров выросла с 500 до 750 особей, - рассказал генеральный директор АНО Центр «Амурский тигр» Сергей Арамилев. – Мы учитываем и взрослые особи, и тигрят. Огромного количества тигров в России не будет, мы это понимаем, но пытаемся сделать все, чтобы животный мир жил бок о бок с человеком, и все чувствовали себя в безопасности.

Всего в мире насчитывается около 4500 тигров в 14 странах. Для сравнения: в начале 20 века их было не менее 100 000. Некоторые виды тигра исчезли из природы вовсе. Например, закавказский, или туранский тигр – в последний раз его видели еще в 70-х гг прошлого века.

- Обитал он ранее на территории современного Казахстана. Там выделена отдельная территория, которой присвоили охранный статус, в этих местах сейчас восстанавливают численность копытных. Процесс это долгий и кропотливый. Но если кормовой базы будет достаточно, плюс будет уверенность в том, что местное население сможет жить в тех краях неподалеку от хищников, то мы привезем туда амурских тигров, этот подвид наиболее генетически близок туранскому, - объявил Сергей Арамилев.

В России смогли восстановить популяции тигров в Еврейской автономной области. Специалисты научились проводить сложные операции на животных с огнестрельными ранениями, а потом возвращать их в естественную среду обитания.

- За последние годы мы не выдавали ни одного разрешения на отстрел тигра, - заявил замруководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов. - Мы занимаемся их реабилитацией. А каждый случай травмирования или гибели тигра тщательно анализируется.

Случаи, когда тигр выходит из леса и нападает на скот, собаку или человека, называются конфликтными ситуациями. И год от года их становится все больше.

- Каждый раз на место выезжают наши люди, чтобы выяснить причины. И чаще всего оказывается, что причина конфликтной ситуации – безалаберность людей, - признал замдиректора департамента охотничьего надзора Приморского края Алексей Суровый. – Они устраивают свалки вблизи домов. Или собак привязывают на не ограждённой территории вблизи леса. Но все равно подтверждается примерно 60% всех сообщений, все остальное – фейки.

Почему тигры нападают на собак? По словам Сергея Арамилева, тигры считают собак какими-то странными волками. А волк – конкурент тигра в пищевой цепочке, а потому должен быть устранен.

- Если вы рядом с собакой, не стоит пытаться ее спасти, иначе вы рискуете собственной жизнью, - говорит Сергей Арамилев. – Бывали случаи, когда женщины отбирали своих собак у тигров, но это, скорее, исключение. Надо вести себя с ними, как с хищниками, даже если перед вами тигренок. Нельзя убегать. Нужно казаться больше: расставьте руки в стороны или поднимите рюкзак над головой, чтобы хищник увидел нечто большое и передумал вступать в бой. Помните: тигр – самый совершенный хищник на планете. 100 метров он преодолевает за 5 секунд. Ударом он ломает позвоночник крупному оленю.

- А еще тигр – самое благородное животное, которое живет в РФ. Он до последнего будет уходить от столкновения с человеком. И вообще. Тигры просто красивые, - подвел итог Алексей Суровый.