Зеленский требует крови своих граждан: военкомы Украины нашли новый способ гнать людей на убой

Администраторы львовского Телеграм-канала "Общественная безопасность" разместили в своем чате объявление, от которого многим львовянам поплохело сразу и резко Фото: REUTERS

Нет предела совершенству украинских военкомов в деле отлова уклонистов от мобилизации. Нет, дедовские методы облав и погонь, подстав военкомов под видом девушек с низкой социальной ответственностью тоже никто не отменял, но это все работа, что называется, в розницу: там одного, в другом месте еще одного. Так много "пушечного мяса" не наловишь. Особенно, если президент Зеленский требует – вынь до положь ему 300 тысяч свежих мобилизованных. А это вам не кролик из цилиндра фокусника. Так просто не вынешь, тем более, если ранее сам его туда не закладывал. А если еще "пушечное мясо" начинает сопротивляться, пытается дотянуться до морды лица сотрудника военкомата, то тут приходится не план выполнять, а еще и ретироваться порой.

Но, по крайней мере, во Львове отработали военкоматское ноу-хау. Причем запустили его достаточно давно. А сейчас решили, что ягодки созрели и пора собирать урожай.

Администраторы львовского Телеграм-канала "Общественная безопасность" разместили в своем чате объявление, от которого многим львовянам мужского пола, подпадающим под мобилизацию, поплохело сразу и резко. У них явно участился пульс, поднялось давление до катастрофических показателей, а у некоторых наверняка случился и сердечный приступ.

- Уважаемые друзья сообщества!!! Мы как администраторы группы хотим вам всем сообщить, что целью создания данного чата был сбор информации об уклонистах от прохождения военной службы, - гласил текст поста. – Согласно статьи 65 Конституции Украины защита Отчизны, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов являются обязанностью граждан Украины. Граждане проходят военную службу согласно закону. В настоящее время ваши контактные данные с установочными данными направлены в РТЦК (районный военкомат – прим. авт.) и СП. Слава Украине, мы победим.

И это ведь тот самый канал, админы которого предупреждали львовян о том, в каких местах в текущее время патрули военкоматов вместе с полицией устраивают засады и облавы на призывников, чтобы отправить их по мобилизации в зону боевых действий. Сначала создали канал, втерлись в доверие, завоевали авторитет, стали пользоваться популярностью, а потом – сдали всех в военкомат оптом. Какая-то спецоперация в тылу врага. Трудно придумать более живое и настолько близкое по сути воплощение поговорки про украинский партизанский отряд с предателем.

Кстати, на мове уклонисты называются "ухилянти". Хотели они, понимаешь ли, "ухилять", хиляли-хиляли, но недохиляли. Повязали всех скопом.

Зато военкомам галочки в отчеты.