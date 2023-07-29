Герой спецоперации «Z» рядовой Давыдов вынес сослуживца из зоны обстрела

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Братцы! Бей штыком, колоти прикладом! Не задерживайся: шибко иди вперед! Ух, махни! Головой тряхни, вперед, братцы! Чудо-богатыри, вперед! Мы русские!», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Будь прозорлив, осторожен. Имей цель определенную. Умей предупреждать обстоятельства ложные и сомнительные, но не увлекайся местной горячностью».

ЛИШИЛ ВРАГА ВОЗДУШНОЙ РАЗВЕДКИ

Рядовой Сергей Вырдин

Рядовой Сергей Вырдин Фото: Минобороны РФ

«Отделение Сергея Вырдина выполняло задачу по охране и обороне позиций российских войск в одном из районов обороны. В ходе несения боевого дежурства один из подчиненных Сергея обнаружил беспилотный летательный аппарат, двигающийся к позициям российских войск. Вырдин оперативно уточнил направление движения и организовал огонь отделения по приближающемуся летательному аппарату. В результате точного огня БПЛА был сбит до подлета к оборонительным позициям и не смог передать разведывательную информацию о расположении огневых средств района обороны российских войск. Оперативные и грамотные действия рядового Сергея Вырдина позволили неоднократно предотвратить раскрытие позиций российских войск, что позволило не допустить точных артиллерийских обстрелов позиций российских войск в районе обороны».

АТАКОВАЛ ПРЕВОСХОДЯЩИЕ СИЛЫ ПРОТИВНИКА

Капитан Андрей Дмитриенко

Капитан Андрей Дмитриенко Фото: Минобороны РФ

«Подразделение российских десантников под командованием капитана Андрея Дмитриенко, выполняло задачи по прорыву тщательно подготовленной эшелонированной обороны противника и овладению стратегически важным объектом в районе одного из населенных пунктов. Продвигаясь по маршруту, Дмитриенко обнаружил вооруженную группу украинских боевиков, численностью до роты, усиленную танком и двумя боевыми машинами пехоты. Мгновенно оценив обстановку, Дмитриенко отдал подчиненным приказ на занятие выгодных рубежей для атаки, а сам остался прикрывать маневр своего подразделения. Вступив в бой с превосходящими силами противника, Андрей Дмитриенко сковывал его продвижение в течение 15 минут, не позволяя занять более удобные позиции. Используя средства связи, Андрей передал координаты атакующих сил противника на артиллерийскую батарею для нанесения удара. После нанесения артиллерийского удара по противнику, воспользовавшись дезорганизацией в рядах националистов, российские военнослужащие атаковали украинских боевиков, которые в ходе боя, понеся большие потери отступили. Благодаря смелости, решительности и профессионализму капитана Андрея Дмитриенко российскими войсками был взят под контроль стратегически важный объект, что в дальнейшем позволило развить наступление на данном тактическом направлении».

ВЫНЕС СОСЛУЖИВЦА ИЗ ЗОНЫ ОБСТРЕЛА

Рядовой Денис Давыдов

Рядовой Денис Давыдов Фото: Минобороны РФ

«Противник начал артиллерийский обстрел позиций мотострелковых подразделений российских войск, в составе которого находился санитар медицинского отделения рядовой Денис Давыдов. Обнаружив что один из военнослужащих получил ранение, Давыдов несмотря на массированный артиллерийский обстрел выдвинулся для оказания помощи раненому. Умело используя рельеф местности, в кратчайший срок Давыдов добрался до раненного военнослужащего и оказал первую медицинскую помощь. Затем взвалив его на себя вынес из зоны обстрела и организовал эвакуацию в медицинскую часть. Благодаря решительным и грамотным действиям рядового Дениса Давыдова была спасена жизнь военнослужащего».