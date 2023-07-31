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30 июля 2023 22:00

«Нас от гибели каждый день спасала собака»: художник из Харькова рассказал о бесчеловечных обстрелах ВСУ и переезде в Россию

Корреспонденты KP.RU съездили в город Ефремов Тульской области, где с недавних пор живёт и творит Юрий Ермилов
Авторы (2):
Михаил ФРОЛОВ
Михаил ФРОЛОВ
Павел КЛОКОВ
Павел КЛОКОВ
Художник Юрий Ермилов с женой и верным псом переехали жить из Харькова в российскую глубинку.

Художник Юрий Ермилов с женой и верным псом переехали жить из Харькова в российскую глубинку.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как бы так обойтись без патетики. Без традиционных избитых фраз о превратностях судьбы. Без нравственных постулатов. Тем более что никто меня об этом и не просит. Даже сам герой публикации, не так давно - год назад - потерявший родину (а её, как выяснилось, можно потерять в одночасье - как ключ от дома, как мобильник - безвозвратно).

- Люблю, - говорит, - краткость. А многословие не люблю.

И дальше Юрий Ермилов шутит:

- Напишите, что родился я в Харькове в 1952 году, а теперь проживаю здесь - в городе Ефремов Тульской области. Центральную часть в принципе можно и пропустить. Или есть вопросы?..

Ох, Юрий Васильевич. Есть - и много.

Житель Ефремова Юрий Ермилов.

Житель Ефремова Юрий Ермилов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

* * *

Мы сидим в молодёжном центре «Октябрьский» на улице Мира - в небольшом кабинете, который муниципальные власти отдали художнику-беженцу под мастерскую. Временно, да. И, разумеется, бесплатно.

У меня от гордости за их поступок даже голова слегка закружилась. Потому как чувство почти незнакомое и слабо изученное.

Обычно у органов местного самоуправления тысяча отговорок. По поводу любой ситуации. Начиная от нехватки бюджетных средств и заканчивая бюрократическими проволочками. А тут - пожалуйста. Пользуйтесь, Юрий Васильевич. Помещение всё равно пустует. Пишите ефремовские пейзажи. Прославляйте наш край.

И Юрий Васильевич с удовольствием прославляет.

Помещение для мастерской Юрию Ермилову дали в молодёжном центре «Октябрьский».

Помещение для мастерской Юрию Ермилову дали в молодёжном центре «Октябрьский».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С красками и холстами помогли художники, живущие не только в Ефремове, но и в других городах. Кто-то подарил альбом для акварели, набор карандашей, картон. Кто-то принёс гуашь. Спустя два месяца Ермилов уже давал интервью на собственной выставке. Подтянутый. Интеллигентный. Спокойный. И, несмотря на улыбку, грустный.

Слишком резко переменилась жизнь.

* * *

...А ведь именно о таком доме и мечтают все нормальные мужики, какой пришлось оставить Юрию Ермилову (из Украины в Россию он переехал вместе с супругой Любовью весной прошлого года).

250 кв. м. Баня. Огород. Виноградники. С одной стороны - сад, полный яблонь и вишен. С другой - лес, усыпанный ягодами и грибами. На втором этаже - светлая просторная мастерская (площадью 48 кв. м). В ней Юрий Васильевич занимался не только картинами, но и скульптурами.

В Харькове, до которого от дома Ермилова рукой подать (23 км), быстро прознали о живописной деревне. И начали скупать участки под строительство. Образовался небольшой коттеджный посёлок. И все хозяева - так вышло - русские.

- Ни один из нас режим Зеленского не поддерживал, - рассказывает Юрий Ермилов. - Мы жили в ожидании того, что случилось 24 февраля (24 февраля 2022 года - начало специальной военной операции на Украине, - прим. авт). Наглость русофобов терпеть было уже невозможно.

Художник вспоминает, как он стоял на балконе собственного дома и, словно на параде, махал рукой российской военной колонне, проезжавшей мимо.

- Некоторые говорят - восемь лет ждали. А я говорю, какие восемь!.. 32 года! С тех пор, как Союз рухнул.

Как бы Юрий Васильевич ни держался, а говорить на украинскую тему ему трудно. Эмоции накатывают волнами. Скорбь, ярость, отчаяние.

Русская деревня под Харьковом очень скоро превратилась в тир. Боевики ВСУ ни дня не пропускали, чтобы не пальнуть по мирному населению.

- Мы собрали в нашем подвале несколько кроватей и прятались с соседями там, - вспоминает Юрий Ермилов. - Те жители, которые уезжали, оставляли продукты. Но мы с женой решили остаться во что бы то ни стало. Бросить такой дом, который сами же и строили, очень тяжело.

