Умер Александр Рудин, муж певицы Натали

Александр Рудин забирает жену и младшего сына из роддома. Фото: архив певицы Натали

Исполнительница хитов «Ветер с моря дул» и «О, боже, какой мужчина» разбита горем. У 49-летней красавицы Натали скоропостижно скончался муж - музыкальный продюсер Александр Рудин, с которым артистка была счастлива 32 года. О причинах смерти семья певицы не сообщает. Александру было всего 53 года…Мужчина не жаловался на здоровье, вредных привычек у мужа Натали тоже не наблюдалось.

- Самое страшное, что две недели назад умер отец Александра. Только-только семья его похоронила и вот снова беда, - рассказывают KP.RU близкие Натали.

Похоронят Александра Рудина в родном Дзержинске. С Натали продюсер встретился, когда они оба были совсем юными. Александр услышал выступление будущей звезды на фестивале и предложил записать песни. Они поженились, когда Наташе было всего 17 лет.

- В ЗАГС предоставили липовую справку о беременности невесты, только после этого им разрешили расписаться, - вспоминают друзья пары. - Правда потом Наташа долго себя корила за этот обман. Первая ее беременность закончилась выкидышем. А вторая - замершим плодом и диагнозом «бесплодие». Наташа потом вспоминала, как выйдя из клиники, горько зарыдала. К ней подошел мужчина, как потом выяснилось, доктор. Спросил, мол, что случилось, она рассказала. На что врач сказал: «Ты ещё молодая! Будут дети. Перестань плакать!» С тех пор она больше не плакала.

В 2001 году у них родился сын Арсений, потом в 2010 году - Анатолий. А в 2017 третий сын - Евгений.

Кстати, перед третьей беременностью певица стала гостьей шоу «Битва экстрасенсов». Там ей предсказали рождение третьего ребёнка. Но ни один из экстрасенсов не предупредил артистку, что в будущем ее ждёт большое горе - смерть мужа.

- Наташа и вся ее семья просто убиты горем. Александр был главой семьи, они были очень счастливы в браке, - говорят близкие Натали.

KP.RU приносит соболезнования певице и ее семье.