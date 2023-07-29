Как избавиться от отеков ног летом: 5 эффективных упражнений

Отечность может возникать из-за каких-либо болезней, но в жару формирование отеков происходит немного иначе Фото: Shutterstock

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ

- Отеки — это избыточное скопление жидкости в межклеточном пространстве, но чаще отечность проявляется именно в нижних конечностях, - говорит директор компании «Подиатр» (подиатры – врачи, занимающиеся болезнями стоп, - прим. Ред.) Ольга Чижевская. – Отечность может возникать из-за каких-либо болезней, но в жару формирование отеков происходит немного иначе. В жару система терморегуляции запускает интенсивное потоотделение: сосуды расширяются, пропуская через себя больший объем крови в единицу времени. Увеличенное гидростатическое давление способствует просачиванию жидкой части крови в межклеточное пространство, так формируется отек. Загустевшая кровь под действием силы тяжести скапливаться в нижних конечностях. И чем больше крови застаивается, тем больше жидкости просачивается в межклеточное пространство.

5 ПРИЧИН ЛЕТНИХ ОТЕКОВ

1. Мало пьете.

Наш организм в условиях дефицита воды запасает ее впрок. И накапливаться она будет в тканях на «всякий пожарный случай».

2. Много стоите.

Любая нагрузка обеспечивает усиленный приток крови к активно работающей части опорно-двигательного аппарата. Кровь приливает, а система клапанов в сосудах у человека, много времени проводящего в вертикальном положении, нередко работает со сбоями, вены ног расширены. То есть кровь застаивается – и формируется отек.

3. Мало двигайтесь.

Любое движение способствует мышечному сокращению и влияет на работу на работу сосудов, помогая последним качественно прокачивать кровь. Это помогает избежать застоев, а значит, минимизирует риск развития отеков.

4. Носите тесную обувь или носки.

«Красота» требует жертв и ведет к нарушению циркуляции крови и лимфы.

5. Не соблюдаете рекомендации врача.

Если у вас есть проблемы с ногами, и врач выписал вам ортезы – специальные стельки для облегчения хождения (или полустельки), а вы их не носите, это тоже приводит к излишней нагрузке или отекам.

Это же касается занятий спортом в непрофессиональной обуви.

ПРОСТЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ОТ ОТЕКОВ СТОП

О них рассказал эксперт Ассоциации «Лига подиатрии», врач высшей категории Владимир Нечаев.

Для выполнения этих упражнений даже не нужно отрываться от экрана компьютера. Все они выполняются сидя.

- Перекаты с пятки на носок. Согните ноги под углом 90 градусов, а стопы плотно прижмите к полу. Перенесите точку опоры на пятки, при этом оторвав пальцы стоп от пола. Далее перенесите точку опоры в область носка, а именно первого пястно-фалангового сустава. Пятки при этом поднимают в воздух. Сделайте 15-20 таких перекатов на обе ноги.

- Вперед-назад. Обопритесь руками о край стола и поднимите обе ступни в воздух. Одну ногу заведите немного назад и поставьте на носок. Вторую — отведите вперед и обоприте о пятку. Поменяйте положение. Чередуйте положение ног от 15 до 20 раз.

- Игра в «Золушку». Ноги находятся на ширине плеч, в согнутом положении под углом 90 градусов. Поочередно отрывайте и выпрямляйте каждую ногу, при этом вытягивая носок, словно собираетесь надеть туфлю. Чередуйте ноги, выполнив по 15 повторений на каждую.

- Нарисуйте круги. Ноги стоят на ширине плеч. Поднимите носки, перенеся вес стоп на пятки. Не отрывая пяток от пола, совершите 10 вращающих движений свободной частью.10 раз по часовой стрелке, 10 раз против часовой. стопы по часовой стрелке. Сделайте 3 подхода.

- Соберите камни. Поставьте ноги на ширину плеч и плотно прижмите стопы к полу. Согните пальцы ног «под себя», будто захватываете ими мелкие камни. Зафиксируйте положение на несколько секунд, после чего расслабьте стопу. Сделайте 15 повторений на каждую ногу.

- Какое бы упражнение вы не выбрали, помните: самое главное во время нагрузки, обеспечить хорошую циркуляцию крови в нижних конечностях. Это поможет «разогнать» застойные явления и вернуть легкость вашим ногам.

И не забывайте по вечерам, когда возвращаетесь с работы, сделать для ног прохладную ванночку с солью, а потом полежать, подняв стопы на возвышение. Так вы снимите усталость с ног. Да и сами отдохнете.