Военная спецоперация на Украине 30 июля 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 июля 2023 года.

Российские военные пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области. В результате была ликвидирована ДРГ, а также уничтожены три лодки и 17 украинских солдат.

Отмечалось, что пресечена попытка противника форсировать Днепр в районе острова Алексеевский, там ликвидированы две лодки и 12 солдат.

Вооруженные силы России отразили атаку двух штурмовых бригад ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское в Запорожской области. ВСУ не учли разницу в количестве сил, поэтому их атака потерпела неудачу.

Вооруженные силы России нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске, цель удара была достигнута, заявило Министерство обороны РФ.

Российские системы ПВО перехватили за сутки семь крылатых ракет Storm Shadow в зоне спецоперации. Кроме того, были перехвачены две модернизированные зенитные ракеты комплекса ПВО С-200 и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. В ЛНР, ДНР и Запорожской области системами ПВО были уничтожены шесть беспилотников ВСУ.

Лондонский профессор Франц-Стефан Гади заявил, что украинская армия приходит в состояние хаоса при попытке вести общевойсковой бой. Одной из причин этого стали серьезные потери в личном составе в ходе конфликта, из-за чего многие подразделения состоят из малоопытных мобилизованных, не способных вести бой на уровне ветеранов.

Российские военнослужащие впервые захватили шведскую боевую машину пехоты (БМП) CV 90 на Краснолиманском направлении.