Однако обстрелы со стороны украинских солдат стали происходить чаще. В ход пошли американские гаубицы калибра 155 мм. От них укрываться гораздо сложнее.

- Потому что их не слышно, - объясняет художник. - Снаряд, летящий из миномёта, воет в воздухе. И у тех людей, что внизу, есть несколько секунд, чтобы спрятаться. А снаряд, летящий из гаубицы, едва уловимо шуршит, вращаясь вокруг собственной оси. Нас в этих случаях выручала собака.

- Кто?..

- Пёс по кличке Боня - по паспорту Бонифаций. Помесь таксы с ягдтерьером. Он хорошо улавливал этот опасный звук и сразу прибегал к нам и поднимал тревогу. Крутился, вертелся, скулил... Глаза переполнены страхом... Мы вместе с ним в подвал опять. Отсиживаться, пока не рванёт. А вот он, кстати. Боня наш. Жена с ним гуляет.

За окном, как на холсте, нарисовался совершенно очаровательный пёс. Оставить его на Украине супруги Ермиловы никак не могли.

Супруги Юрий и Любовь Ермиловы - и их любимый пёс Боня.

Супруги Юрий и Любовь Ермиловы - и их любимый пёс Боня.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

* * *

- Стать художником мне захотелось ещё в дошкольные годы. Это было зимой. Ранним утром. Я вышел во двор и увидел - на фоне рассвета - розовый снег. Потрясающее зрелище. Дома взял альбом, карандаши. Захотелось воспроизвести это чудо. Но у меня, конечно, не получилось. Я страшно расстроился. Скомкал лист. И бросил эту затею.

* * *

Из материала «Первого Тульского» телеканала (31 мая 2023 год):

«Нужно быть очень тонким ценителем искусства, чтобы провести параллель между представленными полотнами и шекспировским произведением «Король Лир». Но именно такой замысел лежит в основе выставки художника из Ефремова Юрия Ермилова. В Тульскую область он приехал всего пару месяцев назад и уже нашёл здесь единомышленников - юных живописцев. Площадкой для выставки стала Тульская областная научная библиотека. В экспозиции - 41 картина».

За все эти годы Юрий Ермилов написал около 150 картин и создал порядка 80 скульптур.

За все эти годы Юрий Ермилов написал около 150 картин и создал порядка 80 скульптур.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

* * *

- Удивительно, как русских людей объединяет беда, - продолжает рассказывать художник. - Мы все помогали друг другу по мере возможностей. Владелец кондитерской фабрики раздал жителям всю муку и масло. Хозяин местной овчарни, оказавшийся за границей, прислал сообщение: «Забирайте всех овец бесплатно, только, пожалуйста, кормите мою собаку».

Жена Люба пошла с соседкой в школу, где располагался медсанбат и можно было достать лекарства. И обе чуть не погибли. Один снаряд (калибра 152 мм) угодил по крыльцу школы. Второй - такой же - упал рядом.

Вспоминать события на Украине Юрию Ермилову трудно - эмоции переполняют.

Вспоминать события на Украине Юрию Ермилову трудно - эмоции переполняют.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Многие соседские дома превратились в руины. Я закрывал разбитые окна листами ДСП. И ждал очередного прилёта. Бойцы ВСУ работали в одно и то же время. В пять утра - обстрел. Через несколько часов перерыв на обед. Потом ещё восемь снарядов. Потом опять перерыв. И ещё восемь. Не могу сказать, что мы привыкли. Но зачастую уже заранее знали, когда прятаться. А потом к нам с женой пришёл окровавленный сосед, получивший контузию (недалеко от него рванул один из снарядов). И это стало последней каплей. У меня, сказал сосед, здесь машина сына стоит. Я управлять не могу. И оставаться здесь тоже не могу. Ночью впопыхах я кое-как собрал вещи. Ругая сам себя за то, что не сделал этого раньше. Электричество отрублено. Я с фонариком. Документы, деньги, шмотьё... Ближе к рассвету выехали. Дороги все в воронках. И мы у этих... как на ладони. Один российский комбат, с которым я общался в деревне, передал всем постам номер нашей машины. И нас довольно быстро везде пропускали. За нами ехал пассажирский автобус. Тоже с беженцами. Его обстреляли украинцы. Несколько человек получили ранения. В Шебекино остановились на таможне. А у нас даже документов на машину нет. К счастью, сотрудницы пропускного пункта отнеслись к нам по-человечески, с пониманием. Осмотрели машину на эстакаде и пропустили. Перед тем, как приехать в Ефремов, мы два дня жили в Белгородской области - в поле в палатках - вместе с остальными беженцами. Ну а потом нам предложили переехать сюда - в Тульскую область. И мы согласились. Живём с супругой по сей день в гостинице - в двух шагах от молодёжного центра «Октябрьский» (дали одну комнату - бесплатно). С нами - в других номерах - ещё человек 150 живут. И все они остались без родного крова.

