На ВДНХ кормили жареной картошкой с ликером

На ВДНХ из обычной картошки готовили настоящие деликатесы Фото: EAST NEWS

Издательство «Бослен» выпустило книгу Василия Хорста «Отдых и еда на ВДНХ». На самом деле она почти целиком посвящена именно еде: рассказу о том, чем кормили и поили на выставке за всю ее историю. Подробно рассказано о крупнейших ресторанах и кафе (самым большим был «Золотой колос», закрывшийся в 90-е и реставрирующийся только сейчас).

Издательство «Бослен» выпустило книгу Василия Хорста «Отдых и еда на ВДНХ»

О конкурсах лучших ресторанов страны, проводившихся с 1965 года каждое лето: на ВДНХ гастролировали рестораны из Загорска, Братска, Львова, Челябинска, Норильска и множества других городов, предлагавшие свои, зачастую экзотические блюда (например, кушанья из полярной куропатки или пельмени с медвежатиной). Был даже ресторан «Лайнер», где подавали точно те же блюда, что на борту рейса Москва-Париж. Ресторан (о чем сегодня точно помнят немногие) находился даже в «монреальском» павильоне, на всех трех его уровнях!

Есть, например, рассказ о пиве, которое подавали на ВДНХ. Можно было продегустировать все сорта, которые производили в 1939 году, а было их восемь: четыре светлых («Жигулевское», «Русское, «Московское» и «Ленинградское») и четыре темных («Украинское», «Мартовское», «Портер», «Карамельное»/«Бархатное»), причем крепость их была невелика, в среднем градуса три (от 1,5 градуса у «Карамельного» до 5 у «Ленинградского»).

Закрывшийся в 90-е «Золотой колос» реставрируется только сейчас

Василий Хорст собрал неимоверное количество сведений об архитектуре кафе и ресторанов, их истории, ассортименте и публике. В сущности, это история советского общепита вообще - в его лучшем или среднем варианте.

А еще в этой роскошно иллюстрированной книге собрано много рецептов блюд, которые подавали на ВДНХ.

Котлеты «Колос»

Ингредиенты: куриное филе, сливочное масло, зелень, яйца, сухари, мука, картофель, ликер

В порцию куриного филе положить небольшой кусочек сливочного масла, смешанного с рубленой зеленью. Из рубленого куриного мяса сформировать лепешки, в центр каждой вложить кусок филе. Далее в каждую котлету вставить крыльевую косточку. Обвалять котлеты в сухарях, затем в муке со взбитым белком, затем снова в сухарях. Жарить на раскаленном жире. Для гарнира обжарить картофель в форме бочонков с углублением в середине. При желании влить в него ликер и перед подачей на стол поджечь. (Из выставочной газеты «За передовой опыт», 1975)

Салат «Загорчанин»

Ингредиенты: куриная грудка, яйца, картофель, морковь, огурцы, яблоко, маринованные сливы, зеленый лук, зеленый горошек, майонез

Отварить куриную грудку, яйца, картофель и морковь. Нарезать их кубиками. Добавить в салат нарезанные кубиками свежие огурцы, яблоки и маринованные сливы. Добавить зеленый лук и зеленый горошек. Все перемешать, посолить, заправить салат майонезом.

Павильон «Мороженое» на ВДНХ

Биточки из крилевой пасты с рыбой

Ингредиенты: крилевая паста 100 г, рыбное филе 300 г, репчатый лук 2 головки, растительное масло 50 г, сливочное масло, зелень, перец, соль, мука, сухари

Пропустить через мясорубку филе без кожи, крилевую пасту и лук. В фарш добавить все остальные ингредиенты и перемешать. Из полученной массы сформировать биточки, обвалять в муке и сухарях и поджарить на растительном масле. На гарнир подается картофельное пюре или тушеная капуста.

Украинские заливные рыбные галушки (фирменное блюдо)

Ингредиенты: судак, белый хлеб, молоко, лук, яйца, сливочное масло, чеснок, специи, соль, тарталетки, лимон, желе, соус-хрен

Филе судака вместе с белым хлебом, замоченным в молоке, пропускают через мясорубку. Заправляют припущенным луком, яйцами, сливочным маслом, чесноком, специями и солью. Формуют галушки и припускают их в бульоне. Остывшие галушки кладут в тарталетки, украшают лимоном, заливают желе и дают остыть. Отдельно подают соус-хрен. (Из журнала «Общественное питание». 1969. No 12.)

Выпечка на ВДНХ

Латвийская слойка из ржаного хлеба

Ингредиенты: ржаной хлеб, брусничное варенье, взбитые сливки, молоко

Ржаной тертый хлеб (без корок) кладут на порционную посуду, на него — слой брусничного варенья. Затем по аналогии выкладывают еще один слой из хлеба и варенья. Сверху десерт оформляют тертым хлебом, взбитыми сливками и вареньем. Молоко подают отдельно.