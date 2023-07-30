Минобороны России сбило 44 украинских беспилотника

В минувшие сутки вооруженные формирования Украины продолжили свои безуспешные попытки наступательных действий.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге точное число потерь ВСУ за минувшие сутки: на Донецком направлении в семи атаках противник потерял до 190 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком и Запорожском до 250, на Краснолиманском до 140, на Купянском до 80, на Херсонском до 65.

Кроме 725 наемников киевского режима наши воины уничтожили за сутки диверсионный отряд ВСУ, склады боеприпасов 24-й и 125-й бригад территориальной обороны, две артиллерийские системы М777 производства США, а также десятки танков, бронемашин и самоходок.

Генерал-лейтенант отметил боевую работу штурмовых отрядов «Западной» группировки войск на Купянском направлении, что продолжили наступательные действия в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника.

В это время оперативно-тактической и армейской авиацией сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, ракетными войсками в Днепропетровской области уничтожен центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Артиллерией нашей группировки ликвидирован пункт управления 100-й бригады территориальной обороны и нанесено поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной техник в 108 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что за сутки уничтожили 44 украинских беспилотника.

Похоже, что минувшей ночью вооруженные формирования ВСУ кинули в атаку на гражданские объекты России все оставшиеся в запасах беспилотники.

Ночью 25 дронов ВСУ упали в Крыму (16 не долетели и утонули в Черное море), два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса офисных зданий Москва-Сити (один свалился еще под Москвой в Троицке).

Какие дроны, такие и украинские солдаты. Они все чаще сдаются в плен, а во время боя притворяются мертвыми. Смелости им хватает лишь на налеты на одиночные грузовые машины или гражданские объекты. Эти нападения они устраивают в гражданской одежде или форме российских военнослужащих.

Увы, но повадки этой всей этой бандеровщины с середины прошлого века практически не изменились. К счастью, благодаря современным средствам связи, радиоэлектронной разведки и оптическим приборам бандитов стало проще выявлять и уничтожать.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

457 - самолетов.

245 - вертолетов.

5358 - беспилотных летательных аппаратов.

427 - зенитных ракетных комплексов.

11029 - танков и других боевых бронированных машин.

1140 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

5661 - орудие полевой артиллерии и минометов.

11971 - единица специальной военной автомобильной техники.