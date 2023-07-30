НЛО пытались начать ядерную войну между Советским Союзом и США? На слушаниях в Конгрессе всплыл необычный документ

В Конгрессе США проходят слушания про НЛО Фото: Shutterstock

В Конгрессе США проходят слушания про НЛО, и все крутится вокруг заявлений экс-разведчика Дэвида Граша. Он уверяет, что у военных есть остатки НЛО, есть тела пришельцев, но за теми, кто задает лишние вопросы, правительство нещадно охотится.

Между тем журналист Джордж Кнапп накатал в Конгресс письмо, в котором живописует, как Советы расследовали атаки летающих тарелок, и как однажды НЛО привели в боевую готовность баллистические межконтинентальные ракеты – и контроль над ними люди в этот момент потеряли. Но затем пришельцы сами все выключили, и Третья мировая война не состоялась. В Конгрессе оставили письмо без внимания, а вот мировые СМИ ухватились. Ухватимся и мы.

ЖУТКИЕ ИНЦИДЕНТЫ

Итак, Кнапп уверяет, что Советы, в отличие от Штатов, очень пристально следили за НЛО и собрали сотни фактов.

Хотя многие факты не выдержали проверки, к 1993 году в архивах СССР были данные о не менее чем 45 «железобетонных» инцидентах. Поскольку наши подозревали Штаты в происках, мы пытались вести по «тарелкам» огонь, думая, что это – очередные самолеты-разведчики. Чаще всего корабли инопланетян скрывались на невероятной скорости. Но однажды пришельцы нанесли ответный удар, двое пилотов погибли. После этого якобы был отдан приказ «оставить НЛО в покое».

Самый жуткий инцидент произошел на неназванной (в письме – позже мы все выясним - КП) военной базе на Украине. Цитируем письмо: «Полковник Соколов (кто это – тоже расскажем – КП) также поделился информацией о тревожном инциденте на советской базе межконтинентальных баллистических ракет в Украине. Над базой появились НЛО, которые совершали удивительные маневры на глазах у ошеломленных очевидцев, а затем каким-то образом перехватили на себя управление системой запуска межконтинентальных ракет. Внезапно оживились ракеты, нацеленные на США. В систему каким-то образом были введены контрольные коды, и персонал базы не смог помешать тому, что могло развязать Третью мировую войну. Затем, так же внезапно, НЛО исчезли, и система управления запуском восстановилась».

Погибшие летчики, ракеты, которые чуть не полетели в Штаты – все это невероятно серьезно.

ДЕЖАВЮ

Когда я читал это письмо, меня не оставляло ощущение, что очень давно я уже читал именно это. И в самом деле: журналист все это рассказал еще в 1993 году, сразу после поездки в Россию, в своем, американском журнале MUFON UFO Journal. Эта статья была тут же переведена на русский и, когда появился интернет, несколько сотен раз перепечатана на разных наших ресурсах. Тогда-то я с ней и познакомился.

Кнапп в самом деле был в России в 1993 году, и в той, первой статье он подробно рассказывает, с кем встречался и что увидел.

А встречался он с самым цветом советско-российской уфологии, все, что узнал – узнал от них, и это, собственно, и есть все «расследование». А узнал он, например, что Гагарин видел НЛО и заявил: мне приказали молчать, а то бы я вам такого рассказал… Это известный фейк.

Кнапп приводит «детали» встречи Сталина и Королева в 1948 году. Сталин якобы показал Королеву вырезки из западных газет и спросил мнение конструктора. Королев ответил: «НЛО — реальный феномен. Эти объекты не угрожают нашей стране, ибо они не сделаны в США и вообще на Земле».

О таком разговоре действительно вспоминают соратники Сергея Королева, вот только сказал тогда Королев другое: «Это не оружие, а требующее разгадки явление». То есть природный феномен, что на самом деле так и есть. Сам факт этого разговора вызывает сомнение, но так или иначе тов. Кнапп что-то недопонял, а что-то намеренно заострил.

Также журналист рассказал, что и Рейган, и Советы, проектируя противоспутниковое оружие (помните Стратегическую оборонную инициативу Рейгана?) применили инопланетные технологии, а именно «плазменные лучи». Наконец, он излагает актуальные на тот момент «открытия» уфологов: где НЛО садились, там в грунте стекловидные шарики, ничто живое не растет, а как-то военным передали кусок летающей тарелки – так вот, на Земле нет такого материала.

