Пробежавшую по Иерусалиму лису сочли предзнаменованием исполнения древнего пророчества

Фото: i.dailymail.co.uk

Израильские соцсети взорвало видео, снятое у южной стены иерусалимской Храмовой горы. На нем запечатлена обычная лиса, пробегающая куда-то.

Появление этого животного в древнем городе вызвало настоящее ликование в среде религиозных евреев, поскольку именно лиса упомянута в ветхозаветном пророчестве.

В трактате «Макот» есть история: четыре раввина оказались у разрушенного, священного для евреев Иерусалимского храма. В этот момент из руин выскочила лиса. Три священнослужителя расплакались, а четвертый, раввин Акива засмеялся. Он объяснил свой смех древним пророчеством: в «Плаче Иеремии» есть строки о том, что пророк Урия когда-то сказал – в развалинах на Храмовой горе поселятся лисы; а пророк Захария позже добавил – после появления лис Иерусалим восстанет во всем своем былом великолепии. «Теперь, когда пророчество Урии исполнилось, однозначно, что пророчество Захарии тоже сбудется», - сказал Акива.

И вот теперь в Израиле убеждены, что коль лиса появилась именно на Храмовой горе, стоит ждать исполнения пророчества Захарии.

Стоит все же отметить, что лисиц у Храмовой горы и на ней видят не в первый раз.