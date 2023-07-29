Украина разрушает экономику ключевого союзника: местные аналитики схватились за голову

В Германии выпустили социальный ролик об убившей экономику страны помощи Украине. Фото: скриншот видео

Давеча довелось посмотреть сатирический ролик про немецкую семью. Говорят, его смастерили в "Альтернативе для Германии" (AfD) – правой партии, рейтинги которой у населения сейчас стремительно растут, не в последнюю очередь на критике политики Олафа Шольца за его проукраинскую позицию.

Сюжет ролика совершенно незатейлив – папа, мама и сынишка сидят у себя дома, когда к ним вваливаются полицейские, которые начинают забирать из дома всю обстановку: мебель, телевизор, книги, картины. По ТВ как раз выступает Шольц с очередной эмоциональной речью о необходимости помощи Украине, по интонации очень схоже с выступлениями Адольфа Гитлера. После того, как на ставшую голой стену начальница полицейских вешает портрет нынешнего президента Украины, начальница полицейского патруля поворачивается лицом к ошеломленной семье и чеканно провозглашает: "Хайль Зеленский!"

- Хайль Зеленский! – ошеломленно и растерянно повторяет за ней глава семьи.

В это время на экране проходят титры, что для помощи Украине из бюджета Германии было израсходовано 22 млрд. евро.

Семья стоит посреди голой комнаты с портретом Зеленского на стене, и только сынишка держит в руках мягкую игрушку-леопарда, единственное, что у него осталось, кроме одежды. В это время к ним возвращается начальница полицейского патруля, отбирает у мальчика игрушку, смотрит на нее, с удовлетворением садистки произносит: "Леопардс!" и окончательно покидает семью, повторив свой призыв: "Хайль Зеленский!"

Честно говоря, мне этот ролик не очень зашел. Прямой, как оглобля, простой, как грабли, ни тебе тонкого юмора, ни остроты – такая дубинка, как из анекдота про дуэль мушкетеров и богатырей: "Добрыня, он мне крестик нарисовал, чтобы показать, куда уколет, обсыпь его всего мелом тогда".

Но тут… Тут вдруг подоспели свежие данные по экономике ФРГ. Там уже пошел третий, если не четвертый квартал рецессии, там химическая промышленность (еще недавно мощнейший локомотив страны) уходит из страны, причем, не только за океан в США, но и в Китай. Тот же концерн BASF сейчас строит нефтехимический комплекс в Чжаньцзяне, провинция Гуандун, инвестируя в него 10 млрд. евро. А один из двух своих заводов по производству аммиака в Людвигсхафене, где находится штаб-квартира концерна, BASF закрыл, причем, не временно, а навсегда.

Ассоциация химической промышленности ФРГ VCI ухудшила свой прогноз на этот год. Если раньше прогнозировали спад на 5%, то теперь считают, что будет все 8%. А объем продаж упадет вдвое по сравнению с прошлым, и без того не самым радостным для немецкого химпрома годом.

Но самые интересные цифры пришли из финансового сектора немецкой экономики. Госдолг Германии (долги госбюджета банкам и частным компаниям) по итогам 2022-го поставил новый рекорд и достиг уровня в €2,37 трлн. (если быть совсем точным, то €2 368 млрд.). Это на 47,1 млрд. евро больше уровня 2021-го. Правительство ФРГ объясняет этот рост расходами на борьбу с пандемией коронавируса и энергетическим кризисом. И совсем не хочет вспоминать про Украину. На которую пошли более 22 млрд евро. То есть, если бы не помощь Зеленскому и нацистскому режиму Украины, то рост госдолга мог бы быть практически вдвое меньше. Кстати, если считать размер госдолга ФРГ на душу населения, то это уже свыше 28 тысяч евро.

И вот тут начинаешь понимать, что, наверное, немцам нужен сейчас именно такой ролик – прямой, как оглобля, простой, как грабли, и доходчивый до умов, как дубинка. Если у них еще остается желание сохранить Германию.

А иначе им всем действительно придется кричать: "Хайль Зеленский!" Посреди голых стен.