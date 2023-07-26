В конгрессе США прошли слушания о существовании инопланетян и контактах с ними

В конгрессе США прошли первые слушания о существовании НЛО и контактах с ними Фото: Shutterstock

Бывший агент ЦРУ Дэвид Груш в ходе первых публичных слушаний в конгрессе США о существовании инопланетян и вероятном контакте с ними заявил, что в предполагаемых местах инцидентов с НЛО были обнаружены нечеловеческие биотехнологии.

В ходе слушаний экс-агент ЦРУ заявил, что не может привести более детальных подробностей по данным фактам, однако под присягой пояснил, что не понаслышке знает о секретных программах, связанных с внеземными технологиями, во многом превосходящими возможности США.

Груш добавил, что американские военные и сотрудники ЦРУ лично сталкивались с неопознанными летающими объектами.

На совещании в Конгрессе присутствовал отставной пилот ВВС США Райан Грейвз, по словам которого, он в 2014 году лично столкнулся с неопознанным объектом. Летчик отметил, что более 30 человек из его подразделения наблюдали нечто похожее лично.

В конце своего выступления Груш заявил, что власти США готовят репрессии против него и всех других, кто раскрывает правду о существовании НЛО. По его мнению, подобные объекты представляют потенциальную угрозу для Соединенных Штатов.

Напомним, в начале 2023 года военные Управления национальной разведки США выступили с докладом о неопознанных явлениях в небе Америки в 2022 году. Эксперты отметили, что в США за этот год были замечены 510 НЛО, но природу 171 из них они не смогли объяснить.