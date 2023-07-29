Ученый повернул время вспять и помолодел на 10 лет: эксперимент обернулся серьезными последствиями для здоровья

Джозеф Дитури погрузился на 9-метровую глубину в Атлантический океан в марте этого года Фото: REUTERS

Всем когда-то приходила мысль в голову: а можно ли помолодеть на пару лет и вернуть былую красоту и здоровье?

55-летний профессор, бывший водолаз ВМС США Джозеф Дитури, известный под псевдонимом «Доктор Глубокое море», решил провести эксперимент. Он поселился в гостинице «Подводной резиденции Джулса», которая расположена под водой, на дне лагуны в Ки-Ларго во Флориде.

Операция получила название «Нептун 100». Целью были 100 дней под водой и проверка того, как такое давление водной толщи влияет на человеческий организм.

Профессор в гостинице работал, читал онлайн-лекции, правильно питался и занимался физкультурой.

Все это время приборы изучали его состояние. На 93-ий день медики заметили значительные изменения в организме Дитури: уровень холестерина снизился на 72%, уменьшились маркеры воспаления, а теломеры (последовательность ДНК) и кончики хромосом выросли на 20%. Количество стволовых клеток увеличилось в 10 раз. Фаза глубокого сна также увеличилась на 60%. Результаты удивили самого профессора. Он утверждал, что помолодел на 10 лет!

Однако его коллеги сразу же стали сомневаться, что именно пребывание под водой сотворило чудо. По их мнению, в изоляции ученый просто меньше волновался и вел здоровый образ жизни.

Но спустя месяц Дитури признал, что не все закончилось гладко. Сначала он пожаловался на то, что заметно уменьшился его рост, затем ему пришлось обратиться к окулисту из-за внезапно проявившейся сильной близорукости. Ученый не исключает, что эти негативные последствия для его организма – не первые, с которыми ему придется бороться.

В любом случае Дитури поставил мировой рекорд: так долго под водой еще никто не жил.