При этом никто не голодает. МЧС исправно снабжает беженцев горячей пищей. Некоторые даже поправились.

Наброски художника Юрия Ермилова (город Ефремов Тульской области).

Наброски художника Юрия Ермилова (город Ефремов Тульской области).

Фото: Михаил ФРОЛОВ

* * *

Стоит мне попасть в настоящую мастерскую, так я отчего-то сразу становлюсь ребёнком. Меня как будто гипноз охватывает - от всех этих холстов, кистей и тюбиков. Я хоть и взрослый человек по паспорту, а всё же понимаю, что здесь - в тесной казённой комнатушке на втором этаже - рождается волшебство.

Эх. А собирался обойтись без патетики.

Самый первый инструмент в руках художника - это грифель.

Самый первый инструмент в руках художника - это грифель.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Сложнее всего работать акварелью, - склонив голову над мольбертом, говорит художник. - Она требует самого деликатного подхода.

Блокноты, штрихи, наброски. На одном листе - мистические образы. На другом - старый ефремовский дом, которому уже больше ста пятидесяти лет, наверное. На третьем - голуби. На четвёртом - автопортрет...

- Да, - говорю, - здорово.

Юрий Васильевич хитро улыбается моему отзыву.

- На открытии одной своей выставки я стоял в толпе посетителей и слушал, как они реагируют. Так вот многие говорили так: «А шо? Прикольно!» Как же меня это разозлило. Неужели нет других нормальных слов?..

Я искренне рассмеялся. И весело крикнул:

- Юрий Васильевич, так им наоборот понравилось! Просто у молодых людей такой язык. Если б они сказали, что это не картины, а шляпа, было бы куда обиднее.

За полтора года в России у Юрия Ермилова состоялось уже три художественных выставки.

За полтора года в России у Юрия Ермилова состоялось уже три художественных выставки.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

* * *

- Что будет дальше, сказать не могу, - говорит Юрий Ермилов. - Но назад мы точно не вернёмся. Да и куда возвращаться? Знакомые передали, что в наш дом угодил мощный снаряд. Полстены обвалилось. Всё, что было ценного, растащили (начиная от картин, мебели и посуды - и заканчивая инвентарём во дворе). Книги, говорят, никто не взял. А у меня хорошая библиотека. Около 2 тыс экземпляров. Купить здесь жильё - в России - мы тоже не сможем. У меня пенсия 12 тыс руб и у жены столько же (Юрий и Любовь Ермиловы являются гражданами России, - прим. авт). Остаётся только с головой погрузиться в живопись. И отображать этот мир. Желательно, каждый день.

Часть картин Юрия Ермилова осталась под Харьковом - дальнейшая их судьба неизвестна.

Часть картин Юрия Ермилова осталась под Харьковом - дальнейшая их судьба неизвестна.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

* * *

Приём в России и, правда, оказался тёплым. И это не ради красного словца сказано. А потому, что факты, как говорил Шарапов.

Через таможню пропустили без документов на машину. Дали отдельную комнату в Ефремове. Обеспечили кормёжкой. Предоставили мастерскую для работы. Организовали три художественных выставки (в Туле, Ефремове и Венёве - в последнем экспозиция будет работать до 19 августа).

С красками и холстами Юрию Ермилову помогли местные художники.

С красками и холстами Юрию Ермилову помогли местные художники.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юрий Васильевич с волнением перечисляет фамилии тех, кому хотел бы выразить благодарность. Одной руки не хватает.

- В Туле меня встретила добрейшая женщина - Юлия Владимировна Иванова (генеральный директор Регионального библиотечно-информационного комплекса). Помогала во всём. Потратила столько времени. В Ефремове примерно такую же должность занимает Тамара Викторовна Кузнецова. И она тоже проявила самое тёплое участие и дружескую поддержку. А сколько сочувствующих вокруг. Взять хотя бы тех же художников. В общем количество друзей увеличивается в геометрической прогрессии. И нам от этого сильно легче.

СПРАВКА «КП»

Юрий Васильевич Ермилов. Родился в 1952 году в Харькове в семье главного инженера. Служил в армии - в Военно-воздушных силах СССР. Закончил политехнический институт, а также Харьковский институт инженеров коммунального строительства. Работал на электротехническом заводе - сначала наладчиком, потом метрологом. Ещё позже возглавил собственную фирму «Ампир», которая занималась реставрацией исторических зданий. С супругой Любовью (она по профессии бухгалтер) в браке 51 год. Написал около 150 картин и создал порядка 80 скульптур. В 2022 году из-за обстрелов ВСУ переехал с женой в город Ефремов Тульской области. Возвращаться обратно супруги не планируют.

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