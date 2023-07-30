Американский дядюшка советской индустриализации: исполнилось 160 лет со дня рождения Генри Форда

Генри Форд стоит между первым и десятимиллионным «Фордом», июнь 1924 года
Фото: EAST NEWS
Всё-таки американцы — интересная нация: из века в век выдвигают одних и тех же людей, которые проворачивают с земным шариком одни и те же трюки. Взять, например, Генри Форда — пионера автомобилестроения, чьё 160-летие весь мир отметил 30 июля. Смотришь на сие воплощение «американской мечты» — и кого-то он страшно напоминает…
Правильно, другого весёлого автомобилиста — нашего современника Илона Маска (да, мы в курсе, что тот родился в ЮАР, но состоялся как миллиардер и стал народным любимцем именно в США).
Судите сами. Оба — потомки эмигрантов. Один — не учился в вузе вообще, другой — бросил элитный Стэнфордский университет на второй день после поступления. Оба вели автобизнес и слыли инноваторами. Хотя, строго говоря, ничего не изобрели: своё главное «чудо», поточно-конвейерное производство, Форд, по легенде, подсмотрел на скотобойне; а Маск просто собрал электрокар «Тесла» на базе давно известных китайских аккумуляторов.
Далее, оба, помимо заводов-пароходов, были владельцами ещё и газет (в случае Илона — соцсетей). Оба активно пропагандировали теории заговора. Наконец, оба неплохо относились к Москве: Илон обожает космонавта Гагарина, последнее время даже пописывает антиукраинские твиты, а до 2022 года грозился разместить свой автозавод в России. Генри Форд же, буквально, создал советскую автопромышленность в годы сталинской индустриализации.
Но не будем забегать вперёд — начнём с биографии. Многие искренне верят, будто Форд был бедняком, но упорным трудом смог построить бизнес и стать, по нынешним меркам, миллиардером — это и есть пресловутая «американская мечта».
Впрочем, сей миф разоблачил сам Генри в мемуарах со «скромным» названием «Моя жизнь, мои достижения»: «Существует легенда, будто мои родители были очень бедны и им приходилось туго. Они были, правда, небогаты, но о настоящей бедности не могло быть и речи. Для мичиганских фермеров они были даже зажиточны».
Деталь: в 1875-м, когда мальчику было 12, отец подарил ему карманные часы — позволить такое мог не всякий взрослый.
Продолжение легенды звучит так: «Молодой Генри стал успешным инженером, хорошо зарабатывал и благодаря этому имел достаточно ресурсов, чтобы мастерить в собственном амбаре первый автомобиль. А керосиновую лампу над его верстаком, освещая рабочее место по ночам, держала верная жена». Жена у Форда, по имени Клара, действительно была интересная — являлась суфражисткой (сейчас бы сказали: радикальной феминисткой).
Специфическими ценностями отличалась и Епископальная церковь, где состояли оба. Сейчас эта церковь (правильнее сказать — протестантская секта) рукополагает в священники женщин и открытых геев. При Форде, конечно, до такого не доходило, но другие прихожане были своеобразными: Морганы, Вандербильты, Рокфеллеры, Гуггенхаймы… сливки американской элиты, миллионеры и миллиардеры, по сути и создавшие нынешнюю систему транснациональных корпораций и «новый мировой порядок».
Статистика: в Епископальной церкви состоит менее 1% населения США… и 25% американских бизнесменов и политиков. Вы поняли, на что мы намекаем. Эта «церковь» — закрытый элитарный клуб. Если ты, как семья Фордов, член клуба — то можешь подойти к условному Рокфеллеру с просьбой «помочь талантливому парню». Как откажешь единоверцу?
Ford Model A 1928 года выпуска в Гринфилд-Виллидж - крупнейшем в США музеем под открытым небом, созданным Генри Фордом
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Возможно, поэтому о ранних инвесторах Форда почти не рассказывают. Но известно, что в 1899 году одним из пайщиков его первой фирмы, «Детройтской автомобильной компании», стал… тогдашний мэр Детройта (а ранее — конгрессмен США) Уильям Мэйбери. В те годы американская политика была чудовищно коррумпирована, должности продавались и покупались, так что откуда у инвестора нашлись деньги — понятно.
Впрочем, продажи не задались, первые «тачки» выходили дороговаты. Тогда Илон Маск, в смысле, Генри Форд — этого у него было не отнять,— сделал шумный пиар: построил спортивный болид и побил рекорд, разогнавшись до 150 км/ч на льду одного из Великих Озёр.
Форду принадлежит честь быть зачинателем автомобильной революции. Наиболее известное детище Форда, «Модель Т», более ста лет назад стала самым массовым автомобилем планеты. 15 миллионов экземпляров. «Удачно подвернулась» Первая мировая — иначе говоря, первая «война моторов», ведь для быстрой переброски войск и припасов требовались автомобили. Заказы на заводах Форда размещали все, включая Российскую Империю.
