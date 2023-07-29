Путин пообщается с журналистами по итогам форума Россия - Африка

Дмитрий Песков. Кирилл Кухмарь/ТАСС

…- Продолжаем работать в Санкт-Петербург, и президент тоже продолжает свои контакты на полях саммита, - рассказал официальный представитель Кремля в субботу, 29 июля. - Опять начинается день с марафона по двусторонним встречам.

В продолжение - фактически со всеми главами государств, с которыми было вчера общение в многостороннем формате, президент сегодня проведет беседы. (С каждым в отдельности. - А.Г.)

С президентом ЮАР Рамафосой, с президентом переходного периода Буркина-Фасо Траоре, с президентом Гвинеи-Бисау Эмбало, с президентом переходного периода Мали Гоитой и с президентом Республики Конго Сассу-Нгессо.

- Если позволит время, - заметил Песков, - Путин пообщается также с нашими журналистами кратенько, чтобы еще раз - в дополнение к заявлению, которое сделано вчера, подвести итоги форума.

И во второй половине дня, ближе к вечеру, запланировано еще несколько мероприятий, уже не относящихся к саммиту. Глава государства имеет в виду принять губернатора Санкт-ПетербургАлександра Беглова, чтобы обсудить вопрос о развитии города.

Там же Владимир Путин, посредством видеоконференции, встретится (пообщается) с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Что это за семьи?

Это те семьи, собственно, с которыми президент уже встречался в Кремле 1 июня – в День защиты детей.

И тогда он пригласил эти семьи приехать в Москву, когда будет лето, хорошая погода, так, чтобы с Москвой просто ознакомиться, все хорошо посмотреть.

И они, действительно, приехали. Такая поездка была организована, с детьми, с родственниками. И много всего посмотрели.

И вот президент их хочет обязательно спросить, какие у них впечатления от посещения Столицы.

- Вы знаете, - подчерпнул пресс-секретарь, - что президент всегда уделяет большое внимание многодетным семьям и высоко ценит родительский труд.

Вот такой сегодня план.

По завтрашнему дню, наверное, тоже можно сразу сказать.

В воскресенье Путин примет участие в главном Военно-морском параде.

И в Финском заливе, на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы.

Также будут участвовать четыре главы африканских государств и пять представителей африканских стран, которые принимали участие в саммите.

КСТАТИ

- Вчера, вы знаете, работа закончилась уже в районе двух часов ночи, - добавил также официальный представитель Кремля. - Была встреча по Украине, заявление и Путина, и господина Рамафосы вы слышали, они были публичные.

Дальше дискуссия шла в закрытом режиме.

По итогам этой встречи сейчас готовится краткое заявление - совместное, которое, когда только будет согласовано, сразу будет выпущено.

СПРАВКА «КП»

Сирил Рамафоса - президент

Африканского национального конгресса с 18 декабря 2017 г., президент Южно-Африканской Республики - с 15 февраля 2018 г.