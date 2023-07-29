Минобороны России уничтожило иностранных наемников в здании ВСУ в Днепре

В украинских блогах говорят, что русская ракета буквально пробуравила здание управления ВСУ в Днепропетровске. Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Минобороны России подтвердило ракетный удар, который был нанесен вечером 28 июля по пункту управления ВСУ в городе Днепропетровск.

«Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута», - сообщил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В украинских блогах говорят, что русская ракета буквально пробуравила здание управления ВСУ в Днепропетровске, достигла его подвала, где и взорвалась со всем содержимым. По предварительной информации, под землей остались иностранные наемники и советники, которые уже убили тысячи украинцев в «мясных штурмах» ВСУ на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил данные о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Донецком направлении в пяти атаках киевский режим уничтожил свыше 120 своих наемников, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до до 135, на Краснолиманском до 170, на Купянском до 20, на Херсонском до 20.

Кроме 465 наемников киевского режима наши воины ликвидировали склады боеприпасов 44-й артиллерийской бригады и 43-й механизированной бригады ВСУ, а также десятки танков, бронемашин и орудий.

За это время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками в Запорожье уничтожен склад топлива украинской группировки войск «Запорожье» и пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ. Артиллерией нашей группировки в течение суток нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что за сутки перехватили две модернизированные для ударов по наземным целям зенитные ракеты комплекса ПВО С-200, семь крылатых ракет «Storm Shadow», два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и шесть украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

457 - самолетов.

244 - вертолета.

5314 - беспилотных летательных аппаратов.

427 - зенитных ракетных комплексов.

11021 - танк и другие боевые бронированные машины.

1140 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

5652 - орудия полевой артиллерии и минометов.

11951 - единица специальной военной автомобильной техники.