Хотя дешевизна, а значит, и популярность, достигались абсурдным удешевлением: у первых поколений «Модели Т» не было бензонасоса (бензобак располагался выше двигателя, топливо поступало самотёком); не было отопления, кабины и даже ветрового стекла. Этакий фастфуд от «Макдональдса», только на колёсах.
И вот — 1920-е годы, Генри Форд — акула капитализма, богатейший человек Земли (как, кстати, и ныне Маск); казалось бы, советская пресса должна этакого буржуя критиковать. Но — открываем предисловие уже упомянутых мемуаров Форда, изданных в СССР в 1924-м:
«О Форде в иностранной печати пишут чудеса, как о промышленнике, и рекомендуют последовать его идеям и примерам его производства», — не скрывают восхищения раннесоветские публицисты. По их мнению, созданная капиталистическим магнатом потогонная система является… настоящим социализмом:
«Фордизм — это конвейеры для последовательной сборки [автомобилей] и заготовка деталей для этого производства в массовом количестве… Фордизм есть система, принципы которой давно известны и заложены Карлом Марксом».
Генри Форд с сыном Эдселем в Ford Model F 1905 года выпуска
Фото: EAST NEWS
Конвейер лишает и свои изделия, и своих рабочих индивидуальности; но это ведь — ровно то, о чём писал на другой стороне земного шара главный социалистический поэт, Маяковский, восхваляя коллективизм: «Единица — ноль, единица — вздор».
«Поменьше схем, титулов, чинопочитания — провозглашает Форд, мечтая исправить капиталистическое производство», — восторгаются американцем советские публицисты.
Неудивительно, что «дядюшка Генри» отвечал им взаимностью.
Помните плакаты времён коллективизации и первой пятилетки? Счастливый мужичок едет куда-то в будущее на тракторе (опять же, без кабины и даже без ветрового стекла, комфорт простого человека — дело десятое).
Так вот — этот первый советский трактор назывался «Фордзон-Путиловец» и был копией фордовского трактора Fordson-F. Причём копией лицензионной — сражаясь с капитализмом, СССР по-капиталистически заплатил «дяде Генри» за право использовать чертежи его техники.
Fordson с бензиновым двигателем Форд называл «автомобильным плугом». Снимок 1925 года, сам трактор создан в 1907-м
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Но одних кульманов и ватманов для разворачивания производства было мало. На реконструированный завод в недавно переименованном Ленинграде американцы и европейцы поставили сотни новых станков; десятки советских инженеров пересекли Атлантику и прошли многомесячную стажировку на конвейерах Форда в США.
В итоге в 1924-32 годах было выпущено 42 тысячи «Красных Путиловцев». Правда, старина Генри делал свой трактор под малые и средние американские фермы — наподобие той, где рос сам. Под крупные агрохолдинги, колхозы, его «Фордзон» уже не подходил, не справлялся с большими нагрузками. Но в раннем СССР «фордизм» считался «единственно верным учением», как марксизм: раз американцы сделали именно такой трактор — не думая, скопируем.
Так же появились и первые советские массовые автомобили. В 1929 году СССР заключил ещё один контракт с Фордом — на строительство огромного автозавода в Нижнем Новгороде (позже переименован в Горький). Первую очередь цехов, известных ныне как ГАЗ, с помощью американских спецов возвели за 18 месяцев.
«Проекты Петра Великого — ничто по сравнению со сталинскими», — льстил Форд своим постоянным клиентам. Та эпопея, вместе с покупкой лицензий, обошлась Советскому Союзу в $30-40 млн — порядка миллиарда долларов по нынешним ценам.
В итоге наш первый массовый легковой автомобиль, «ГАЗ-А», выпускавшийся в первой половине 1930-х, был копией машины Ford-A. Грузовой версией всё того же «Форда» стал «ГАЗ-АА» — легендарная «полуторка». Тут, не спорим, надёжность и ремонтопригодность фордовской конструкции сослужила Красной Армии добрую службу в Войну.
Впрочем, отечественные инженеры не только слепо копировали, но и быстро учились. Уже следующее поколение легковушек — «Эмка» (ГАЗ-М1) 1936 года, хоть внешне и походила на фордовский прототип, но изнутри содержала ряд оригинальных решений, лучше приспособленных к нашему климату.
Возможно, поэтому уже к 1935 году сотрудничество со «стариной Генри» стало сворачиваться. Получив от американского магната всё, что требовалось, и воспитав собственную конструкторскую школу, Сталин расчётливо прекратил платить Форду деньги.
А вот почему со «страшными большевиками» с такой готовностью работал сам старик-капиталист? С одной стороны, как всякий магнат, личная выгода для него перевешивала любые политические обстоятельства. А с другой стороны, можно предположить, советское общество в чём-то напоминало... протестантскую общину, где он некогда вырос. Все равны, и все вместе строят «царство Божье на земле». Ну или социализм — кому что нравится.