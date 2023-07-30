Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика29 июля 2023 21:01

Военная спецоперация на Украине 30 июля 2023: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 июля 2023 года
Сергей ГАПЧУК
Военная спецоперация на Украине 30 июля 2023: прямая онлайн-трансляция

Военная спецоперация на Украине 30 июля 2023: прямая онлайн-трансляция

Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 июля 2023 года.

Российские военные пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области. В результате была ликвидирована ДРГ, а также уничтожены три лодки и 17 украинских солдат.

Отмечалось, что пресечена попытка противника форсировать Днепр в районе острова Алексеевский, там ликвидированы две лодки и 12 солдат.

Вооруженные силы России отразили атаку двух штурмовых бригад ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское в Запорожской области. ВСУ не учли разницу в количестве сил, поэтому их атака потерпела неудачу.

Вооруженные силы России нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске, цель удара была достигнута, заявило Министерство обороны РФ.

Российские системы ПВО перехватили за сутки семь крылатых ракет Storm Shadow в зоне спецоперации. Кроме того, были перехвачены две модернизированные зенитные ракеты комплекса ПВО С-200 и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. В ЛНР, ДНР и Запорожской области системами ПВО были уничтожены шесть беспилотников ВСУ.

Лондонский профессор Франц-Стефан Гади заявил, что украинская армия приходит в состояние хаоса при попытке вести общевойсковой бой. Одной из причин этого стали серьезные потери в личном составе в ходе конфликта, из-за чего многие подразделения состоят из малоопытных мобилизованных, не способных вести бой на уровне ветеранов.

Российские военнослужащие впервые захватили шведскую боевую машину пехоты (БМП) CV 90 на Краснолиманском направлении.

Спецоперация на УкраинеУкраинский кризис: Новости