Упавший с балкона сын Михаила Ефремова начал реабилитацию: впереди самый сложный этап лечения

Николай и Михаил Ефремов (слева направо) вместе играли в спектакле «Посадить дерево», январь 2020 года. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

31-летний Николай Ефремов ровно месяц назад выпал с балкона и получил тяжелые травмы, переломы. Спустя месяц, появились хорошие новости о первых результатах лечения. Николай Ефремов – актер, сын известных артистов. Его мама Евгения Добровольская не комментирует состояние сына, а папа актер Михаил Ефремов отбывает наказание за ДТП со смертельным исходом, которое совершил в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому было много недостоверной информации, а новости о состоянии Николая Ефремова после ЧП, приходится узнавать по рассказам коллег артистов.

Николай Ефремов упал с балкона своей московской квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома по улице Пролетарской. Соседи спали и ничего не слышали. Жены с дочкой не было дома. Около пяти утра Ефремова обнаружил на земле под балконом дома случайный прохожий – он и позвонил в «Скорую». Тогда мужчина был в сознании и успел сообщил, что был дома один и упал сам - случайно. Травмы Николай Ефремов получил тяжелейшие: сложные переломы костей таза и правого бедра, перелом локтя, была большая кровопотеря из-за поврежденной артерии, огромная внутрибрюшная гематома. Из-за переломов и обширной кровопотери развились серьезные осложнения. Пациента госпитализировали в реанимацию, где он находился чуть менее трех неделей. За это время Николаю провели несколько экстренных и плановых операций. Потом перевели из реанимации в отделение травматологии и ортопедии.

Знакомые семьи сообщили нам: «Началась плановая реабилитация по специально составленной программе. Точно известно пока одно – восстановление будет долгим». Теперь у Николая – ежедневные занятия с профильными врачами, реабилитологами, психологом. Мужчина под контролем доктора выполняет специальные упражнения. Первичный процесс займет не менее полугода, все надеются, что Ефремов сможет самостоятельно ходить и со временем вернется к полноценной жизни.

Николай Ефремов - актер, окончил ГИТИС. Последний раз снимался в кино и играл большую роль в спектакле в 2020-м году. Чаще роли у Николая были незначительные. А с начала пандемии мужчина сидел дома без работы, тогда (по слухам) и начались его проблемы с алкоголем. Жена разговаривала с Ефремовым по телефону за несколько дней до рокового падения - якобы тот сообщил супруге, что не пил уже 5 дней…

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