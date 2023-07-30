Стало известно о состоянии госпитализированной Ирины Мирошниченко

Народная артистка Ирина Мирошниченко Фото: Борис КУДРЯВОВ

На этой неделе народная артистка Ирина Мирошниченко отметила 81-день рождения. Отметила в узком — семейно-дружеском кругу. Но к концу недели почувствовала недомогание. В Сети появилась информация, что Мирошниченко доставлена в реанимацию столичной больницы.

KP.RU в обед 30 июля дозвонились до Мирошниченко: она взяла трубку не сразу, но ответила своим привычным бодрым голосом.

- Ирина Петровна, узнали, что вы больнице. В каком отделении? Как самочувствие?

- Нормально! Со мной все нормально.

Мирошниченко просит за нее не волноваться. Как оказалось, Ирина Петровна сама обратилась к медикам, так как у нее поднялась температура, появились признаки простудного заболевания. Артистку госпитализировали. Предварительный диагноз: грипп, но сейчас Мирошниченко ждет результаты анализов и обследования для постановки точного диагноза. Пока нет точного диагноза. Из-за возраста и анамнеза Ирина Петровна останется под присмотром врачей. Недавно она перенесла пневмонию и теперь старается не пропускать первых признаков простудных заболеваний, чтобы не допустить осложнений в будущем, что правильно не только в зрелом возрасте.

Ирина Мирошниченко будет находиться под наблюдением врачей, она говорит, что не является сторонницей самолечения — доверяет докторам. Поэтому не стала вызывать врача на дом, а сразу поехала в стационар, где будут держать под контролем не только простудный вирус и правильно поставят диагноз, назначат лечение — но и купируют давление, которое повышается из-за стресса.

Два года назад Ирина Мирошниченко тяжело перенесла ковидную пневмонию и теперь переживает: чтобы сейчас опять не обнаружили ковид. Ирина Петровна тогда рассказала нам как перенесла коронавирус: «Не хочу вспоминать, иначе сейчас начну плакать. Это было страшно: никому не пожелаю эту болезнь. В театре никто не знал, в каком я была состоянии. Когда попала в красную зону 52-й больницы, я отключила телефон. Все врачи в больнице в один голос говорили: надо было делать прививку. А я не успела. Сделала только первый укол и не успела сделать второй… Наступает такой момент, когда понимаешь, что здоровье – это самое главное». Тогда тоже летом Ирину Петровну заразила знакомая, которая болела и зашла к ней в гости. Надеемся, что в этот раз Ирина Мирошниченко быстрее окажется дома после необходимого лечения. Желаем народной артистке скорейшего выздоровления!