К Земле приближается похожая на космический корабль 30-километровая комета

Комета 12P/Pons-Brooks фото с Земли в телескоп.

С кометой 12P/Pons-Brooks вдруг приобрела причудливую форму. Случилось это 20 июле 2-23 года после того она резко набрала яркость – начала светиться в 100 раз ярче. Впустила два «рога» по краям от чего стала похожа на космических корабль «Сокол Тысячелетия» (Millennium Falcon). С звездолетом из саги «Звездные войны» комету сравнили многочисленные астрономы, которые за ней пристально наблюдают.

Астрономы уверяют что комета и «Сокол Тысячелетия» похожи формами.

Астрономам хотелось бы понять, что случилось с этой 12P/Pons-Brooks. Но они пока не могут - лишь подозревают, что комета, скорее всего, ледяная, наполнена внутри жидкими углеводородами и газами, которые недавно и вырвались. Мол, на поверхности ее 30-километрового ядра произошло извержение ледяного вулкана, спровоцированное нагреванием солнечными лучами. В результате разрослась и вспыхнула яркая оболочка – так называемая кома. Но почему она стала «рогатой», непонятно.

Комета крупно.

По официальной версии, принятой еще в АН СССР, нечто такое ледяное, но гораздо меньшего размера, взорвалось 30 июня 1908 года над сибирской тайгой (так называемое Тунгусское событие). Воздушный взрыв повалил десятки миллионов деревьев на площади более 2000 квадратных километров.

Комета 12P/Pons-Brooks диаметром 30 километров наделала бы куда больше бед – даже представить страшно. Но не наделает. Сейчас она находится чуть дальше орбиты Марса. Да, летит в нашу сторону, но пройдет мимо Земли на расстоянии 144 миллиона километров. Случится это в июне 2024 года.

Ближе всего к Солнцу комета окажется в апреле 2024 года. Будет светиться, как звезда 4-5 величины, а может быть, и ярче, если устроит новое извержение. В любом случае наблюдатели увидят 12P/Pons-Brooks невооруженным глазом.

Для справки: первым комету увидел астроном Жан-Луи Понс в 1812 году, в 1883 году её вновь обнаружил астроном Уильям Брукс.