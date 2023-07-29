«Героями России будут!»: Один российский танк в эпичном бою остановил бронетанковую роту ВСУ на технике НАТО

Российский танк остановил на Запорожском направлении целую бронетанковую роту ВСУ на технике НАТО. Фото: скриншот с видео

Удивительные кадры появились в сети. На них один российский танк остановил на Запорожском направлении целую бронетанковую роту ВСУ на технике НАТО.

Сначала мы видим, как вдоль поля довольно уверенно ползут восемь единиц бронетехники ВСУ. Впереди колонны два танка, а за ними американские БТР MaxxPro с личным составом.

Колонна движется четко по дороге, которую ночью украинские саперы разминировали. Но скрыть подготовку к наступлению от наших военных разведчиков нельзя: саперов они трогать не стали, но после их стараний установили свежие «сюрпризы» для вражеской бронетехники. В километре от фугасов оставили в засаде встречать вражескую колонну танк Т-72Б3.

Минные ловушки сработали безотказно: сразу несколько бронемашин подорвались на фугасах, а затем и наш Т-72Б3 поразил сразу два танка и две бронемашины ВСУ.

«Второй танк разлетелся «укропский»! Минус два танка у них! Еще… Ой, как хорошо! Им теперь все! Герой России будет!»» — восхищается действиями экипажа русского танка оператор беспилотника, который корректировал огонь автоматического гранатомета.

После этого наши танкисты при смене позиции отправили в квадрат несколько осколочных снарядов. Это лишило возможности украинские экипажи продолжать какие-либо маневры.

На помощь нашим танкистам пришел еще один экипаж на Т-72Б3. Они продолжили вместе зачищать пехоту врага.

Примечательно, что украинские танки не успели даже вступить в бой. Они не смогли обнаружить российские бронемашины на закрытой позиции, которые маневрировали за небольшой лесополосой. В результате в «огневом мешке» наши танкисты уничтожили сразу восемь единиц бронетехники и около 50 солдат ВСУ.

Помнится, как министр обороны России Сергей Шойгу лично проверял перед «Армейскими международными играми – 2021» трассу самого зрелищного конкурса - «Танковый биатлон».

Тогда глава военного ведомства гнал Т-80 БВМ через брод, колейный мост, курган, гребенку. Проверял каждый косогор, участки маневрирования, сам искал проходы в противотанковом рву.

И сегодня российские военнослужащие продолжают демонстрировать свое боевое мастерство в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Мы видим, что они не зря оттачивали свой профессионализм на «Танковом биатлоне».