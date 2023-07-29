Главы России и ЮАР договорились, как углубить сотрудничество

Встреча Владимира Путина и Сирила Рамафоса прошла в Константиновском дворце. Фото: Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС

…- Вчера мы закончили довольно поздно. Вы трудолюбивый человек и готовы работать с самого раннего утра. Мне очень приятно работать с таким партнёром, как вы, потому что я тоже трудолюбивый человек.

Такими словами в субботу, 29 июля, в Константиновском дворце приветствовал Владимира Путина президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.

(Кстати, накануне встречи на саммите затянулись почти до 2-х ночи!)

- Зато мы очень активно и, на мой взгляд, продуктивно поработали, - заявил Владимир Путин. - Это пошло на пользу, мне кажется, и нашим двусторонним отношениям, и нашим отношениям с Африканским континентом в целом. В том числе, не в последнюю очередь, благодаря вам, уважаемый господин Президент. Потому что вы принимали самое активное участие в подготовке этой встречи, в подготовке саммита «Россия – Африка»

ЧТО СКАЗАЛ ВЛАДИМИР ПУТИН О РОССИЙСКО-ЮЖНОАФРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

- Они основываются на принципах стратегического партнёрства, взаимодействие между нашими странами становится всё более насыщенным и всё более разнообразным.

- Налажен многоуровневый политический диалог, развиваются торгово-экономические связи, сотрудничество.

- В 2022 году товарооборот (между Россией и ЮАР. - А.Г.) продемонстрировал хороший рост – 16,4 процента.

Абсолютные цифры тоже могли бы быть и больше, но уже 1,3 миллиарда долларов – в принципе, показатель достойный.

- Работает межправкомиссия. Перспективные сферы сотрудничества, мы с вам их неоднократно отмечали, – это энергетика, промышленность, аграрный сектор, наука, конечно, и инновации.

Большое внимание уделяем расширению связей в области образования. На 2023/24 учебный год квота стипендий для обучения южноафриканских студентов в российских вузах увеличена почти втрое – на 400 мест.

Наши страны координируют свои действия в Организации Объединённых Наций, в «Группе двадцати» и других многоформатных организациях.

- В этом году ЮАР является председатлелем в БРИКС, как известно. Мы тесно и конструктивно взаимодействуем в рамках этого объединения, в интересах углубления стратегического партнёрства всей пятёрки.

- Безусловно, на уровне БРИКС мы чрезвычайно рады всшей поддержке, - сказал, обращаясь к Путину, Рамафоза.- С нетерпением ждём успешного проведения саммита. Огромное спасибо за вашу неустанную поддержку на этой ниве. Большое спасибо, что пригласили сюда, в Санкт-Петербург. Хочу ещё поблагодарить за открывающий ужин (речь о торжественном приеме в день открытия саммита. - А.Г.), за выступления, которые нам были показаны, отражающие культуру Санкт-Петербурга, они были прекрасны.