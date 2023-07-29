В Москву вернется жара, а на курортах отступят дожди: Большой прогноз погоды в России на август

Скоро в Москву вернется летняя погода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Европе - аномальная жара, в Греции бушуют лесные пожары. А в это время Сочи, Крым и Москву заливает тропическими ливнями. Что происходит с погодой этим летом? И когда все наладится в Небесной Канцелярии? Об этом в эфире Радио “Комсомольская правда поговорили ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец и радиоведущий Михаил Антонов.

В Москве - холодное лето 2023 года, а Италия осталась без макарон

- Евгений, что происходит в Москве этим летом? Такое ощущение, что раньше у нас не было таких дождей.

- Это потому что у москвичей память короткая. Конечно, такого рода дожди - и даже более интенсивные - были в истории не раз и не два. В целом текущий июль в центральной России оказался на один градус с небольшим хвостиком холоднее, чем должен быть. А про жару в начале июля, когда столбик термометра поднимался под 29 градусов, уже никто не помнит. Потому что, как говорил Штирлиц, всегда запоминается последняя фраза.

- Но при этом в Европе, в Северной Африке, на Ближнем Востоке, даже в Китае – везде аномальная жара, а у нас холодное лето 2023 года.

- Холодное лето - это в центральной России. А буквально в тысяче километрах - в регионе Поволжья, на Урале стоит сейчас 30-35-градусная жара. Что касается Москвы, то впереди нас ждет август, так что лето еще закончилось. У меня есть основания говорить, что последний месяц лета вернет июльские долги за солнце и тепло.

- Если в августе будет кочегарить под 45 градусов, то нам такой возврат долгов не нужен…

- Предварительные оценки говорят, что август будет, как минимум, на 1-2,5 градуса выше нормы. Избыток дождей ожидается только на западе России, а вот на юге нашей страны - ниже нормы. На Кавказе вообще ждем засуху – 20-40% осадков от нормы. Нехватку дождей ощутит Поволжье, Урал, Западная Сибирь также русский Север. Так что нам сейчас грех жаловаться на дождливую погоду. Вы знаете, что сейчас творится на юге Европы, в бассейне Средиземноморья – там 35-40 градусов, а местами 42. Там большие проблемы, реки обмелели, появились “голодные” камни, урожай уже минус 40% - итальянцы жалуются, что остались без своих любимых спагетти. Леса горят, туризм страдает…

Погода будет благоволить российским курортникам

- Скажите, куда ехать в августе отпускникам, чтобы их не смыло наводнением и не подпалило аномальной жарой?

- Это важный вопрос, потому что на юге нашей страны первая половина лета была неудачной. Буквально накануне мы наблюдали штормовой ветер 20-25 метров в секунду в Крыму, стихия задела Севастополь и Симферополь. Вдобавок там прошли такие ливни, что за сутки вылилась вся месячная норма осадков. Я не дельфийский оракул, но вижу, что дальше погода будет благоволить российским курортникам. В оставшиеся дни июля и в августе в южных регионах нашей страны - это бассейн Черного моря и Каспий - будет недобор по количеству осадков. И по температуре все вполне прилично. Уже в эти выходные температура вернется в норму – 25-30 градусов. В начале августа до нас доберутся отголоски теплового взрыва в Сахаре и на российском побережье Черного моря начнется повышение температуры. Сначала столбик термометра поднимется до 32-37, а к концу первой пятидневки августа и далее это уже может быть даже и 35-40. Языки тепла с восточного Средиземноморья через южные регионы будут добивать аж до южного Урала и южной Сибири. Соответственно, центральной России это тоже заденет по касательной. Я думаю, что несколько дней в августе в центральной России и в Черноземье мы будем наблюдать как столбики термометра штурмуют 30-градусную высоту. Но в целом те, кто планируют отпуск на август, и даже на сентябрь, поймают достаточно хорошую погоду.

Забайкальский край - это как Саудовская Аравия

- А такие долгосрочные прогнозы - на месяц, насколько они надежны? У вас есть тетрадочка, где вы записываете: вот тут у меня сбылось, а здесь я промахнулся?

- Безусловно. Я такую тетрадку завел еще в бытность службы в армии, у нас каждый месяц проводилась оценка оправдываемости прогнозов – и краткосрочных, и долгосрочных. Что касается долгосрочных прогнозов, то их точность составляет около 70%. Причем, лучше сбываются долгосрочные прогнозы на зиму. Несколько последних лет, по крайней мере, мои оценки попадали в десятку. Летние прогнозы вычисляются чуть-чуть похуже, чем зимние. Проблема всегда с переходным сезоном – весной-осенью – поскольку атмосфера перестраивается и здесь очень сложно ловить тенденции. А краткосрочные прогнозы это точность 95-97%, как минимум.