Это было время расцвета уфологии, так что Кнапп приехал в Россию вовремя. Шлюзы открылись где-то в 1989-м: не было дня, чтобы газеты не писали о «наблюдениях» НЛО, а также о выходках барабашек и подвигах экстрасенсов. После распада Союза лаборатории с отличным оборудованием стояли открытыми. Там были всякие странные приборы, в том числе «сырые» экземпляры, экспериментальные. Все это смело выносили в поле, включали и как-то использовали. Приборы что-то показывали, не получавшие зарплату ученые как-то интерпретировали. Физики становились биологами, аспиранты объявляли себя академиками – и в самом деле, появились всяческие академии, это было весело и безумно. Собственно, вот это все, рассказы, байки – Кнапп и собрал.

ТАК ЧТО С ЯДЕРНЫМИ РАКЕТАМИ

Упоминает Кнапп в давней статье и инцидент с чуть-чуть не удавшимся запуском пришельцами баллистических ракет. В этом месте письмо в Конгресс и текст статьи повторяют друг друга дословно, разве что тогда Кнапп называл и дату инцидента, 5 октября 1983 года. Рассказ записан со слов Бориса Соколова, отставного полковника. Этот человек фигурировал и в отечественной уфологической литературе как координатор исследований НЛО в Минобороны и АН СССР.

В 2000 году не где-нибудь, а в Вестнике РАН Борис Соколов и другой известный уфолог, Юрий Платов, публикуют статью «НЛО в СССР». И там инцидент упоминается, но все же не так было. А именно: 5 октября 1983 года над военной базой недалеко от города Хмельницкий появились огни. «В северном направлении достаточно высоко над линией горизонта появлялись на несколько минут, исчезали и снова появлялись похожие по форме на дирижабль яркие светящиеся объекты. Некоторые очевидцы утверждали, что видели на этих объектах темные, похожие на окна пятна, из которых иногда протягивались к земле дугообразные, светлые струи», пишут авторы.

«Во время наблюдения этого явления на пульте управления командного пункта дивизии загорелся контрольный транспарант, свидетельствующий о неисправности в системе запуска ракет. Спустя несколько десятков секунд транспарант так же самопроизвольно погас, однако сомнения в исправности аппаратуры у боевого расчета остались», о чем командующий доложил в Москву.

Таким образом, никто управление ракетами не перехватывал, и вообще, никакой «попытки запуска» не было. Система сообщила, что она неисправна, а потом починилась. Вообще-то военные наблюдали полярное сияние, и высокая геомагнитная активность вызвала сбой в какой-то периферической системе – вроде лампочки. Когда поле улеглось, все наладилось. Я не эксперт, но это ясно, как день. Однако, скучно. Кнапп изложил немного иначе, и, согласитесь, как красками-то заиграло.

В целом Соколов и Платов делают вывод, что 90% аномалий легко объяснимы, а 10% не очень. Что совпадает с американской статистикой.

А КТО ОН ТАКОЙ

Как вы уже поняли, журналист Джордж Кнапп – ветеран отрасли желтых СМИ, человек опытный, не из тех, которых наняли по объявлению.

Родился в 1953 году, выучился на журналиста, но – натура кипучая, недаром в школе был чем-то вроде нашего комсомольского вожака (президентом класса). Показалось, что найдет себя в Лас-Вегасе: город туристический, отцы семейств, проигравшие накануне все, любят читать наутро всякие ужастики. Сначала пришлось попахать таксистом, но – таланты замечены и оценены, взяли на местный телеканал.

Именно Кнапп открыл миру Зону 51, поговорив с неким Бобам Лазаром, который собственноручно ощупывал пришельцев на этой базе. Как раз в 90-е, на пике интереса к НЛО, журналист подбил нескольких бизнесменов жертвовать деньги на «независимые исследования», и те давали. Так-то молодец этот Кнапп: не всякий журналист горазд только языком молоть, а что-то еще и организовать в состоянии.

За свои труды, яркую подачу и вообще Кнаппу несколько раз давали журналистские премии. И выходит, что человек-то неплохой, но Лас-Вегас его испортил. Все бы ему раскрасить, заострить, приврать немного. Может, даже не приврать: опытному американцу ничего не стоило вытрясти из того же Соколова «жуткие детали». Американцев учили, как надо проводить интервью, а у нас и народ тогда был непуганый, и журналисты стояли, как столбы, задавая заученные вопросы, так что Соколов и другие столкнулись с неизвестными им технологиями манипуляций.

Письмом в Конгресс Кнапп решил напомнить о себе, но там теперь другой герой. И вот же как поменялись времена: если Кнапп сам добывал информацию, куда-то ездил, то Дэвид Граш, скорее всего, просто все (или почти все) выдумал. По крайней мере, мне так представляется – из того, что я от Граша слышал и что о нем узнал. Зачем что-то расследовать, если можно проще.