- А какой регион России самый комфортный с точки зрения климата? Теплое лето, умеренно холодная зима… Где это райское местечко?

- Вообще у нас в России самым солнечным регионом считается Забайкалье. Там, как в Саудовской Аравии, более 300 дней стоит солнце. Для тех, кто собирается заниматься там зеленой энергетикой - это идеальное место. Там постоянно стоит монгольский антициклон, потом переходящий в сибирский и все время солнечно, штиль. Летом там жарко даже по нашим меркам – за 30. Но зимой холодно – за минус 30.

Ковид опроверг антропогенную теорию глобального потепления

- На днях ученый из Китая объяснил жару в Северной Африке и Европе проявлениями глобального потепления. Мол, это человеческих рук дело. Правдоподобно звучит?

- Я категорический противник раздувания теории о том, что ключевой причиной глобального изменения климата является антропогенный фактор. Конечно, человечество загаживало планету и продолжает это делать. Но! Поверьте, концентрация СО2 в атмосфере несколько десятков тысяч лет назад была гораздо выше. А антропогенный фактор тогда был равен нулю.

- Что же тогда запускает механизм изменений климата?

- Самая главная причина – это всегда изменение солнечной активности. Наш климат это тень климатического здоровья Солнца. Светило живет своими циклами, они длятся примерно 200 лет. И каждые 200 лет на Земле климат меняется в ту или иную сторону, мы сваливаемся либо в жару, либо в холод. На втором месте после Солнца - вулканическая активность: шарахнет пара-тройка значимых вулканов, пепел в стратосфере блокирует солнечные лучи и сразу температура на Земле падает на градус-два. Третье место по влиянию на климат – Мировой океан, который выделяет углекислого газа на порядок больше, чем все выхлопы, которые производят наши промышленное производство и сельское хозяйство. И только на четвертом-пятом месте антропогенный фактор.

- Как вы это докажете?

- Несколько лет назад на наших глазах произошло удивительное событие - пандемия COVID-19. Эта история поставила под сомнение всю теорию антропогенного влияния на глобальную температуру. Почему? Перестали летать самолеты - количество самолето-вылетов сократилось в мире процентов на 40-60, если я не ошибаюсь. Встали промышленные предприятия и выбросы СО2, связанные со сжиганием топлива, резко сократились. Что произошло с температурой? Она как росла в среднем по больнице, так и продолжала расти. Конечно, климатическая система достаточно инертна, возможен отложенный эффект. Но пока каких-то значимых изменений мы не видим, климат живет своей жизнью.

- Почему?

- Потому что мы ничтожество по сравнению с силами природы. Вы не представляете, какая энергия скрывается за любым явлением природы. Например, банальное грозовое облако несет в себе мощь 5 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Проход циклона таит в себе силу сотен водородных бомб мощностью 5 мегатонн. Недавно подсчитали, что температура Гольфстрима (это теплое океанское течение) меняется на 0,017 градуса. И вот эти тысячные доли градуса в сумме дают взрывной рост энергетики атмосферы и воспроизводства североатлантических циклонов эквивалентный мощности шесть миллионов водородных бомб. Эти процессы касается и России. Собственно говоря, именно поэтому мы и переживаем всплеск особо опасных явлений погоды в нашей стране – он за последние 5-7 лет вырос вдвое. Раньше их насчитывалось около 500, а сейчас число стихийных бедствий, которые наносят нашей экономике невероятный ущерб, перевалило уже за 1000. Ну, собственно говоря, как и во всем мире.

Россия это оазис для всего человечества

- Кстати, Северное сияние в Подмосковье - где это было видано раньше? Ни Гиляровский, живший в Москве, ни Циолковский, живший в Калуге, никогда ничего не говорили про такую иллюминацию.

- Это не такая уж странная история для средней широты, в 70-х годах уже фиксировали вспышки Северного сияния в Подмосковье. Сейчас в связи с потеплением сместились климатические пояса. Сегодня климат Москвы соответствует условиям Воронежа 50-70 лет назад. А климат Воронежа – это уже климат Краснодара середины прошлого века. А вместе с климатическими поясами происходит и миграция всего живого. И рано или поздно мы столкнемся с гигантской миграцией климатических беженцев из более южных широт. Вот мы говорим: уехать бы в отпуск к морю, погреться на солнышке… А для организма человека идеальная зона комфорта, это средние широты России. Взять полосу шириной от Петрозаводска (+22 средняя летняя температура) и, скажем, до Ростова-на-Дону (27-28 градусов). Это как раз, так называемая, средняя полоса России, которая идеально соответствует запросам организма. Все, что выходит за пределы, это уже стресс для человека. Его приходится нивелировать кондиционером, бассейном с холодной водой. Но это ненормально. Так что в этом смысле у России, конечно, невероятные перспективы в качестве некоего оазиса для человечества.